Feriados de maio de 2023: 3 sites e apps com calendários para conferir

Os feriados de maio de 2023 podem ser consultados em sites e aplicativos gratuitos de calendário. Plataformas como Calendarr e Calendário Online disponibilizam uma lista completa com os feriados nacionais, datas comemorativas e pontos facultativos de cada mês do ano. O Google Agenda , famosa ferramenta de organização pessoal, também permite acessar os feriados do Brasil. Nos próximos 30 dias, haverá um feriadão devido ao Dia do Trabalhador (1), que cai em uma segunda-feira. Há também a celebração do Dia das Mães, que ocorre no segundo domingo de maio (14). A seguir, veja plataformas online para consultar os feriados de maio e se programar para aproveitar os dias de descanso.

Veja sites e apps com calendário para marcar os feriados de maio de 2023 na agenda

1. Google Agenda

Para os usuários que possuem conta no Gmail, o Google Agenda (calendar.google.com) pode ser encontrado facilmente no menu superior direito da plataforma e utilizado de forma gratuita. É preciso habilitar a opção "Feriados no Brasil" no menu de configurações para conferir as datas comemorativas do mês, que aparecem na cor verde. Além disso, o Google Agenda também serve para criar a sua agenda pessoal e auxiliar na organização da rotina, já que permite incluir todos os compromissos e ativar lembretes de eventos.

Google Agenda disponibiliza o calendário de maio de 2023

2. Calendarr

Outra opção para visualizar os feriados de maio é o Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023). O site é gratuito e bastante intuitivo, sendo possível conferir todos os feriados nacionais e pontos facultativos de 2023. Ao selecionar o mês que deseja visualizar, a ferramenta abre uma lista com todas as datas e uma breve explicação do que é comemorado em cada dia. Caso precise do calendário impresso, você pode realizar o download do arquivo PDF para depois imprimir.

Calendário com os feriados de maio no Calendarr

3. Calendário Online

O Calendário Online (calendario.online/calendario-2023.html) também mostra todos os feriados nacionais e as datas comemorativas com uma breve descrição destas, semelhantemente ao Calendarr. A ferramenta traz todos os meses do ano e, ao clicar sobre um deles, é possível conferir uma lista específica daquele período. A navegação é simples e fácil, já que as datas comemorativas são destacadas em amarelo, e os feriados ficam circulados em vermelho. O diferencial do Calendário Online está em disponibilizar o código HTML para inserir o calendário como widget em blogs e sites.

Calendário online mostra feriados e datas comemorativas de maio de 2023

Com informações de Valor Investe

