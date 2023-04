Feriados de abril 2023: 3 sites com calendários para marcar na agenda

Os feriados de abril de 2023 podem ser consultados online por meios de sites de calendários . O quarto mês do ano terá dois períodos de descanso prolongado: o primeiro se deve à Sexta-Feira Santa (7) e o segundo ao Dia de Tiradentes (21). Nas duas ocasiões, o final de semana vai começar na sexta-feira. Além disso, também haverá a Páscoa no dia 9 que, como sempre, acontece em um domingo. Essas datas podem ser consultadas por meio de plataformas, como Google Agenda e Calendarr, para te ajudar a se planejar durante o mês. Confira, a seguir, três sites com calendários para marcar os feriados de abril de 2023 na agenda.

1. Google Agenda

O Google Agenda (calendar.google.com) é uma ferramenta gratuita do próprio Google, que pode ser acessada por todos os usuários que possuem uma conta no Gmail. Os feriados nacionais são exibidos automaticamente quando a opção "Feriados no Brasil" estiver habilitada no menu de configurações do lado esquerdo da tela.

As datas comemorativas são sinalizadas na cor verde, indicando o motivo da celebração. Além de disponibilizar um calendário completo com os feriados, também é possível utilizar a ferramenta como agenda pessoal, incluindo compromissos pessoais e de trabalho. O Google Agenda também envia notificações, quando ativadas, para te lembrar de suas tarefas.

2. Calendarr

O Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023) é um serviço de calendário online que também informa os feriados. Por lá, é possível visualizar todos os meses do ano de uma forma geral, como também selecionar o mês de seu interesse para ver as datas comemorativas e os pontos facultativos em forma de lista. Além disso, também existe a opção de ver o calendário lunar do ano, que mostra as fases da lua de cada dia.

O site é bem intuitivo e de fácil navegação, oferecendo ainda uma breve explicação sobre os feriados, suas origens e curiosidades. Caso o usuário queira, também pode realizar o download do PDF do calendário para imprimir.

3. Calendário online

Outro site que disponibiliza o calendário 2023 de forma virtual é o Calendário online (calendario.online/calendario-2023.html). Semelhante ao Calendarr, o site mostra todos os feriados nacionais, as principais datas comemorativas do Brasil e as fases da lua de cada dia. A plataforma também permite navegar por cada mês individualmente.

Os feriados ficam circulados de vermelho e as datas comemorativas destacadas em amarelo. Um ponto interessante do Calendário online é que ele oferece o código HTML para inserir o widget de calendário em sites e blogs.

