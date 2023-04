Conheça 5 documentários inspirados em crimes brasileiros

O TechTudo lista abaixo crimes reais que foram transformados em documentários. Confira quais são eles e onde assistir.

2 de 7 Daniella Perez, ao lado de Guilherme de Pádua, autor do crime contra a atriz — Foto: Divulgação/Ricardo Chvaicer (fotógrafo) Daniella Perez, ao lado de Guilherme de Pádua, autor do crime contra a atriz — Foto: Divulgação/Ricardo Chvaicer (fotógrafo)

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

Bandidos na TV (2019)

Com uma história para nenhum roteirista de Hollywood colocar defeito, o caso que guarda mistérios até hoje é apresentado nesta série documental da Netflix. Em seu ano de estreia, o documentário foi uma das produções mais assistidas da plataforma. A série narra, em sete episódios, a vida do apresentador Wallace Souza, que criou e comandou o programa policial Canal Livre - sucesso em Manaus. Nos anos 2000, após ter se tornado deputado, Wallace foi acusado de forjar os crimes que ele mesmo denunciava e transmitia em seu programa.

Com inúmeras reviravoltas, o caso teve repercussão entre políticos e criminosos de Manaus, na família de Wallace e, principalmente, na sua saúde. Com direção de Daniel Bogado, o documentário narra o caso a partir de uma perspectiva diferente da noticiada pela imprensa na época, oferecendo ao espectador mais de um ponto de vista da história. No IMDb, baseado em mais de mil votos, a produção tem nota 7,7. Já no Rotten Tomatoes a série alcançou sucesso entre o público e a crítica, com 91% e 80% de aprovação, respectivamente.

3 de 7 Na docussérie Bandidos Na TV, o caso Wallace também é contado pelos familiares — Foto: Divulgação/Netflix Na docussérie Bandidos Na TV, o caso Wallace também é contado pelos familiares — Foto: Divulgação/Netflix

Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria (2023)

“Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013?”, essa foi a frase escrita em um cartaz colado à fachada da boate Kiss. O incêndio, que tirou a vida de 242 pessoas já teve sua história contada em reportagens especiais, livros e produções audiovisuais. No Globoplay, o documentário investigativo foi lançado em memória aos 10 anos da tragédia. Dividido em cinco episódios, o jornalista Marcelo Canellas, que também dirige a produção, acompanha a luta dos familiares das vítimas ao buscarem por justiça.

A produção expõe detalhes sobre a noite do incêndio, os erros do poder público que mantiveram a irregularidade da boate, e os desdobramentos que culminaram no Caso Kiss, julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) em 2021, mas anulado pela defesa dos condenados. No IMDb, o documentário alcançou nota 8,1 de 10.

4 de 7 O jornalista Marcelo Canellas em frente a propriedade que um dia foi a boate Kiss, lugar onde ocorreu a tragédia em 2012 — Foto: Divulgação/Globoplay O jornalista Marcelo Canellas em frente a propriedade que um dia foi a boate Kiss, lugar onde ocorreu a tragédia em 2012 — Foto: Divulgação/Globoplay

Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime (2021)

A produção original da Netflix mostra, em diferentes perspectivas, a vida dos personagens de um dos casos de homicídio mais famosos do país: o assassinato do herdeiro da Yoki, Marcos Matsunaga, cometido pela própria esposa, a enfermeira Elize Matsunaga. O crime ocorrido em 2012 chamou a atenção da opinião pública pelo fato de Elise matar, esquartejar e espalhar os restos mortais do marido em vários locais da cidade de São Paulo.

Dirigida por Eliza Capai, a produção propõe uma narrativa polêmica ao trazer Eliza, que atualmente está em liberdade condicional, para narrar a sua vida antes e depois do casamento com o empresário, que segundo ela, tinha episódios de violência doméstica. Por outro lado, amigos e familiares contam, a partir de uma outra perspectiva, como viam o relacionamento do casal. Com mais de duas mil avaliações, a produção dividida em cinco episódios, recebeu a nota 5,9 no IMDb, valor considerado baixo em comparação a outras obras listadas até aqui.

5 de 7 Elize Matsunaga nos bastidores da série documental da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Elize Matsunaga nos bastidores da série documental da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Flordelis: Questiona ou Adora (2022)

Sendo, também, uma produção de destaque da plataforma de streaming da Globo, o documentário conta a história da queda de uma das personalidades mais influentes do mundo gospel. A cantora, pastora e ex-deputada federal Flordelis foi acusada - e condenada a 50 anos de prisão - por planejar a morte do próprio marido (e também pastor) Anderson do Carmo.

Com direção e roteiro de Mariana Jaspe, a série documental - que traz referência bíblicas no título de cada um dos sete episódios - foi uma parceria inédita com o jornal O Globo, e teve seus primeiros episódios lançados dias antes do início do julgamento da cantora. O documentário monta o quebra-cabeça da família de Flordelis, contextualizando a adoção de mais de 50 filhos, e ligando algumas figuras à investigação do assassinato ocorrido em junho de 2019. A produção original do Globoplay teve avaliação 7,2 no IMDb.

6 de 7 Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por planejar o assassinato do marido — Foto: Divulgação/Globoplay Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por planejar o assassinato do marido — Foto: Divulgação/Globoplay

Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez (2022)

Em 1992, a atriz Daniella Perez estava fazendo sucesso como protagonista da novela De Corpo e Alma, que foi criada pela sua mãe, Glória Perez, para a TV Globo. Porém, ninguém desconfiava que o seu assassino era o seu par romântico na trama, o ator Guilherme de Pádua. Junto com Paula Thomaz, sua esposa na época, ele tramou o assassinato da jovem que se foi aos 22 anos.

Considerada uma das produções de maior audiência do HBO Max, no Brasil e no mundo, a série documental relata os detalhes do crime, a descoberta dos culpados, os depoimentos de amigos, familiares - tendo a Glória como a principal entrevistada - e os promotores do caso que, após 30 anos, ainda causa indignação na sociedade civil. Com aprovação de 100% do público no Rotten Tomatoes, a docussérie tem a melhor avaliação no IMDb entre as produções aqui listadas, com nota 8,5.

7 de 7 No ano de sua morte, Daniella atuava ao lado de Guilherme de Pádua na novela De Corpo e Alma — Foto: Divulgação/HBO No ano de sua morte, Daniella atuava ao lado de Guilherme de Pádua na novela De Corpo e Alma — Foto: Divulgação/HBO

Com informações de IMDb (1, 2, 3, 4 e 5), Rotten Tomatoes (1 e 2), G1 (1 e 2) e do jornal O Globo.

Assista: seis truques para usar melhor a Netflix