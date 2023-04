Filme da Sessão da Tarde hoje: veja programação de 10 a 14/04 na Globo

A programação de filmes da Sessão da Tarde desta semana tem um catálogo diversificado de produções. Os amantes dos romances podem conferir Jogada Certa (2010) e o clássico Diário de Uma Paixão (2004). Já para quem gosta de aventura, o cronograma também inclui Jogador Nº1 (2018), titulo conhecido entre os nerds pelas incontáveis referências à cultura pop. Todos os filmes podem ser vistos em tempo real pelo aplicativo do Globoplay no mesmo horário da transmissão da Rede Globo , às 15h30 (horário de Brasília).

Aqui você já confere de antemão tudo que vai rolar na semana de segunda à sexta, além de conhecer enredo, elenco principal e onde assistir online as obras escolhidas para o programa, em plataformas como Amazon Prime Video e HBO Max. Vale lembrar que, nesta terça-feira (11), não haverá transmissão de filme para a exibição do amistoso da seleção de futebol feminina contra a Alemanha.

2 de 6 Cena icônica de beijo na chuva em Diário de Uma Paixão, com exibição marcada na Sessão da Tarde, foi protagonizada por Gosling e McAdams — Foto: Reprodução/IMDb Cena icônica de beijo na chuva em Diário de Uma Paixão, com exibição marcada na Sessão da Tarde, foi protagonizada por Gosling e McAdams — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Segunda-feira (10/04): Invictus

A semana começa com o filme biográfico Invictus, que narra como a sociedade sul-africana caminhou após a libertação de Nelson Mandela e o fim do apartheid. A cinebiografia, disponível no HBO MAx e Oi Play, é dirigida por Clin Eastwood (Cry Macho) e tem no elenco Morgan Freeman (Todo Poderoso), Matt Damon (trilogia Bourne), Tony Kgoroge (Uma Lição de Vida), Adjoa Andoh (Doctor Who), Patrick Mofokeng (Um Mestre em MInha Vida), entre outros.

No ano de 1995, a África do Sul ainda vivia um clima de separação entre negros e brancos. Pra contornar a situação, o recém-eleito presidente do país, Nelson Mandela (Freeman), decide apoiar a equipe de rúgbi Springboks, composta majoritariamente por brancos, como forma de alavancar o esporte no país. Para isso, Mandela conta com o protagonismo de François Pienaar, líder da equipe. Invictus possui nota 7,3 no IMDb, metascore de 74 (crítica) e média 7.1 (usuários) no Metacritic, além das aprovações de 76% (imprensa, selo "Fresco") e 75% (audiência) no Rotten Tomatoes.

3 de 6 Invictus é um filme protagonizado por Morgan Freeman e Matt Damon — Foto: Reprodução/Justwatch Invictus é um filme protagonizado por Morgan Freeman e Matt Damon — Foto: Reprodução/Justwatch

Quarta-feira (12/04): Jogada Certa

O gênero comédia romântica ganha espaço na Sessão da Tarde com o filme Jogada Certa, disponível também no Star+. O título é estrelado pelos atores e rappers Queen Latifah (As Férias da Minha Vida) e Common (franquia John Wick). Com direção de Sanaa Hamri (Uma Coisa Nova: As Surpresas do Coração), o filme ainda tem no elenco Paula Patton (Dose Dupla), James Pickens Jr. (Grey's Anatomy), Pam Grier (Jackie Brown), Phylicia Rashad (The Cosby Show), entre outros.

A fisioterapeuta Leslie Wright (Latifah) consegue trabalhar para o astro do basquete Scott McKnight (Common). Aos poucos, o que deveria ser uma relação de trabalho fica cada vez mais íntima quando Leslie se apaixona por Scott. No entanto, um acidente pode mudar o relacionamento dos dois. Jogada Certa possui nota 5,9 no IMDb, metascore de 51 (crítica) e média 5.7 (usuários) no Metacritic, além das aprovações de 47% (imprensa, selo "Fresco") e 61% (audiência) no Rotten Tomatoes.

4 de 6 Jogada Certa tem como protagonistas Queen Latifah e o rapper Common — Foto: Reprodução/JustWatch Jogada Certa tem como protagonistas Queen Latifah e o rapper Common — Foto: Reprodução/JustWatch

Quinta-feira (13/04): Diário de uma Paixão

O romance Diário de uma Paixão é uma boa pedida para quem é fã das obras do escritor Nicholas Sparks, autor de livros já adaptados para o cinema como Querido John (2010) e Um Amor para Recordar (2002). Neste filme de 2004, o casal protagonista é interpretado por Ryan Gosling (Barbie) e Rachel McAdams (Meninas Malvadas). Com direção de Nick Cassavetes (Um Ato de Coragem), o longa está disponível no HBO Max.

Na década de 1940, o casal Noah (Gosling) e Allie (McAdams) se apaixona perdidamente em um festival. Mas o romance é barrado pois os pais de Allie, uma família rica, não aprovam o relacionamento da filha com um jovem de origem operária. O amor dos dois ainda enfrenta outro problema maior: a Segunda Guerra Mundial, onde Noah é convocado para lutar. Diário de uma Paixão possui nota do público de 7,8 no IMDb, metascore de 53 no Metacritic (e média 8.3 na visão dos usuários), além de aprovação de 53% no Rotten Tomatoes, junto com 85% da audiência.

5 de 6 Rachel McAdams e Ryan Gosling como os apaixonados Allie e Noah em Diário de uma paixão — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Rachel McAdams e Ryan Gosling como os apaixonados Allie e Noah em Diário de uma paixão — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Sexta-feira (14/04): Jogador Nº 1

A aventura nerd de Jogador Nº 1 encerra a semana de filmes da Sessão da Tarde com muitas referências à cultura pop. O longa é uma adaptação do best-seller de mesmo nome do autor Ernest Cline, que também assina o roteiro. Disponível no Prime Video e HBO Max, o filme dirigido por Steven Spielberg (Os Fabelmans) tem no elenco Tye Sheridan (Voyagers), Olivia Cooke (A Casa do Dragão), Ben Mendelsohn (Capitã Marvel), Simon Pegg (Todo Mundo Quase Morto), Mark Rylance (Não Olhe Para Cima), e mais.

Em um futuro distópico cheio de desigualdades, o adolescente Wade Watts (Sheridan) sai da sua realidade com o jogo imersivo OASIS, que permite uma vida nova em uma realidade virtual modelada pelos usuários. Após entrar numa disputa para assumir o controle do game, Watts é alvo de uma corporação ambiciosa que quer tirá-lo a todo custo da jogada. Em votação no IMDb, Jogador Nº 1 possui nota 7,4. No Metacritic, as avaliações são de 64 (imprensa) e 7.3 (usuários). Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 72% (crítica, selo "Fresco") e 77% (audiência).

6 de 6 Baseado no livro de mesmo nome, Jogador Nº 1 é repleto de referências à cultura pop — Foto: Reprodução/JustWatch Baseado no livro de mesmo nome, Jogador Nº 1 é repleto de referências à cultura pop — Foto: Reprodução/JustWatch