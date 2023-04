ERR_CONNECTION_RESET: o que é e como resolver o erro

ERR_CONNECTION_RESET é um erro de conexão com o servidor de um site. Nesses casos, a página não carrega porque o servidor não é capaz de enviar dados ao navegador. Por isso, geralmente a falha é causada por um problema com a conexão de Internet do usuário, e não por alguma instabilidade do site de destino. É sempre difícil apontar a procedência definitiva do erro, mas ele pode estar relacionado a uma série de fatores, como problemas de rede , programas desatualizados, interferência de antivírus ou do firewall do Windows , servidor proxy ruim, cache do navegador e malwares .

A falha pode acontecer em diversos navegadores, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Internet Explorer. Veja, a seguir, algumas dicas para resolver o ERR_CONNECTION_RESET e navegar na web.

1. Cheque se o site está funcionando

Na maioria das vezes, o ERR_CONNECTION_RESET é uma falha que acontece no lado do usuário, mas há casos mais raros em que o problema é causado pelo próprio site. Por isso, é válido conferir se o endereço ainda está funcionando normalmente. Para isso, pode-se utilizar um verificador de servidor de sites online, como o Website Planet ("https://www.websiteplanet.com/webtools/down-or-not/", sem aspas), que notifica se o endereço estiver inativo — basta digitar a URL do site e tocar em "enter".

Se o servidor do site estiver fora do ar, é preciso esperar que os administradores resolvam o problema. Contudo, caso a plataforma esteja disponível, é necessário testar outros métodos, já que o erro estará do lado do usuário.

2. Experimente reiniciar o modem de Internet

Uma possível solução para o ERR_CONNECTION_RESET é reiniciar o roteador de Internet. Essa prática é simples e rápida e pode solucionar diversos problemas de conexão de rede. Para isso, basta tirar o cabo de alimentação do modem e esperar de dez a 30 segundos antes de conectá-lo novamente.

Se mesmo assim o problema persistir, tente abrir o site utilizando outro aparelho conectado à mesma rede. Caso o ERR_CONNECTION_RESET continue aparecendo, entre em contato com o provedor de Internet.

3. Redefina as configurações de rede

Redefinir as configurações de rede é outra possível solução para o ERR_CONNECTION_RESET. O procedimento remove automaticamente todos os perfis de rede às quais o usuário já tenha conectado o computador, o que possibilita configurações novas. É importante dizer que, após a redefinição, será necessário conectar o dispositivo novamente a todas as redes.

No menu inicial do Windows, vá em "Configurações" e clique em "Rede e Internet". Depois, selecione a guia "Status", e, no final da página, toque no link de redefinição de rede. Leia os termos antes de concluir o procedimento. Depois que as configurações forem redefinidas, tente recarregar o site e veja se o ERR_CONNECTION_RESET ainda aparece.

4.Desative o firewall do Windows e o seu antivírus

Antivírus e firewalls são fundamentais para manter a segurança de um dispositivo, mas, em alguns casos, eles também podem bloquear sites seguros. Para resolver o problema do ERR_CONNECTION_RESET, desabilite temporariamente o antivírus e o firewall. No caso dos usuários do sistema Windows, é preciso ir até as configurações, em "Privacidade e segurança", e clicar em "proteção contra vírus e ameaças". Gerencie as configurações e desative a proteção em tempo real.

Depois, vá para a aba "firewall e proteção de rede". Nela, abra todos os perfis de rede (domínio, privada e pública) e desative o firewall. Em seguida, teste novamente o site e veja se o erro ainda persiste. Depois, não se esqueça de reativar o antivírus e o firewall para não deixar o computador suscetível a vírus ou softwares danosos. Caso a desativação do antivírus tenha resolvido o ERR_CONNECTION_RESET, instalar um software de proteção diferente é uma uma solução possível.

5. Desabilite o servidor proxy

O servidor proxy serve para proteger a privacidade dos usuários na Internet, ocultando o endereço IP. O recurso, contudo, pode sobrecarregar e causar problemas — assim, desabilitar o servidor proxy temporariamente pode ser útil para evitar o erro de conexão. No painel de controle do Windows, vá em "Rede e Internet" e clique em "Opções da Internet". Na guia "Conexões", selecione as configurações de LAN e desmarque a opção de usar um servidor proxy. Para finalizar, clique em "Detectar configurações automaticamente".

Em dispositivos macOS, o procedimento para desabilitar o servidor proxy é feito da seguinte maneira: vá até "Preferências do Sistema" e clique em "Rede", selecionando qual é a conexão de Internet ativa. Depois, abra as configurações avançadas e vá até a opção "Proxies". Por fim, encontre o tópico "Selecione um protocolo para configurar" e desmarque todos os protocolos.

6. Limpe o cache do navegador

Navegadores como o Google Chrome usam o cache para guardar dados e otimizar a experiência dos usuários em endereços da web. No entanto, as informações armazenadas podem estar desatualizadas ou sobrecarregadas, o que causa problemas de conexão. Por isso, limpar o cache do navegador também pode ser uma solução para o ERR_CONNECTION_RESET.

Para limpar o cache do navegador no Google Chrome, vá até o menu de três pontos, que fica no canto superior direito da tela. Em seguida, clique na opção "Mais ferramentas" e em "Limpar dados de navegação". Confira se o intervalo de tempo está marcado com "Todo o tempo". Depois, marque as opções que incluem histórico de navegação, cookies e outros dados do site, imagens e arquivos em cache. Por fim, clique em "Limpar dados", reinicie o navegador e veja se o ERR_CONNECTION_RESET foi solucionado.

