Conheça 6 filmes de páscoa para assistir com a família no feriado

O feriado de Páscoa será comemorado no domingo (9) e o TechTudo separou seis filmes com a temática, voltados principalmente ao público infantil. Produções como A Origem dos Guardiões (2012) e O Príncipe do Egito (1998) são alguns dos títulos da lista que trazem em seus enredos a história do coelhinho da Páscoa e os contos bíblicos sobre a vida de Jesus. Todas as produções estão disponíveis em streamings como Netflix , Amazon Prime Video , Globoplay e Telecine ou para aluguel no Apple TV .

2 de 8 O personagem Pedro Coelho teve o seu primeiro filme lançado em 2018 — Foto: Reprodução/IMDb O personagem Pedro Coelho teve o seu primeiro filme lançado em 2018 — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

A Origem dos Guardiões

Papai Noel (Sérgio Fortuna), Fada do Dente (Isabelle Drummond), Coelho da Páscoa (Alexandre Moreno) e Sandman protegem as crianças e garantem que as lendas infantis sigam vivas em suas memórias. No entanto, o espírito maligno Breu (Jorge Lucas) tenta destruir a missão deles, tornando os sonhos em pesadelo. É aí que Jack Frost (Thiago Fragoso), um menino que controla o inverno, mas é invisível para crianças, é convocado para ajudar o grupo. Em sua missão, ele vai descobrir mais sobre sua vocação como guardião e seu passado.

A Origem dos Guardiões (2012) tem direção de Peter Ramsey (Homem-Aranha no Aranhaverso) e está disponível na Netflix. O longa tem nota 7,2 no IMDb. Já no Metacritic, o filme recebeu 58 da crítica, com média 7,4 entre os usuários. No site Rotten Tomatoes, teve 74% de aprovação entre a imprensa e 80% da audiência.

3 de 8 Jack Frost se junta aos guardiões, e começa a descobrir sua vocação e seu passado — Foto: Reprodução/IMDb Jack Frost se junta aos guardiões, e começa a descobrir sua vocação e seu passado — Foto: Reprodução/IMDb

Pedro Coelho

Pedro (Gustavo Pereira) é um coelho que vive em uma toca na propriedade dos humanos Bia (Byrne) e Severino (Neill). Ela ama os animais, já ele detesta e é uma ameaça aos bichos. Quando Severino morre, Pedro aproveita para relaxar e tomar conta do local, quando a propriedade é assumida por Thomas (Gleeson), sobrinho-neto de Severino que odeia os coelhos tanto quanto ele. Pedro vai fazer de tudo para que o novo dono não se sinta à vontade. Pedro Coelho (2018) é baseado nos livros homônimos da autora Beatrix Potter.

Dirigido por Will Gluck (A Mentira), o filme está disponível na Apple TV e Amazon Prime Video para aluguel por R$ 6,90. Os atores Domhnall Gleeson (Questão de Tempo) e Rose Byrne (De Repente Uma Família) compõem o elenco principal da produção. Já a dublagem do protagonista é de Gustavo Pereira (O Grinch). A produção tem nota 6,6 no IMDb e, no Rotten Tomatoes, está avaliada com 63% de aprovação entre a imprensa e 56% da audiência.

4 de 8 O filme Pedro Coelho é inspirado em livro homônimo da autora Beatrix Potter — Foto: Reprodução/IMDb O filme Pedro Coelho é inspirado em livro homônimo da autora Beatrix Potter — Foto: Reprodução/IMDb

Pedro Coelho 2: O Fugitivo

Nesta continuação de Pedro Coelho, o protagonista está agora fora dos muros de Bia e Thomas, que vivem em paz com os coelhos. Enquanto sua família faz de tudo para achá-lo, ele descobre que suas piadinhas e maldades não são bem vistas no mundo em que encontra. Ele vai enfrentar uma jornada de autoconhecimento e avaliar que tipo de coelho precisa ser para salvar sua família dos apuros. A produção Pedro Coelho 2: O Fugitivo (2021) também é dirigida por Will Gluck (Amizade Colorida) e está disponível no Amazon Prime Video.

Entre o elenco original da produção, voltam Domhnall Gleeson (Questão de Tempo) e Rose Byrne (De Repente Uma Família) na atuação. Gustavo Pereira também retorna para o elenco principal. No site Rotten Tomatoes, o longa teve 67% de aprovação entre a imprensa e 89% da audiência. A produção tem nota 6,2 no IMDb.

5 de 8 No segundo filme, Pedro Coelho sai de sua toca para ter uma jornada de autoconhecimento. — Foto: Reprodução/IMDb No segundo filme, Pedro Coelho sai de sua toca para ter uma jornada de autoconhecimento. — Foto: Reprodução/IMDb

O Príncipe do Egito

Esta obra conquista o título de mais antiga da lista. Lançado no ano de 1998, o Príncipe do Egito é um drama musical animado inspirado em Êxodo, um dos primeiros livros do Velho Testamento, com isso segue uma história bíblica. Moisés (Marcelo Coutinho) é nascido escravo, mas cresceu em uma vida como filho de um faraó do Egito. Ao longo de sua jornada, ele descobre que tem uma missão com o povo: salvar os seus ancestrais hebreus da escravidão e guiá-los para que vivam em liberdade.

A obra é dirigida por Brenda Chapman (A Bela e a Fera), Simon Wells (A Máquina do Tempo) e Steve Hickner (Bee Movie: A História de Uma Abelha) e está disponível na Netflix e Telecine via Globoplay. Entre os dubladores brasileiros estão Guilherme Briggs (Toy Story), Garcia Júnior (Pica-Pau), Marcelo Coutinho (Ursinho Pooh) e Geisa Vidal (Um Maluco no Pedaço). O filme tem nota 7,2 no IMDb, e 79% de aprovação entre a imprensa e 90% da audiência no Rotten Tomatoes.

6 de 8 O Príncipe do Egito é um clássico da animação, que foi lançado em 1998 — Foto: Reprodução/Netflix O Príncipe do Egito é um clássico da animação, que foi lançado em 1998 — Foto: Reprodução/Netflix

Hop: Rebelde sem Páscoa

Em Hop: Rebelde sem Páscoa (2011), Junior (Philippe Maia) é um coelho diferente dos demais: enquanto a tradição da família é se tornar um coelho de páscoa, ele quer tocar bateria e ser um grande músico. Indo contra seus pais, Junior segue para Hollywood e tenta conquistar seu sonho de ser um astro da música. Apesar de contar com a ajuda de Fred Lebre (Marsden), um jovem desempregado que foi expulso de casa, a família de Junior vai trabalhar para que o filho tenha o seu sonho frustrado.

Dirigido por Tim Hill (Alvin e os Esquilos), o longa está disponível no Globoplay. No elenco principal aparecem James Marsden (Sonic), Russell Brand (Morte no Nilo) e Veronica Alicino (Garfield 2). Entre os dubladores brasileiros estão Philippe Maia (Casseta e Planeta) e Sylvia Salustti (Rio). A produção tem nota 5,4 no IMDb, e 24% de aprovação entre a imprensa e 53% da audiência no Rotten Tomatoes.

7 de 8 Hop: Rebelde Sem Páscoa foi lançado em 2011 e conta a história de um coelho que quer ser um rockstar — Foto: Reprodução/Prime Video Hop: Rebelde Sem Páscoa foi lançado em 2011 e conta a história de um coelho que quer ser um rockstar — Foto: Reprodução/Prime Video

A Estrela de Belém

A Estrela de Belém (2017) é mais uma produção que leva as histórias bíblicas para as animações. No cenário do nascimento de Jesus, um burrinho chamado Bo (Manolo Rey) está cansado de viver preso no estábulo. Com incentivo da pomba Davi (Marco Ribeiro), ele cria coragem para fugir e no meio do caminho encontra Maria após seu casamento. Ela está grávida de Jesus, o filho de Deus. A produção é dirigida por Timothy Reckart (Head Over Heels) e está disponível na Netflix.

O filme tem em seu elenco original Steven Yeun (The Walking Dead), Tyler Perry (Um Funeral em Família) e Oprah Winfrey (Selma: Uma Luta pela Igualdade). Já entre os dubladores brasileiros, Manolo Rey (Homem Aranha) e Marco Ribeiro (Homem de Ferro) estão presentes. A produção tem nota 6,2 no IMDb e aprovação de 40% de aprovação entre a imprensa e 70% da audiência no Rotten Tomatoes.

8 de 8 Felix e Ciro, são alguns dos personagens da animação A Estrela de Belém, dirigida por Timothy Reckart — Foto: Reprodução/IMDb Felix e Ciro, são alguns dos personagens da animação A Estrela de Belém, dirigida por Timothy Reckart — Foto: Reprodução/IMDb