Demon Slayer: conheça personagens e dubladores do anime

O anime Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba, no título original) estreou sua terceira temporada no último domingo (9), no Crunchyroll. Baseado no mangá shōnen homônimo, escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, o seriado animado foi ao ar pela primeira vez em 2019, pelo estúdio Ufotable. Com dublagem original de Natsuki Hanae e Akari Kitō, dando vida a Tanjiro e Nezuko Kamado, respectivamente, a trama acompanha a história de dois irmãos que veem sua família ser massacrada por um demônio e acabam sobrevivendo. Em busca de vingança, o filho mais velho se torna um assassino das criaturas malignas.