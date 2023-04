Conheça 10 melhores filmes do HBO Max para assistir em abril de 2023

O HBO Max , uma das principais plataformas de streaming disponíveis no mercado, conta com filmes renomados em seu catálogo. Apesar de ter ganhado destaque principalmente por conta de lançamento de séries originais que se tornaram fenômenos de audiência, como A Casa do Dragão , Euphoria , Chernobyl e The Last of Us , há também uma pluralidade de longas para os mais diversos gostos e públicos.

Por isso, o TechTudo traz 10 filmes imperdíveis disponíveis na plataforma. A lista foi elaborada a partir dos rankings publicados pelos principais portais estrangeiros sobre o setor audiovisual. Foram levados em conta a disponibilidade no catálogo brasileiro da empresa, a menção simultânea em mais de um levantamento e a popularidade dos filmes. Confira, a seguir, o enredo, o elenco e a repercussão dos títulos nos principais agregadores de nota da internet.

1 de 11 Mad Max: Estrada da Fúria foi aclamado na época de seu lançamento e se tornou uma das principais obras do gênero ação — Foto: Divulgação/Warner Bros Mad Max: Estrada da Fúria foi aclamado na época de seu lançamento e se tornou uma das principais obras do gênero ação — Foto: Divulgação/Warner Bros

2001: Uma Odisseia no Espaço

O filme dirigido por Stanley Kubrick chegou aos cinemas em 1968 e se tornou um dos grandes clássicos do cinema, bem como uma das mais influentes obras de ficção científica. Baseado em um conto de Arthur C. Clarke, o longa demonstra a evolução da humanidade desde os primórdios até um período no futuro, quando uma equipe de astronautas investiga um misterioso objeto que emite sinais para Júpiter. Nos papéis principais, Keir Dullea e Gary Lockwood dão vida aos personagens David Bowman e Frank Poole, respectivamente.

Tamanha foi sua aclamação que o título foi prestigiado com quatro indicações ao Oscar, e saiu vitorioso na categoria “Melhores Efeitos Visuais”. 2001: Uma Odisséia No Espaço também fez sucesso entre a crítica nos agregadores de nota da Internet. Os usuários do IMDb atribuíram ao filme a nota 8,3. Já no Rotten Tomatoes, por sua vez, foi aprovado por 91% da crítica especializada e 89% do público geral. As avaliações do Metacritic também foram generosas: atingiu a pontuação média 84 para a imprensa, considerado “aclamação universal”, e 8.2 no score dos espectadores.

2 de 11 Icônica cena de 2001: Uma Odisséia No Espaço mostra os primórdios da humanidade e ficou marcada na história do cinema — Foto: Reprodução/IMDb Icônica cena de 2001: Uma Odisséia No Espaço mostra os primórdios da humanidade e ficou marcada na história do cinema — Foto: Reprodução/IMDb

O Batman

O ator Robert Pattinson (de O Farol) deu vida a uma nova versão do homem morcego no filme dirigido por Matt Reeves. Nesta releitura, Bruce Wayne é um jovem melancólico e amargurado pela morte de seus pais. Contudo, nesta trama o herói ainda está em desenvolvimento, sob o nome de "Vingança". Ele espreita nos becos escuros e nos canais subterrâneos da cidade, em busca de deixas para combater os criminosos de Gotham.

Com o surgimento de uma nova ameaça, particularmente interessada na figura do Batman, a polícia o convoca para investigar o paradeiro do antagonista. Além de Pattinson, o elenco conta com as atuações de Zoë Kravitz (de Divergente), Paul Dano (de Os Fablemans), Colin Farrel (de Animais Fantásticos e Onde Habitam) e Andy Serkins (de Senhor dos Anéis).

3 de 11 Robert Pattinson estrelou como o Homem Morcego na versão mais recente de Batman, ao lado de Zoë Kravitz como a Mulher Gato — Foto: Divulgação/Warner Bros Robert Pattinson estrelou como o Homem Morcego na versão mais recente de Batman, ao lado de Zoë Kravitz como a Mulher Gato — Foto: Divulgação/Warner Bros

O filme foi indicado a três categorias no Oscar 2023, incluindo Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Penteados e Melhor Som. The Batman recebeu a nota 7,8 no IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes, alcançou 85% de aprovação no tomatômetro e o favoritismo de 87% dos usuários.

Jogador Nº 1

No ano de 2045, em um mundo em ruínas, o jogo de realidade virtual OASIS oferta uma fuga para o cenário de destruição. Por isso, a maioria das pessoas dedica a maior parte do tempo ao game. Após a morte do criador do software, James Halliday (Mark Rylance, de Até Os Ossos), é lançado um desafio para encontrar um easter egg escondido na plataforma. O vencedor ganhará a fortuna de Halliday e o controle total do jogo.

O protagonista, Wade Watts (Tye Sheridan, de Divergente), junta-se a um grupo de amigos em busca do objeto premiado, enfrentando a empresa IOI, principal interessada no prêmio e no domínio do OASIS. Além de Sheridan e Rylance, o elenco inclui Olivia Cooke (de A Casa do Dragão), Ben Mendelsohn (de Outsider) e Simon Pegg (de Todo Mundo Quase Morto).

4 de 11 Jogador Nº 1 reúne inúmeras referências da cultura pop em aventura de ficção científicaD — Foto: Divulgação/Warner Bros Jogador Nº 1 reúne inúmeras referências da cultura pop em aventura de ficção científicaD — Foto: Divulgação/Warner Bros

O filme recebeu três indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Direção de Arte. Além disso, também conquistou notas positivas nos agregadores disponíveis na Internet, com nota 7,4 conferida pelos usuários do IMDb. Já no Rotten Tomatoes, o título atingiu os índices de aprovação de 72% da crítica e 77% do público.

As Vantagens de Ser Invisível

Baseado no livro de mesmo nome de Stephen Chbosky, que também dirigiu o filme, a história se passa nos anos 90 e acompanha o introvertido Charlie (Logan Lerman, de Percy Jackson e O Ladrão de Raios), um adolescente que começa o ensino médio sem amigos e com problemas emocionais. Após se aproximar dos irmãos Sam (Emma Watson, da Saga Harry Potter) e Patrick (Ezra Miller, de Precisamos Falar Sobre o Kevin), o protagonista começa a participar de festas, conhece novas pessoas e vive sua primeira paixão.

No entanto, segredos do passado e problemas familiares que o afetam profundamente também são questões que ele deverá lidar durante o ano escolar. Os atores Paul Rudd, (de O Homem Formiga) e Nina Dobrev (de Diários de Um Vampiro) também integram o elenco da adaptação. Com uma nota de 7,9 no IMDb, o drama foi bem avaliado pela crítica especializada. O Rotten Tomatoes conferiu-lhe uma aprovação de 85% pelos especialistas e 89% pela audiência.

5 de 11 Cena de As Vantagens de Ser Invisível se tornou marcante entre o público adolescente e foi amplamente repercutida na internet, na época de seu lançamento — Foto: Reprodução/IMDb Cena de As Vantagens de Ser Invisível se tornou marcante entre o público adolescente e foi amplamente repercutida na internet, na época de seu lançamento — Foto: Reprodução/IMDb

A Pele Que Habito

Título de destaque do diretor espanhol Pedro Almodóvar, o filme foi lançado em 2011 e é inspirado no livro "Tarântula". Na trama, um ilustre cirurgião plástico, doutor Robert Ledgard (Antônio Banderas, de A Máscara do Zorro), desenvolve uma pele sintética para tratar de queimaduras, mas ele esconde um segredo.

O doutor mantém uma mulher chamada Vera (Elena Anaya, de Um Quarto em Roma) em cativeiro dentro de sua casa, e a usa como cobaia para seus experimentos. A história é contada a partir de flashbacks que revelam o passado sombrio de Ledgard e sua motivação para desenvolver sua inovadora tecnologia.

6 de 11 O suspense e horror psicológico "A Pele Que Habito" aborda temáticas como vingança, poder e identidade de gênero, em uma trama repleta de reviravoltas — Foto: Reprodução/IMDb O suspense e horror psicológico "A Pele Que Habito" aborda temáticas como vingança, poder e identidade de gênero, em uma trama repleta de reviravoltas — Foto: Reprodução/IMDb

Com uma nota de 7,6 no IMDb, o drama foi bem avaliado pela crítica especializada. O Rotten Tomatoes conferiu-lhe uma aprovação de 81% pelos especialistas e 84% pela audiência. Por sua vez, os usuários do Metacritic também demonstraram uma boa recepção do filme, com uma média de 70 para os veículos noticiosos e 8.0 para a audiência.

Mad Max - Estrada da Fúria

A ação e ficção científica de 2015 foi dirigida por George Miller, e logo foi considerada uma das melhores obras do gênero. A trama se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a sociedade colapsou e as pessoas lutam por recursos básicos, como água e combustível. Neste contexto de destruição, Max (Tom Hardy, de Peaky Blinders) e Furiosa (Charlize Theron, de O Escândalo) se juntam para enfrentar o tirano Immortan Joe e libertar as mulheres que ele mantém como escravas.

Mad Max: Estrada da Fúria foi aclamado pela crítica e pelo público, recebendo dez indicações ao Oscar, vitorioso em seis categorias: Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Edição de Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Cabelo. Também foi prestigiado pelo Globo de Ouro como Melhor Filme Dramático. A obra também repercutiu positivamente entre público e crítica, levando em conta os agregadores da Internet, com a nota 8.1 no IMDb. Por sua vez, 97% dos críticos e 86% dos espectadores do Rotten Tomatoes aprovaram o longa.

7 de 11 Charlize Theron protagonizou a icônica Furiosa em Mad Max: Estrada da Fúria — Foto: Divulgação/Warner Bros Charlize Theron protagonizou a icônica Furiosa em Mad Max: Estrada da Fúria — Foto: Divulgação/Warner Bros

Nasce Uma Estrela

O filme é uma refilmagem do clássico homônimo de 1937 e é considerado um dos grandes destaques do cinema recente. No drama musical, Ally (Lady Gaga) é uma cantora desconhecida que encontra Jackson Maine (Bradley Cooper), um músico famoso, em um bar. Com a paixão que surge entre os dois, Jackson acaba levando Ally para seus shows, onde ela começa a chamar a atenção do público e a ser reconhecida por seu talento. No entanto, à medida que a carreira de Ally decola, a relação entre ela e Jackson começa a se desgastar. Além do papel de protagonista ao lado de Gaga, Cooper também foi o diretor do longa.

Nasce Uma Estrela foi bem recebido pela crítica e público, com oito indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor para Bradley Cooper, Melhor Atriz para Lady Gaga e Melhor Ator para Cooper. O filme ganhou o Oscar de Melhor Canção Original para a música "Shallow", que se tornou um sucesso comercial e liderou o topo das paradas musicais em inúmeros países. Além disso, Lady Gaga ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático.

8 de 11 Nasce uma Estrela gerou comoção mundial e um grande impacto cultural. A canção "Shallow" se tornou um hit em diversos países e liderou o topo dos streamings musicais — Foto: Divulgação/Warner Bros Nasce uma Estrela gerou comoção mundial e um grande impacto cultural. A canção "Shallow" se tornou um hit em diversos países e liderou o topo dos streamings musicais — Foto: Divulgação/Warner Bros

De forma similar, o filme também alcançou bom desempenho nos principais agregadores da Internet: 7.7 no IMDb e 90% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes, enquanto para os espectadores em geral, 80% de avaliações positivas.

Elvis

A cinebiografia conta a história da vida do lendário músico Elvis Presley (Austin Butler, de Era Uma Vez em Hollywood), da infância simples no Mississipi a sua transformação no Rei do Rock N' Roll. Sua carreira é gerenciada pelo empresário "Coronel" Tom Parker (Tom Hanks, de Forrest Gump), com quem começou a ter problemas após perceber o interesse financeiro. São abordados também o relacionamento familiar e seu envolvimento amoroso com Priscilla Presley (Camila Morrone, de Daisy Jones & The Six).

O filme dirigido por Baz Luhrmann concorreu ao Oscar em oito categorias, entre elas: Melhor Filme, Melhor Ator para Butler, Melhor Direção de Arte e Melhor Montagem. Também foi prestigiado por três nomeações no Globo de Ouro, por Melhor Filme Dramático, Melhor Diretor para Luhrmann, e Melhor Ator Em Filme Dramático para Butler, que saiu vitorioso.

9 de 11 O filme contando a história do rei do Rock, Elvis Presley, se tornou um sucesso na plataforma HBO Max — Foto: Divulgação/Warner Bros O filme contando a história do rei do Rock, Elvis Presley, se tornou um sucesso na plataforma HBO Max — Foto: Divulgação/Warner Bros

O filme da lenda do Rock também agitou os críticos e o público nos sites agregadores de nota. No Rotten Tomatoes, a audiência demonstrou maior preferência pela cinebiografia, com 94% de aprovação dos espectadores, ao passo que alcançou 77% no tomatômetro dos especialistas. Além disso, os usuários do IMDb lhe atribuíram a nota 7,7, com 3.5 estrelas exibidas no site.

Saga Matrix

Na franquia de ficção científica das irmãs Wachowski, acompanhamos o programador Thomas Anderson (Keanu Reeves, de John Wick) se tornar um revolucionário cujo objetivo é por fim a um sistema opressor controlado por máquinas. O filme mais recente, Matrix 4: Renascença, apresentou o clímax da batalha que se iniciou em 1999, no lançamento do primeiro volume da saga.

A obra que iniciou esta jornada recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição e Melhores Efeitos Visuais, dos quais venceu as duas últimas categorias. Matrix se tornou um fenômeno cultural referenciado por inúmeras produções em diferentes mídias, além de ter conquistado fãs que mantém sua fidelidade ainda nos dias de hoje. No IMDb, o filme recebeu a nota 8.7, enquanto no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 88% e a do público é de 85%.

10 de 11 Cenas de luta e artes marciais em Matrix marcaram a história do cinema e permanecem no imaginário popular, referenciadas em diversas obras — Foto: Divulgação/Warner Bros Cenas de luta e artes marciais em Matrix marcaram a história do cinema e permanecem no imaginário popular, referenciadas em diversas obras — Foto: Divulgação/Warner Bros

Duna

O épico de ficção científica foi dirigido por Denis Villeneuve, baseado no livro homônimo de Frank Herbert. O enredo futurista acompanha uma família nobre que é convocada para governar o planeta deserto de Arrakis, a única fonte conhecida de uma valiosa substância chamada "melange", valiosa por seus poderes de prolongar a vida e melhorar a cognição humana.

O protagonista, Paul Atreides (Timothée Chalamet, de Me Chame Pelo Seu Nome), é o jovem filho do duque Leto Atreides (Oscar Isaac), destinado a liderar uma revolta contra os opressores Harkonnens e de proteger a vida dos habitantes de Arrakis. Nomes como os de Zendaya (de Euphoria), Rebecca Ferguson (de Doutor Sono), Jason Momoa (de Aquaman) e Stellan Skarsgård (de O Código DaVinci) também integram o elenco.

11 de 11 Timothée Chalamet estrela aguardada adaptação de série de livros de ficção científica 'Duna' — Foto: Divulgação/Warner Bros Timothée Chalamet estrela aguardada adaptação de série de livros de ficção científica 'Duna' — Foto: Divulgação/Warner Bros

O filme foi indicado a três Oscars nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais, além de ter recebido outros prêmios técnicos em renomados festivais de cinema. Duna recebeu uma avaliação positiva no IMDb e atingiu a nota 8,3. Os usuários do Rotten Tomatoes também aproveitaram a experiência entregue pelo sci-fi, visto que 83% dos especialistas e 90% do público o aprovaram.

