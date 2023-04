Dez coisas úteis que o seu celular pode fazer e você não sabia

Apesar de ser usado para realizar inúmeras funções, o celular conta com diversos recursos que ainda são pouco conhecidas pelos usuários. É possível, por exemplo, cadastrar cartões e baixar aplicativos de documentos para utilizá-lo como uma carteira digital. Outra utilidade para o dia a dia é usar o recurso "Measure" para medir objetos sem precisar de régua. Pensando em ajudar os leitores a tirarem o máximo proveito possível de seus celulares, o TechTudo preparou uma lista com dez recursos escondidos que você precisa conhecer. Confira, a seguir.

1 de 11 Seu celular pode ser útil para situações que você ainda não conhece — Foto: Luciana Maline/TechTudo Seu celular pode ser útil para situações que você ainda não conhece — Foto: Luciana Maline/TechTudo

📝 Como fazer a Google Assistente falar seu nome? Saiba no Fórum do TechTudo

Substituir o controle da sua TV

Existem diversos aplicativos que permitem controlar sua Smart TV pelo celular. Com eles, é possível, por exemplo, digitar de forma mais rápida ao procurar por títulos de filmes e séries. Sem falar que eles podem ser muito úteis quando você quiser trocar de canal, mas estiver longe do controle remoto. Dentre as principais opções estão o Remotie, exclusivo para TVs Samsung, o Smartify, para modelos LG, e o Controle Remoto para Smart TV, que além de Samsung e LG também funciona em dispositivos Sony, TCL e Chromecast.

2 de 11 Remotie, app funciona como controle remoto para TVs Samsung — Foto: Divulgação/Kraftwerk 9 Remotie, app funciona como controle remoto para TVs Samsung — Foto: Divulgação/Kraftwerk 9

Todos os apps acima estão disponíveis tanto para Android quanto para iPhone (iOS), com a exceção do Controle Remoto para Smart TV, que só funciona em celulares com sistema do Google. Para baixar qualquer um deles, basta procurar pelo seu nome na Google Play Store ou na App Store. Depois de instalado, será necessário parear o aplicativo à sua TV. Feito isso, o controle remoto estará pronto para ser usado.

Medir coisas ou pessoas

O Measure (medidas, em português) é um recurso exclusivo de sistemas iOS muito útil para medir pessoas e objetos, principalmente quando você não tiver uma régua por perto. Para usuários de Android, é possível baixar o aplicativo Prime Ruler, que oferece a mesma função. A diferença é que o Medidas detecta a dimensão dos objetos por meio da câmera, enquanto o Prime Ruler, em sua versão original, funciona mais como uma régua mesmo, sendo limitado ao tamanho do próprio celular.

3 de 11 Aplicativo PrimeRuler pode ser usado para medir objetos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Aplicativo PrimeRuler pode ser usado para medir objetos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Para usar o Measure, basta abrir a ferramenta e, a partir da imagem da câmera, delimitar uma linha entre as extremidades do objeto em questão. Será exibido o comprimento logo em seguida. Já o Prime Ruler precisa ser instalado pela Google Play Store. Feito isso, selecione a opção "Régua" e posicione o celular ao lado do objeto em que se deseja fazer a medição. O app também conta com as opções câmera e plano, para calcular o tamanho de objetos tridimensionais, mas esses recursos dependem da instalação de outros aplicativos.

Encontrar filmes para assistir

Outra possibilidade permitida pelos celulares é encontrar indicações de filmes e séries. Essa dica é especialmente útil para aqueles que sempre ficam na dúvida do que assistir. Pelo aplicativo do Bing, que usa a API do ChatGPT, os usuários podem pedir sugestões para a IA. Ao especificar seu gosto pessoal, ela poderá fornecer dicas ainda mais específicas. O app está disponível para Android e iPhone (iOS). Caso você esteja procurando por uma produção para assistir com alguém, também é possível usar a plataforma online Date Night Movies. O site identifica o conteúdo de dois filmes diferentes e oferece resultados que podem agradar ambos os gostos.

4 de 11 Date Night: plataforma pode ser usada para encontrar sugestões de filmes — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Date Night: plataforma pode ser usada para encontrar sugestões de filmes — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Para usar o Bing, baixe-o na loja de aplicativos do sistema do seu celular. Em seguida, toque no ícone central inferior para começar a conversar com a IA. Para usar o Date Night Movie, digite o endereço https://datenightmovies.com/ em seu navegador. Depois, escreva o nome de dois filmes que você gosta. O site mostrará resultados parecidos com as produções indicadas.

Detectar metais

Uma boa dica para quem costuma perder joias como anéis e brincos, é instalar um aplicativo de detector de metais para encontrá-los. O Metal Detector está disponível para celulares iPhone (iOS) e o Detector de metais e ouro, para Android. Ambos são gratuitos. Para começar a usá-los, basta instá-los pela Google Play Store ou pela Apple Store e scanear o seu redor com a parte traseira do celular. Caso identifique algum metal, o app emitirá um aviso sonoro. Vale ressaltar, no entanto, que esse recurso só funciona em dispositivos com sensores magnéticos.

5 de 11 Aplicativos de detector de metais podem ajudar a encontrar objetos perdidos pela casa — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Aplicativos de detector de metais podem ajudar a encontrar objetos perdidos pela casa — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Acessar rádio

Apesar de alguns celulares ainda contarem com o recurso de rádio instalado de forma nativa, outros, mais modernos, não oferecem mais essa função. Para acessar a rádios em sistemas iOS, é necessário baixar algum aplicativo, como RadiosNet ou TuneIn Rádio. Outras opções, como Rádio FM, só estão disponíveis para Android.

6 de 11 Aplicativos de rádio podem ser muito úteis para ouvir música offline — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Aplicativos de rádio podem ser muito úteis para ouvir música offline — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Esses apps podem ser muito úteis quando você estiver sem Internet ou quiser ouvir às notícias em tempo real. Além disso, eles contam com o diferencial de reunir frequências do mundo todo, possibilitando ouvir à estações internacionais. Caso você não tenha essa função de forma nativa em seu celular, escolha um dos apps acima para baixar em seu celular. Uma vez instalado, basta escolher o país e a estação desejada para começar a ouvir.

Funcionar como carteira

Alguns documentos, como RG, Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Trabalho, contam com aplicativos oficiais para iPhone (iOS) e Android que dispensam as versões físicas. Dessa forma, você não precisa se preocupar ao sair de casa sem a CNH, por exemplo. Apps como Samsung Pay e Apple Pay permitem cadastrar cartões e fazer pagamentos por meio de aproximação ou de reconhecimento facial. Com essas funções, é possível ter uma carteira digital completa no seu celular.

7 de 11 Visualize o RG Digital no aplicativo — Foto: Reprodução/Paulo Alves Visualize o RG Digital no aplicativo — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Para usar os documentos digitais, basta pesquisar, na Google Play Store ou na Apple Store, por seu nome correspondente. Uma vez baixado, o aplicativo pode pedir para você logar com sua conta do Gov para confirmar sua identidade. Concluída essa etapa, já será possível visualizar a versão virtual do seu documento. Já para começar a usar as carteiras digitais, será necessário cadastrar os dados do seu cartão no Apple Pay ou Samsung Pay.

Tirar água do auto-falante

Caso você tenha molhado o seu celular sem querer, e tenha entrado água no auto-falante, não se preocupe. Esse é um problema fácil de resolver. O recurso Water Eject, exclusivo para iPhones, faz com seu dispositivo vibre de uma maneira específica, fazendo com que os líquidos sejam expelidos. Para usar a ferramenta, acesse o link da ferramenta pelo navegador do seu iPhone e toque em “Adicionar Atalho”. Em seguida, abra o app "Atalhos", selecione "Water Eject" e confirme em "Start". É possível escolher entre três tipos de intensidade.

8 de 11 Water Eject é um recurso para expelir água do seu iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Water Eject é um recurso para expelir água do seu iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Controlar as suas lâmpadas

Caso você tenha lâmpadas inteligentes na sua casa, saiba que é possível controlá-las pelo celular. Esse recurso é bem útil para apagar luzes que ficaram acessas em outros cômodos, ou para verificar se você deixou tudo apagado ao sair de casa. O aplicativo para realizar tais funções vai depender da fabricante das lâmpadas. No caso de lâmpadas feitas pela Positivo, por exemplo, o app homônimo vai permitir cadastrar dispositivos a serem controlados e até mesmo criar rotinas para programar quando uma determinada luz deve ser acessa, por exemplo.

9 de 11 App Positivo permite controlar dispositivos inteligentes e criar uma rotina para sua casa — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire App Positivo permite controlar dispositivos inteligentes e criar uma rotina para sua casa — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Adicionar itens via realidade virtual para melhorar os estudos

O Arloopa é um aplicativo disponível para celulares iPhone (iOS) e Android que permite visualizar conteúdos em formato 3D pela câmera. O app pode ser uma ferramenta interessante para auxiliar nos estudos, já que ele pode exibir partes do corpo, fórmulas de química, planetas e outros modelos de forma mais realista. Para utilizá-lo, basta fazer a instalação via Google Play Store ou Apple Store, navegar entre as categorias disponíveis e selecionar o modelo desejado.

10 de 11 Arloopa é um app de realidade aumentada que pode ajudar nos estudos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire Arloopa é um app de realidade aumentada que pode ajudar nos estudos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Ser seu livro de receitas

Aplicativos como Tudo Gostoso e Cookpad podem ser muito interessantes para os usuários que gostam de cozinhar. Além de contarem com diversas receitas, eles permitem que você publique seu próprio prato para compartilhá-lo com outras pessoas. Ambos os apps estão disponíveis para iOS e Android e são gratuitos. Eles também têm funcionamento simples e basta navegar entre as categorias disponibilizadas para encontrar novas receitas.

11 de 11 No app Tudo Gostoso, existem mais de 170 mil receitas para quem busca por novos pratos — Foto: Reprodução/Graziela Silva No app Tudo Gostoso, existem mais de 170 mil receitas para quem busca por novos pratos — Foto: Reprodução/Graziela Silva

Assista: como liberar espaço no seu celular