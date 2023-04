Conheça 8 jogos de financiamento coletivo que foram muito bem sucedidos

Minecraft e 171 são exemplos de jogos criados via financiamentos coletivos (ou crowdfunding), uma forma de arrecadar fundos online para diversos projetos. Essa modalidade tem se tornado cada vez mais popular entre desenvolvedores, pois permite que eles obtenham recursos a partir do capital doado por fãs e entusiastas, sem a necessidade de recorrer a investidores tradicionais. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista com oito games produzidos a partir de financiamento coletivo que foram muito bem sucedidos. Confira a seguir.

1. Minecraft

Minecraft é um jogo de construção desenvolvido pela Mojang Studios. O game teve sua campanha de financiamento coletivo realizada em 2011, e arrecadou cerca de US$ 210 mil (R$ 1,1 milhão na cotação atual). O game está disponível para várias plataformas e se tornou um fenômeno da cultura popular, com milhões de jogadores em todo o mundo.

Um dos principais atrativos do título é a sua jogabilidade criativa. Os players podem construir qualquer coisa que quiserem usando blocos, indo desde pequenas cabanas a cidades inteiras, passando por grandes castelos, ruas e mais itens. O jogo também conta com um modo de sobrevivência, no qual é preciso coletar recursos e lutar contra inimigos para sobreviver. Além disso, ele oferece modo multiplayer, que permite jogar junto a amigos em mundos criados por eles ou por terceiros.

Star Citizen é um jogo de ficção científica que está sendo desenvolvido pela Cloud Imperium Games. O game teve campanha de financiamento coletivo iniciada em 2012, e, desde então, já arrecadou mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão), sendo a maior arrecadação de um videogame até então. O título está sendo produzido para PC e terá um mundo aberto no espaço, no qual jogadores poderão explorar, fazer comércio, lutar e viver suas próprias aventuras.

Além do modo de jogo de exploração espacial, o game também contará com modos de batalha espacial e FPS, assim como uma grande variedade de naves e equipamentos disponíveis, o que vai permitir uma experiência mais personalizada de jogo. A promessa também inclui gráficos realistas e uma trilha sonora envolvente.

3. 171

171 é um jogo brasileiro de mundo aberto desenvolvido pela Betagames Group. O game teve sua campanha de financiamento coletivo finalizada em 2019, e arrecadou cerca de R$ 70 mil ao todo. O título está disponível para PC, mas ainda não teve sua versão final lançada. 171 oferece uma experiência de mundo aberto, com cenários realistas e uma gameplay intensa.

Um ponto interessante a destacar é a possibilidade der personalização oferecida para carros, personagens, cenários e mais. Também vale dizer que o "GTA brasileiro'' também conta com uma comunidade ativa de players, que compartilham dicas, truques e desafios em fóruns online.

Undertale é um jogo de RPG desenvolvido por Toby Fox, com campanha de financiamento coletivo realizada em 2013. Ele arrecadou cerca de US$ 50 mil (R$ 262 mil) e está disponível para PC via Steam. O título oferece uma experiência de jogo única, com uma narrativa envolvente e mecânicas que mudam de acordo com as escolhas do jogador. Após seu lançamento, ele se tornou um sucesso de crítica e público, ganhando vários prêmios e uma legião de fãs.

A gameplay do jogo é centrada em escolhas feitas ao longo da jornada. Elas afetam o enredo e o comportamento dos personagens, permitindo múltiplas jogadas com diferentes resultados. Além dos gráficos divertidos, o título ainda conta com uma trilha sonora incrível, que se adapta à história e ajuda a criar uma atmosfera emocionante.

Hollow Knight é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Team Cherry. O game foi lançado em 2017 e arrecadou mais de US$ 57 mil (quase R$ 300 mil) por meio do Kickstarter, plataforma de crowdfunding. A história se passa em um mundo subterrâneo habitado por insetos, e o jogador controla um cavaleiro que deve desvendar mistérios e enfrentar perigos que assolam o reino.

A gameplay apresenta uma mecânica de combate fluida e precisa, que faz com que o jogador precise observar o ambiente e dominar habilidades para conseguir progredir. Além disso, há um mundo vasto e interligado para explorar, com diversos segredos a serem descobertos e figuras cativantes para conhecer. O título está disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

Pillars of Eternity é um RPG desenvolvido pela Obsidian Entertainment, financiado por meio do Kickstarter em 2012, e que teve arrecadação de mais de US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões). A história do jogo se passa em um mundo de fantasia, onde o jogador assume o papel de um personagem personalizável e navega por uma trama complexa e cheia de escolhas.

Tendo como objetivo resgatar a essência dos RPGs clássicos, Pillars of Eternity apresenta um sistema de combate tático que exige estratégia e planejamento por parte do jogador. Além disso, ele traz um mundo rico e detalhado, repleto de histórias secundárias e interações interessantes. Lançado em 2015, o game está disponível para PC, PS4 e Xbox One.

Shovel Knight é um jogo de plataforma 2D desenvolvido pela Yacht Club Games com arrecadamento de mais de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) por meio da Kickstarter. O título foi lançado em 2014 e está disponível para PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. A história gira em torno de um cavaleiro armado com uma pá, que busca salvar sua amada e o reino de um vilão nefasto.

8. Fobia – St. Dinfna Hotel

Fobia é um jogo brasileiro de terror psicológico, desenvolvido pelo Pulsatrix Studios e financiado via Catarse. Ele arrecadou quase R$ 90 mil e teve lançamento oficial para PCs em 2021, através da loja digital Steam. A história acompanha o jornalista Roberto Leite Lopes, que foi até um hotel de Santa Catarina para investigar atividades paranormais e descobrir mais sobre os segredos que cercam o ambiente. O título oferece uma gameplay imersiva em primeira pessoa, gráficos perturbadores e uma trilha sonora atmosférica. Em 2022, o título chegou para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, além de PS4 e Xbox One.

