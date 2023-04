Curtiu Resident Evil 4 Remake? Veja 7 títulos parecidos para jogar

Resident Evil 4 Remake chegou em março e trouxe diversas melhorias para os gráficos e jogabilidade do título original. Na trama, jogadores controlam Leon S. Kennedy, um agente que recebe a missão de resgatar a filha do presidente dos EUA, Ashley, de um vilarejo na Espanha. Assim como o de 2005, o game fez muito sucesso e agradou boa parte do público, quebrando recordes e acumulando altíssimas notas em sites agregadores, como Metacritic e IMDb.

Por oferecer uma experiência intensa e cativante, muitos players não estão sabendo lidar com o vazio sentido após terminar a campanha de RE4 Remake. Pensando nisso, o TechTudo separou 7 títulos parecidos com ele para você curtir. Confira a seguir.

Resident Evil 4 Remake é jogo da Capcom que mistura survival horror com RPG; confira games parecidos com ele

Se curtiu o remake de Resident Evil 4, nada mais justo que conferir outro título da aclamada franquia: Resident Evil 7. A história do jogo é focada em Ethan Winters, um civil que decide investigar o sumiço de sua esposa, Mia. Suas pesquisas o levam até uma mansão aparentemente abandonada na Louisiana, onde ele precisa resistir aos ataques da família Baker e a outras ameaças.

Também conhecido como RE: Biohazard, o game conta com uma atmosfera tensa e uma "imersão sem precedentes", segundo descrição no Steam. O título ganhou destaque por marcar o retorno da franquia ao terror e a sobrevivência, além de ter sido o primeiro a apresentar uma visão em primeira pessoa dos eventos.

Resident Evil 7 conta a história de Ethan Winters e seus esforços para desvendar um mistério envolvendo sua esposa Mia

Pouco tempo após os eventos de RE7, Ethan Winters retorna em Resident Evil: Village para resolver novos problemas e enfrentar ameaças inéditas. Na história, Winters estava reconstruindo a vida com a sua esposa, Mia, até ter sua paz interrompida por uma tragédia. Sem escolhas, o protagonista parte em busca de sua filha, Rosemary Winters, após o terrível evento.

Com uma variedade de inimigos, vilões carismáticos e muito horror, Village se tornou um sucesso. No ano passado, vendeu mais de 6 milhões de cópias, mas esse número já aumentou para 7,40 milhões em dezembro de 2022. O título pode ser comprado no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam).

Resident Evil Village, também conhecido como Resident Evil 8, continua a história de Ethan Winters

Lançado inicialmente em 2008, o clássico de terror Dead Space também recebeu um remake em 2023. A nova versão trouxe melhorias em visuais, áudios e jogabilidade, mas se manteve fiel à visão do jogo original. De acordo com a descrição do game no Steam, todos esses recursos devem oferecer uma experiência mais "profunda e imersiva".

A trama do título é focada em Isaac Clarke, um engenheiro com a missão de consertar uma nave de mineração. No entanto, ele percebe que algo estranho está acontecendo com a tripulação do veículo, que sumiu. Sozinho, o protagonista tenta desvendar o mistério do local, enquanto luta com criaturas hostis e tenta encontrar sua amada perdida na nave. O jogo está disponível para compra no PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store).

Dead Space Remake é uma versão atualizada do clássico jogo de 2008

A história de Prey se passa na Talos 1, uma estação espacial que orbita a lua no ano de 2032. Nele, o protagonista é a peça-chave de um experimento capaz de mudar completamente a humanidade. No entanto, algo deu errado e a Talos 1 foi tomada por seres ameaçadores. Assim, usando os recursos encontrados nos locais, é preciso sobreviver aos monstros e desvendar os segredos do lugar.

Segundo o Steam, entre os destaques do jogo estão "thriller de ficção científica", "cenário único", "ameaça inimaginável", "desafio" e "jogue do seu jeito". O game promete bastante mistério, muito desafio e habilidades distintas para o personagem -- assim como RE4 Remake. Prey pode ser adquirido para PS4 (com reprodução no PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S) e PC (via Steam e Epic Games Store).

Prey se passa na Talos 1, uma estação espacial orbitando a lua no ano de 2032, e tem gameplay similar à Resident Evil 4 Remake

Um dos alienígenas mais famosos da cultura pop também marca presença na listagem. Em Alien: Isolation, o jogador controla Amanda, a filha de Ellen Ripley, que está em uma missão para desvendar a verdade sobre o desaparecimento da mãe. No entanto, essa não será uma tarefa fácil, uma vez que o xenomorfo está caçando a protagonista, que deve ser criativa para se manter viva.

Se curte jogos de sobrevivência, provavelmente gostará do título baseado no universo Alien. Além da atmosfera assustadora, o game ainda incentiva o improviso para se manter vivo, oferecendo liberdade aos jogadores. Alien: Isolation está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store).

Alien: Isolation é um jogo de sobrevivência e terror, assim como Resident Evil 4 Remake

6. Silent Hill 2

Assim como Resident Evil, Silent Hill é uma franquia de terror clássica no mundo gamer. O segundo título da série é um dos mais lembrados e é nele, inclusive, que os fãs conhecem o temido Pyramid Head. Na trama, James Sunderland recebe uma carta de sua falecida esposa e decide retornar à cidade que dá nome ao game. Então, ele não demora a perceber que o local não é mais como se lembrava.

No ano passado, a Konami anunciou que o jogo ganharia um remake. Com isso, é esperado que os gráficos sofram uma evolução, além de melhorias na jogabilidade e no som. A nova versão do clássico não tem previsão de lançamento, mas será exclusiva para consoles PS5, pelo menos temporariamente. O game também está programado para chegar para PCs (via Steam).

Silent Hill 2 Remake trará o clássico jogo de terror atualizado para o PlayStation 5 e PC

A trama de Outlast se passa em montanhas afastadas do Colorado. No isolado local, o Mount Massive Asylum, uma clínica para transtornos mentais, opera secretamente. Interessado no misterioso lugar, o jornalista independente Miles Upshur vai até o asilo em busca de respostas. Uma vez dentro da instalação, ele precisa lidar com criaturas aterrorizantes.

Assim como outros nomes da lista, Outlast tem a sobrevivência como seu maior triunfo. No título, os jogadores devem manter a calma, analisar estratégias e evitar medidas desesperadas se quiserem sobreviver ao horror da clínica. Outlast 2, o capítulo mais recente da série, está disponível para compra no PS4 ( com reprodução no PS5), Xbox One (reproduzível no Xbox Series X/S), Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store).

Outlast é um dos games mais temidos por jogadores, e também está entre os que parecem Resident Evil 4 Remake.

