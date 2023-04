Filmes da Sessão da Tarde hoje: veja programação de 17 a 21/04

A Sessão da Tarde novamente contagia as telas com uma programação de animação, comédia, drama e romance que inicia hoje (17) na TV Globo. Por volta das 15h40, filmes como Meu Malvado Favorito (2010), A Creche do Papai (2003), Um Homem de Sorte (2012) e Recém-Casados (2003) serão transmitidos ao vivo no canal aberto. Os filmes da lista também poderão ser assistidos pelo serviço de streaming do Globoplay , simultaneamente à transmissão do canal de televisão aberta.

Antes de programar sua agenda para acompanhar as produções, o TechTudo separou informações de enredo, elenco, repercussão do público e da crítica que os telespectadores precisam conhecer. Vale lembrar que os horários são diferentes na quarta-feira (15h30) e também na sexta-feira (15h45). Se perder a programação, é possível assistir a algumas dessas obras online via Star+, Amazon Prime Video, HBO Max.

2 de 7 Meu Malvado Favorito é um dos filmes da programação — Foto: Reprodução/IMDb Meu Malvado Favorito é um dos filmes da programação — Foto: Reprodução/IMDb

Segunda-feira (17/04): A Creche do Papai

Os amigos Phil e Charlie ficam recentemente desempregados e precisam achar alternativas para pagar uma creche para seus filhos. Então, eles têm a ideia de fazer desta necessidade uma fonte de renda para suas famílias. Eles abrem uma creche na própria casa. No início, eles não tem jeito com crianças, mas vão se destacando por criar um método diferenciado de cuidar das crianças de forma espontânea e começam a incomodar a concorrência. O filme está disponível no Amazon Prime Video.

Dois nomes marcam o elenco principal: Eddie Murphy (Norbit: Uma Comédia de Peso, Um Tira da Pesada) e Jeff Garlin (The Goldbergs). Mas, outros também são destaque, como Khamani Griffin (Elas e Eu) e Steve Zahn (Diário de Um Banana). Nas telas, a história é dirigida por Steve Carr com roteiro de Geoff Rodkey. O longa não tem notas muito expressivas, sendo 5,6 no IMDb e 27% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

3 de 7 Os três amigos começam a cuidar das crianças na casa do personagem de Eddie Murphy — Foto: Reprodução/IMDb Os três amigos começam a cuidar das crianças na casa do personagem de Eddie Murphy — Foto: Reprodução/IMDb

Terça-feira (18/04): Joel

O longa conta a história de Cecilia (Victoria Almeida) e Diego (Diego Gentile), um casal que sonha em ter filhos, mas não pode. Na fila de adoção, Joel (Joel Noguera), de nove anos, chega para mudar a realidade dos dois. Aprender a confortar a criança de um passado difícil, educá-la e aprender sobre a vida de pais serão os desafios do casal. A produção não se encontra disponível em nenhum streaming disponível no Brasil.

Este drama familiar é uma produção argentina que estreou nas telas no ano de 2018. Tem direção e roteiro de Carlos Sorin. No elenco principal, Victoria Almeida (The Desert) e Diego Gentile (Procura-se um Filho) são grandes nomes do cinema no país. Outros nomes também integram o filme: Ana Katz (Minha Amiga do Parque), María José Bello (Eres Mi Tesoro) e Rodrigo Muñoz (Separados). O longa é avaliado em 6,8 no IMDb e não possui avaliações em outros sites de repercussão.

4 de 7 Cecilia ensina Joel; ela e o marido são desafiados na criação do menino — Foto: Reprodução/TV Globo Cecilia ensina Joel; ela e o marido são desafiados na criação do menino — Foto: Reprodução/TV Globo

Quarta-feira (19/03): Recém-casados

Contra a vontade dos pais, Sarah McNerney (Brittany Murphy) se casa com Tom Leezak (Ashton Kutcher), mesmo que os dois sejam novos. Eles vão para a Europa comemorar a lua de mel, mas os pais de Sarah seguem na tentativa de arruinar a união da filha, e para isso, enviam o ex-namorado da menina para o mesmo local em que os recém-casados estão. Para quem não conseguir acompanhar a produção ao vivo, ela pode ser assistida no Star+.

Protagonizam o filme Sarah McNerney (As Patricinhas de Beverly Hills) e Ashton Kutcher (Dois Homens e Meio). Christian Kane (Acerto de Contas), David Moscow (Quero ser Grande) e Monet Mazur (Fúria em Duas Rodas) também estão em cena. O longa é dirigido por Shawn Levy e roteirizado por Sam Harper. Recém-casados (2003) tem nota 5,5 no IMDb e 47% de aprovação do público do Rotten Tomatoes, enquanto o desempenho na crítica é pior, 20% no mesmo site.

5 de 7 Sarah e Tom vão passar a lua de mel na Europa, mas precisam lidar com ex-namorado de Sarah — Foto: Reprodução/IMDb Sarah e Tom vão passar a lua de mel na Europa, mas precisam lidar com ex-namorado de Sarah — Foto: Reprodução/IMDb

Quinta-feira (20/04): Um Homem de Sorte

Um romance dramático será transmitido ao vivo na Globo na Sessão da Tarde desta semana: Um Homem de Sorte (2012). Logan Thibault (Zac Efron) encontra uma foto de uma mulher no chão em plena Guerra do Iraque. Se sobreviver, promete procurar a garota que o encantou. Beth Clayton (Taylor Schilling) é encontrada trabalhando em um canil com a família. Ele não revela porque chegou até o local, mas faz de tudo para se aproximar da menina até que desenvolvem um romance.

Neste filme, ganham destaque principal o astro de High School Musical (2006) e a protagonista de Orange is The New Black (2013). Na direção, está Scott Hicks, que já dirigiu outro filme como Fallen (2016). No IMDb, a produção é avaliada com 6,4. No Rotten Tomatoes, uma diferença considerável entre avaliação do público, 67%, e Tomatômetro, 20%. Se não for possível acompanhar na Globo, o filme está disponível no HBO Max.

6 de 7 Logan procura Beth após encontrar sua foto no chão em meio à Guerra do Iraque — Foto: Reprodução/IMDb Logan procura Beth após encontrar sua foto no chão em meio à Guerra do Iraque — Foto: Reprodução/IMDb

Sexta Feira (31/03): Meu Malvado Favorito

O filme, que também está disponível na Amazon Prime Video, apresenta Gru (Steve Carrel), um vilão cujo sonho é roubar a lua. Porém, ele está sem recursos para isso e o banco só está interessado em ajudar Vector (Jason Segel), um novo malvado que ganhou destaque pelos recentes roubos às pirâmides do Egito. Com a ajuda dos minions, ele vai tentar roubar os recursos de Vector para realizar a missão.

Na dublagem brasileira, Leandro Hassum (Até que a Sorte nos Separe) protagoniza este filme ao lado dos coadjuvantes Guilherme Briggs (Mundo Mistério), Ana Elena Bittencourt (As Meninas Superpoderosas) e Bruna Laynes (Phineas e Ferb). Na direção, está Pierre Coffin e Chris Renaud. Meu Malvado Favorito vai muito bem nos sites de repercussão, tem nota 7,6 no IMDb, e aprovação de 80% da crítica e 83% do público no Rotten Tomatoes.