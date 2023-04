Facebook (Meta) Business Suite: como funciona a ferramenta de negócios

O Facebook Business Suite, agora chamado de Meta Business Suite, é um espaço dedicado ao gerenciamento de perfis profissionais e de empresas nas redes sociais da Meta. Pela plataforma, é possível acompanhar todas as estatísticas de perfis empresariais, que vão desde o alcance das publicações até métricas de anúncios. O Meta Business Suite também facilita a criação de campanhas personalizadas para o público, além de oferecer as ferramentas necessárias para manter a segurança digital da empresa na rede social.

Quer saber o que é Meta Business Suite e como usar a ferramenta? O TechTudo reuniu cinco tópicos importantes sobre a plataforma no guia a seguir. Nas linhas abaixo, saiba tudo sobre o gerenciador da Meta.

Facebook (Meta) Business Suite: aprenda a utilizar a ferramenta de gerenciamento de negócios das redes sociais da Meta

Tudo sobre o Facebook (Meta) Business Suite

O TechTudo reuniu abaixo cinco tópicos que explicam tudo sobre o Facebook (Meta) Business Suite. A seguir, confira os temas que serão abordados nesta lista.

O que é e como funciona o Facebook (Meta) Business Suite; Gerenciador de negócios do Facebook Business; Facebook Business Ads Manager; Como criar conta no Facebook Business; Como usar o Facebook Business.

1. O que é e como funciona o Facebook (Meta) Business Suite

O Facebook Business Suite, que agora se chama Meta Business Suite, é uma plataforma de gerenciamento de negócios para contas do Facebook, Instagram, Facebook Messenger e WhatsApp. A ferramenta é voltada para usuários que precisam gerenciar a atividade e os dados de suas empresas nas redes sociais.

Página inicial do meta business suite

Pelo Meta Business Suite, é possível acompanhar os insights e o alcance das publicações, além de impulsionar postagens ou criar anúncios para a sua marca. Com a plataforma, ainda se pode gerenciar permissões de conteúdo e programar respostas automáticas para comentários dos clientes. O sistema também conta com feed composto apenas por conteúdos profissionais da respectiva área do perfil — o que pode ser útil para ter ideias e ver como o mercado está se movimentando nas redes.

Apesar da troca de nome ter confundido muitos usuários, a plataforma continua com as mesmas funções. A alteração ocorreu após a decisão de Mark Zuckerberg de mudar o nome da "companhia-mãe" Facebook— por trás de redes sociais como WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook — para Meta.

É possível acessar o Meta Business Suite facilmente a partir do perfil pessoal do usuário. Primeiramente, é necessário abrir o menu disposto na parte superior direita da tela e clicar na opção “Páginas”.

Menu de opções do Facebook

Após abrir o gerenciador de páginas, busque pelo botão referente ao Meta Business Suite.

A aba "Páginas e perfis" armazena em um só lugar todas as páginas pertencentes ao dono do perfil

2. Gerenciador de negócios do Facebook Business

O Gerenciador de Negócios é um espaço dentro do Meta Business Suite destinado ao gerenciamento de empresas nas redes sociais da Meta. A função desta ferramenta é separar o perfil profissional do perfil pessoal do usuário, além de facilitar a administração de, até mesmo, várias contas empresariais simultaneamente.

Página inicial do gerenciador de negócios do Facebook

Para abrir o gerenciador de negócios, basta clicar na opção “Ajuda” na parte inferior do menu lateral do Meta Business Suite. Logo após, deve-se clicar em “Mudar para gerenciador de negócios”.

O gerenciador de negócios pode ser acessado através do Meta Business

O espaço reúne detalhes de campanhas de anúncios no Facebook e no Instagram em um só lugar, sendo possível também adicionar parceiros de marketing ou agências para ajudar na gestão de tráfego.

Quanto à segurança, a ferramenta fornece a opção de bloquear páginas, pessoas e aplicativos específicos, além de exibir uma lista de bloqueio com todas as entidades selecionadas. Ainda nas opções de segurança da marca, o usuário também pode determinar locais específicos onde as campanhas de anúncios podem e não podem aparecer.

3. Facebook Business Ads Manager

O Meta Business Ads Manager — ou simplesmente Ads Manager — é a ferramenta de criação de anúncios do gerenciador de negócios do Meta Business Suite. Com ela, o usuário pode criar e gerenciar seus anúncios, além de manter o controle do orçamento utilizado nas campanhas.

O Facebook Ads Manager permite gerenciar campanhas de anúncio facilmente

O Ads Manager pode ser acessado no menu lateral do Meta Business, na opção "Anúncios". O recurso oferece diversos tipos de campanhas diferentes — como as voltadas para cliques, cadastros ou compras — para que o usuário decida a que melhor se encaixa em seu orçamento ou no seu estilo de negócios. Aqui, é possível segmentar o público para que os anúncios consigam o melhor desempenho e chegue aos internautas certos.

Para criar uma campanha, basta clicar na opção "Criar anúncio" presente na parte superior do Ads Manager. A ferramenta abre uma janela com todas as configurações de alcance, orçamento e segmentação — além da parte criativa da campanha e da descrição. Uma vez que os campos foram preenchidos corretamente, basta clicar em "Promover agora" e esperar a avaliação da plataforma.

Criador de anúncios do Facebook Ads Manager

4. Como criar conta no Facebook Business

Criar uma conta no Meta Business é fácil e intuitivo. Para que o perfil seja criado, é necessário vincular um perfil pessoal já existente. Veja o procedimento no passo a passo a seguir.

Passo 1. Acesse o Facebook Business (https://business.facebook.com/overview) e clique em “Criar uma conta”;

Página inicial do Facebook Business

Passo 2. Preencha os dados requeridos e clique em “enviar”;

Como criar conta no Facebook Business: preencha o formulário corretamente e selecione "Enviar"

Passo 3. Após o preenchimento, confirme o e-mail por meio da mensagem enviada pelo Facebook para o endereço cadastrado;

Como criar conta no Facebook Business: confirme o endereço de e-mail

Pronto! Sua conta no Facebook Business já está criada e pronta para ser utilizada.

5. Como usar o Facebook Business

Você pode visualizar todos os recursos do gerenciador por meio do menu lateral, que se abre ao clicar nas três barras presente à esquerda da tela. A interface é limpa e intuitiva, favorecendo uma rápida compreensão da administração do negócio no geral.

Menu de ferramentas do Meta business

Ao logar pela primeira vez, clique em “Contas” no menu lateral para adicionar ou criar uma página para sua empresa. Ainda na mesma aba, é possível adicionar contas do Instagram e do Facebook ao Facebook Business.

As funções do menu lateral são autoexplicativas e a ferramenta é de fácil uso. Caso o usuário tenha dúvidas de como usar o Meta Business Suite, a plataforma oferece tutoriais na aba "Ajuda".

O Meta Business Suite oferece tutoriais em textos

