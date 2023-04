Conheça 10 filmes de ação na Netflix para ficar vidrado na tela

O público ligado em filmes de ação pode conferir títulos dos mais variados subgêneros no catálogo da Netflix . A plataforma tem investido em novas produções do ramo, como é o caso do filme Resgate (com a sequência prevista para junho deste ano) e o recém-lançado Luther: O Cair da Noite . Se você é fã de produções com muito tiro, porrada e bomba, nesta lista do TechTudo estão organizadas as novidades entre as produções de ação.

Para não ficar na mesmice, filmes com mais de um gênero estão em destaque, como a aventura e suspense teen de Enola Holmes e oterror vampiresco de Céu Vermelho-Sangue. Em cada dica você confere informações sobre roteiro, elenco e avaliações nos principais agregadores de resenhas.

Bad Boys para Sempre

Após um longo hiato nos cinemas, a franquia Bad Boys retornou em janeiro de 2020 com o terceiro capítulo Bad Boys para Sempre. Novamente, o longa de ação e comédia conta com o protagonismo de Martin Lawrence (Vovó... Zona) e Will Smith (Emancipation), além da participação de Joe Pantoliano (Matrix), Vanesa Hudgens (High School Musical), Alexander Ludwig (Jogos Vorazes), Kate del Castillo (A Rainha do Tráfico), entre outros. O filme tem direção da dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah (Rebel).

Os policiais parceiros Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) estão de volta em mais uma investigação contra o tráfico de drogas em Miami. A diferença desta para as outras missões da dupla é que Mike e Marcus pensam seriamente em uma aposentadoria após terminarem o serviço. O terceiro título da franquia rendeu nota 6,5 no IMDb e aprovações de 76% (imprensa, selo "Fresco") e 96% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Resgate

O ator Chris Hemsworth, conhecido por ser o deus Thor no Universo Marvel, dá uma folga nos super-heróis e investe na ação policial em Resgate. O título exclusivo foi lançado em abril de 2020 e já tem um segundo filme confirmado para junho desse ano. O longa é a estreia do ator Sam Hargrave na direção, que conta com o elenco de David Harbour (Stranger Things), Randeep Hooda (Rodovia), Pankaj Tripathi (Mimi), Golshifteh Farahani (Paterson), entre outros.

Tyler Rake (Helmsworth) é um mercenário que, no passado, foi um operador das Forças Especiais da Austrália. Agora atuando no mercado clandestino, Rake deve resgatar com vida o filho de um poderoso chefe do tráfico em Bangladesh. No entanto, a missão pode gerar conflitos com outro grupo criminoso rival responsável pelo sequestro. O título exclusivo da Netflix obteve nota 6,7 no IMDb e aprovações de 67% (imprensa) e 70% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Luther: O Cair da Noite

O seriado policial Luther é um dos grandes sucessos recentes na televisão britânica. Mesmo encerrada em 2019 após cinco temporadas, a obra teve mais uma história lançada ao público, desta vez em filme. Luther: O Cair da Noite chegou à Netflix em fevereiro deste ano. Com direção de Jamie Payne (Disque Vida), o longa tem no elenco Idris Elba (O Esquadrão Suicida), Andy Serkis (Andor), Dermot Crowley (A Marcha) e Cynthia Erivo (Harriet: O Caminho para a Liberdade).

John Luther (Elba) é um policial implacável que não mede esforços para resolver crimes. No entanto, ele está preso em um presídio de segurança máxima. Após fugir do local, sua principal missão é capturar o serial killer milionário David Robey (Serkis). Na votação do público, Luther: O Cair da Noite obteve nota 6,4 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 67% (imprensa) e 85% (audiência).

Operação Fronteira

O filme de ação e roubo contém um elenco principal de peso: Ben Affleck (Batman vs Superman), Oscar Isaac (A Vida em Si), Pedro Pascal (The Last of Us), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) e Garrett Hedlund (Tulsa King). O original da Netflix teve um lançamento seleto nos cinemas americanos em março de 2019, antes de chegar ao streaming. O longa tem direção de J. C. Chandor (Até o Fim).

Ex-agentes de grupos especiais do exército americano se juntam para roubar a fortuna de um chefão do narcotráfico na América do Sul. Porém, a ação do grupo desencadeia um enorme conflito no subcontinente. A ação de roubo obteve nota 6,4 no IMDb, médias de 61 (crítica) e 6.8 (público) no Metacritic, e aprovações de 70% (imprensa, selo "Fresco") e 55% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Kill Boksoon

Nem só de doramas vivem as produções da Coreia do Sul. É do país asiático que vem a ação sangrenta Kill Boksoon, exibido em fevereiro desse ano no 73º Festival Internacional de Cinema de Berlim e lançado no dia 31 de março na Netflix. O título dirigido e roteirizado por Byun Sung-hyun (Fazedor de Reis: A Raposa da Eleição) tem no elenco Jeon Do-Yeon (Intensivão do Amor), Kim Si-a (O Armário), Sol Kyung-gu (Yaksha: Operação Implacável) e Esom (Terceira Vez é a Certa).

Gil Bok-Soon (Jeon Do-Yeon) é uma assassina de aluguel com 100% de aproveitamento em suas missões. Para ela, a maior dificuldade é ser mãe solteira de Gil Jae-yeong (Kim Si-a), uma adolescente que sequer desconfia do trabalho de seu trabalho. Um conflito de interesses na organização criminosa onde a assassina trabalha pode pôr em risco a sua vida e da filha. Kill Boksoon obteve nota do público de 6,6 no IMDb, e aprovações de 79% (crítica) e 84% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Céu Vermelho-Sangue

Maternidade, terrorismo e vampirismo parecem ser três palavras conflitantes. Mas o longa alemão Céu Vermelho-Sangue, do diretor Peter Thorwarth (Nós Somos a Onda), une esses três termos em um thriller de ação em altas altitudes. O título exclusivo foi lançado em julho de 2021 e tem no elenco principal Peri Baumeister (Coisas do Amor), Dominic Purcell (Prison Break), Graham McTavish (A Casa do Dragão), Alexander Scheer (54 Horas) e Roland Møller (Terra de Minas).

A mãe solteira Nadja (Baumeister) está em uma viagem aérea da Alemanha para os Estados Unidos ao lado do filho Elias (Carl Koch). Durante o voo, entretanto, terroristas sequestram o avião e ameaçam os passageiros. Para salvar o filho, Nadja assume sua verdadeira identidade vampiresca, invertendo os papéis de caça e caçador dentro do avião. Céu Vermelho-Sangue tem nota 6,1 no IMDb e aprovações de 81% (imprensa) e 57% (audiência) no Rotten Tomatoes.

The Old Guard

Além dos filmes da Marvel e DC Comics, outros quadrinhos de ação e fantasia têm ganhado adaptações no cinema e streaming. É o caso de The Old Guard, baseada na série do autor Greg Rucka. O longa exclusivo lançado em julho de 2020 tem no elenco Charlize Theron (franquia Velozes e Furiosos), Chiwetel Ejiofor (Doutor Estranho), Harry Melling (franquia Harry Potter), KiKi Layne (Não se Preocupe, Querida) e a direção de Gina Prince-Bythewood (A Mulher-Rei).

A trama foca em um grupo de mercenários imortais liderado por Andy (Teron). Após séculos atuando secretamente pela segurança dos mortais, uma nova missão pode expor negativamente suas habilidades e colocá-los em risco. A adaptação tem nota 6,6 no IMDb, além das aprovações de 80% (imprensa, selo "Fresco") e 70% (público) no Rotten Tomatoes.

Vingança e Castigo

Para quem gosta de faroeste, uma das produções recentes de destaque é Vingança e Castigo, exclusivo da Netflix lançado em outubro de 2021 e dirigido pelo cantor Jeymes Samuel. O filme de ficção tem como personagens ícones reais negros do faroeste americano, como o caubói Nat Love (1854 – 1921) e o criminoso Rufus Buck. A trama tem no elenco Jonathan Majors (Homem-Formiga: Quantumania), Zazie Betz (Atlanta), Idris Elba (Depois Daquela Montanha), Lakeith Stanfield (Corra!) e Regina King (série Watchmen).

No velho oeste do século 19, o pistoleiro Nat Love (Majors) lidera um grupo que rouba criminosos. Sua meta muda quando descobre que um antigo desafeto, Rufus Buck (Elba), fugiu da prisão. Agora, Love quer se vingar de Buck por ter matado seus pais. O faroeste afro-americano obteve nota 6,6 no IMDb e aprovações de 88% (imprensa, selo "Fresco") e 93% (público) no Rotten Tomatoes.

Posto de Combate

Outro longa baseado em fatos reais é o filme de guerra Posto de Combate, lançado nos cinemas em julho de 2020. A obra narra a Batalha de Kamdesh, ocorrida no Afeganistão em 2009, quando um grupo minúsculo de soldados americanos enfrentou uma invasão de 400 combatentes do Talibã. O longa dirigido por Rod Lurie (O Resate de um Campeão) tem no elenco principal Orlando Bloom (Piratas do Caribe), Scott Eastwood (Corações de Ferro) e Caleb Landry Jones (X-Men: Primeira Classe).

O posto avançado Keating é composto por soldados americanos em solo afegão. Entre eles, está o primeiro tenente Benjamin Keating (Bloom), responsável por liderar o posto. Ao seu lado, os sargentos Clint Romesha (Eastwood) e Ty Carter (Jones) farão de tudo para manter a equipe a salvo dos ataques do Talibã. O drama biográfico conquistou nota 6,8 no IMDb, além das aprovações de 92% (imprensa, selo "Fresco") e 81% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Enola Holmes

Assim como o já citado Resgate, outro exclusivo da Netflix que promete virar uma franquia é Enola Holmes. Com dois títulos já lançados (em 2020 e 2022), a obra é uma adaptação da série literária escrita por Nancy Springer. Com direção de Harry Bradbeer (Fleabag) nos dois filmes, o filme tem no elenco principal Millie Bobby Brown (Stranger Things), Henry Cavill (The Witcher), Sam Claflin (Daisy Jones and the Six) e Helena Bonham Carter (The Crown).

No filme inicial, Enola Holmes (Brown) é a irmã mais nova dos investigadores Sherlock (Cavill) e Myrock (Claflin). Ela quer ser uma detetive como eles, mas não tem o apoio da família. Porém, quando sua mãe desaparece misteriosamente, Enola tem a chance de mostrar seu valor. O suspense e aventura obteve nota 6,6 no IMDb, médias de 68 (imprensa) e 2.8 (público) no Metacritic, além das aprovações de 91% (crítica) e 71% (audiência) no Rotten Tomatoes.

