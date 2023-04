Dez aplicativos indispensáveis para quem mora sozinho

Morar sozinho pode ser um desafio para quem acabou de se mudar. No entanto, alguns aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem ser aliados nesse momento de transição. Apps para aprender a cozinhar, plataformas para ajudar a passar o tempo, serviços que oferecem transporte e ajuda com localização de comércios no bairro podem ser indispensáveis nessa situação. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com dez aplicativos que podem ser muito úteis para quem mora sozinho. Todos os apps estão disponíveis na Google Play Store e App Store . A seguir, saiba como usá-los no seu celular.

O iFood, app disponível para Android e iPhone (iOS), é uma boa opção para quem mora sozinho e não quer sair de casa para fazer compras ou comer. Com o delivery, é possível pedir refeições prontas, lanches, doces, itens de mercado, farmácia, pet shop e muito mais. A plataforma pode ajudar em dias corridos ou de preguiça para quem não quer ir para o fogão preparar algo ou deseja receber na porta de casa as coisas que comprou.

Para usar o iFood, basta realizar um rápido cadastro e, em seguida, ir no ícone de lupa na parte inferior para pesquisar o que deseja. O app também é bem intuitivo e você pode percorrer as guias por categoria, como “Restaurantes”, “Mercado”, “Bebidas” etc. Frequentemente, o serviço disponibiliza cupons de desconto em vários locais, podendo ser resgatados na página inicial ao rolar a tela.

Outro app indispensável é o Uber, disponível para iPhone (iOS) e Android. Muitas vezes, não compensa ter um veículo próprio quando se mora sozinho. Nesse sentido, o serviço de transporte pode ser uma boa opção para te levar para outros lugares facilmente, seja para um passeio ou em casos de saúde. O app também serve para pedir ou enviar itens pelo Uber Flash, caso você precise entregar ou receber algo de alguém.

Para usar o aplicativo da Uber, basta entrar no aplicativo e em “Para onde” digitar o nome da rua. Você também pode deixar a corrida agendada ao tocar em “Agora” e selecionar uma data posterior. Depois, é só escolher o tipo de veículo e serviço, selecionar o método de pagamento e tocar em “Confirmar”.

O Google Maps, disponível para Android e iPhone (iOS), também pode ser muito útil para encontrar pontos comerciais perto da sua casa, como farmácias, restaurantes, supermercados, bares etc. Com ele, também é possível verificar as rotas para chegar até algum lugar, andando ou de bike, por exemplo. Uma outra funcionalidade do Maps é encontrar pontos de estacionamento antes de sair de casa para não ter que ficar procurando no local.

Para usar o Google Maps, entre no app e toque em “Pesquise aqui” para digitar uma rota específica. Caso prefira, na tela inicial, você pode tocar na guia “Explorar” na parte inferior do app para verificar quais são os comércios mais populares da sua região. Se preferir, pode localizar os locais pelas categorias na parte superior do aplicativo, como “Restaurantes”, “Supermercados”, “Compras” etc.

Já para pesquisar por um estacionamento, basta pesquisar o nome do local ou rua na página inicial e dentro do próprio mapa, com movimentos de gestos e pinça procurar por estacionamentos por perto. O ícone que representa a opção aparecerá em formato de bandeira, acompanhado da palavra “Estacionamento” ao lado.

4. TudoGostoso

Para quem gosta de se aventurar na cozinha, uma boa opção é baixar o TudoGostoso, disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma é a versão em app do famoso site de culinária e conta com mais de 170 mil receitas compartilhadas por usuários. Com ele, é possível pesquisar tanto por uma receita específica quanto por um ingrediente, o que pode ser útil quando você tem algo na dispensa ou geladeira e não sabe muito bem como incluir em um prato. O app apresenta diversas categorias como massas, carnes e sobremesas.

Assim que você abre o TudoGostoso, diversas receitas já são sugeridas na tela de início. Você pode também tocar no ícone da lupa, na parte superior direita da tela, para pesquisar uma receita pelo nome ou ingrediente. Outra opção é tocar no símbolo de garfa e faca e pesquisar por categorias ou marcas.

Para quem precisa lidar sozinho com as contas da casa e ainda comprar móveis e artigos para o imóvel, o Zoom também se torna um app indispensável. O serviço está disponível para celulares iPhone (iOS) e Android e permite comparar preços em lojas onlines diversas. Você consegue pesquisar por diversas categorias, como eletrodomésticos, casa e jardim, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, móveis e decoração, entre outros.

O Zoom também é bem simples de ser usado: basta você abrir o app e tocar no símbolo da lupa para buscar por algum produto ou marca. Caso prefira, você pode percorrer a plataforma e tocar nas categorias que ele disponibiliza. Outra coisa interessante a se fazer no Zoom é criar um alerta para um produto em específico. Assim quando ele estiver em um preço menor, o app te notificará. Isso pode ser feito ao abrir a página do produto e tocar em “Criar alerta”.

6. Nike Training ou Downdog

Em dias chuvosos, ter um app de treino disponível no celular pode ser uma boa ferramenta. Nesse sentido, o Nike Training e o Downdog, ambos disponíveis para iPhone (iOS) e Android, são bons aliados. O Nike Training conta com exercícios como HIIT, definição de músculos e abdominais. Há diversos níveis de treinamento, incluindo iniciante, intermediário e avançado. Já o Downdog é um app para a prática de ioga, que também apresenta diversos tipos de técnica e níveis. O serviço é pago, mas conta com um teste gratuito de 18 dias. Após esse período, o valor é de R$ 31,99/mês ou R$ 194,99/ano.

Para usar o Nike Training, abra o app, faça um cadastro e comece a navegar pelas categorias de exercícios na página inicial. Quando tiver escolhido um que te interesse, toque em “Começar treino”. Já o Downdog também pede um cadastro rápido em que você pode selecionar qual deseja ser sua primeira prática. As técnicas podem ser mudadas puxando a aba na parte inferior e selecionando outras categorias.

7. Skillshare

O Skillshare, disponível para Android e iPhone (iOS), é um aplicativo de cursos online em diversas áreas como fotografia, marketing, desenho, pintura, jardinagem e muito mais. A maioria das aulas do app são em inglês, mas todos os cursos contam com legenda em português. Ele pode ser uma boa opção para aprender algo novo ou aprimorar alguma área de estudo que você já conheça. O Skillshare é pago no valor de R$ 167,88/ano e conta com teste gratuito de 30 dias.

Para usar o app, preencha um cadastro com suas informações pessoais e escolha quais categorias e áreas de estudo você deseja ver. Depois, na guia principal a plataforma te mostrará recomendações de cursos baseadas nas suas escolhas. Você também pode ir em “Pesquisar” na parte inferior do app para buscar por um tema específico ou habilidade.

8. WhatsApp ou outro mensageiro

Nesse caso, a ideia é que você tenha algum aplicativo para manter a comunicação com amigos e familiares. Serviços como WhatsApp e Telegram, disponíveis para Android e iPhone (iOS), podem ser usados para chats individuais ou em grupos, envio de mensagens de voz, áudio, ligações em voz ou videochamadas, ligações em grupo etc.

Dessa forma, mesmo se estiver distante de pessoas queridas, você poderá continuar conversando e mantendo o papo em dia com essas pessoas, o que pode ser muito importante no processo de quem se mudou recentemente e está morando sozinho.

O YouTube, app para iPhone (iOS) e Android também é indispensável no dia a dia. Isso porque, a plataforma de vídeos serve desde passar o tempo assistindo conteúdos de humor até aprendendo algo novo. No app, você pode desenvolver novas habilidades, como culinária, costura, primeiros socorros, jardinagem, limpeza e organização etc. Ainda, você pode acompanhar vlogs de rotina com outras pessoas que também moram sozinhas e dão várias dicas para as mais diversas situações.

10. Algum streaming de sua preferência

Ter um streaming de que você goste também faz muita diferença quando se mora sozinho. Assistir um filme ou série na sua própria companhia pode ser muito bom para relaxar, se divertir ou se emocionar. Nesse sentido, há diversos apps que cumprem essa proposta como Netflix, HBO, Globoplay e Disney+, todos disponíveis para Android e iPhone (iOS).

