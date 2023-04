Filmes da Sessão da Tarde: veja programação da TV Globo de 24 a 28/04

A programação da Sessão da Tarde desta semana está repleta de filmes variados e para toda a família. O público pode conferir, nas tardes de segunda a sexta, desde os dramas Uma Chance Para Lutar (2021) e Um Laço de Amor (2017) até a comédia romântica de Mulheres ao Ataque (2014). As produções podem ser vistas tanto na Rede Globo como também no Globoplay , sempre no mesmo horário da transmissão televisiva, às 15h40.

Para se preparar para assistir ao catálogo de filmes, o TechTudo preparou uma lista com os títulos da semana. Além de elenco e enredo, você confere também onde maratonar as obras no streaming, encontradas em plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max e Star+.

2 de 7 Jane Fonda quer acabar com o novo relacionamento do filho em A Sogra, um dos filmes com exibição na Sessão da Tarde — Foto: Reprodução/JustWatch Jane Fonda quer acabar com o novo relacionamento do filho em A Sogra, um dos filmes com exibição na Sessão da Tarde — Foto: Reprodução/JustWatch

Segunda-feira (24/04): Mulheres ao Ataque

A semana começa com a comédia romântica Mulheres ao Ataque (2014), filme com muita traição e vingança estrelado por Cameron Diaz (Shrek), Taylor Kinney (A Hora Mais Escura), Leslie Mann (Ligeiramente Grávidos), Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) e a rapper Nicki Minaj. O título também pode ser visto no Star+. A direção é de Nick Cassavetes (Uma Prova de Amor).

Depois de descobrir que seu novo namorado Mark (Waldau) é casado, a advogada Carly (Diaz) resolve se vingar do rapaz procurando sua esposa Kate (Mann). Quando elas finalmente se encontram, descobrem que há uma terceira mulher com quem Mark se envolveu. Mulheres ao Ataque tem nota 6 no IMDb e aprovações de 26% (crítica) e 57% (público) no Rotten Tomatoes.

3 de 7 Na trama de Mulheres ao Ataque, um trio feminino se une contra um mulherengo que enganou as três — Foto: Reprodução/JustWatch Na trama de Mulheres ao Ataque, um trio feminino se une contra um mulherengo que enganou as três — Foto: Reprodução/JustWatch

Terça-feira (25/04): Um Laço De Amor

Saltando da comédia para o drama, terça é dia de Um Laço de Amor (2017), filme ideal para quem gosta de enredos familiares. Também disponível no Star+, o longa dirigido por Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2) tem no elenco Chris Evans (Capitão América do MCU), Mckenna Grace (Ghostbusters: Mais Além), Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo), Lindsay Duncan (A Despedida), Jenny Slate (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), entre outros.

Frank Adler (Evans) é um homem solteiro que cria sozinho a sobrinha Mary (Grace), uma menina de sete anos que é habilidosa em matemática. Quando a garota está prestes a começar o período escolar, a mãe de Frank, Evelyn (Duncan), planeja uma nova vida para Mary que pode separá-la de seu tio. Um Laço de Amor possui nota 7,6 no IMDb e aprovações de 73% (crítica) e 85% (público) no Rotten Tomatoes.

4 de 7 Chris Evans interpreta o tio de uma criança prodígio em Um Laço de Amor — Foto: Reprodução/JustWatch Chris Evans interpreta o tio de uma criança prodígio em Um Laço de Amor — Foto: Reprodução/JustWatch

Quarta-feira (26/04): Talvez Uma História De Amor

O cinema brasileiro marca presença na Sessão da Tarde com a comédia romântica Talvez Uma História de Amor (2018). O filme está disponível no Amazon Prime Video e HBO Max. Com direção de Rodrigo Bernardo (Ninguém Tá Olhando), o longa tem no elenco Mateus Solano (Amor à Vida), Thaila Ayala (Pica Pau: O Filme), Bianca Comparato (Irmã Dulce), Nathalia Dill (Paraísos Artificiais), Paulo Vilhena (Turma da Mônica: Laços) e o comediante Marco Luque.

Virgílio (Solano) recebe uma mensagem em sua secretária eletrônica de Clara (Ayala), afirmando que quer terminar o relacionamento entre eles. O problema é que Virgílio não faz a menor ideia de quem seja Clara. Para saber quem é a dona da mensagem, ele pede ajuda para os seus amigos. Talvez Uma História de Amor tem nota 6,3 no IMDb.

5 de 7 Os atores Mateus Solano e Thaila Ayala protagonizam a comédia romântica Talvez Uma História de Amor — Foto: Reprodução/IMDb Os atores Mateus Solano e Thaila Ayala protagonizam a comédia romântica Talvez Uma História de Amor — Foto: Reprodução/IMDb

Quinta-feira (27/04): Uma Chance Para Lutar

O universo do MMA compõe o enredo de Uma Chance Para Lutar (2021), drama de superação atualmente indisponível no streaming nacional. Com direção de Aaron Leong (Mamaboy), o longa tem no elenco Cody Christian (Teen Wolf), Barry Livingston (Argo), Kevin Pollak (Os Suspeitos), Elisabeth Röhm (Trapaça), Anthony Snow (The Barrow Gang) e Samuel Evan Horowitz (Westworld).

Nick (Christian) é um lutador de MMA que tem apenas um braço. Ele quer mostrar o seu valor no esporte ao conseguir uma vaga para disputar o campeonato dos peso-pena. Uma Chance Para Lutar tem nota 5,8 no IDMb e aprovações de 20% (crítica) e 74% (público) no Rotten Tomatoes.

6 de 7 Um lutador sem um dos braços quer mostrar seu valor no octógono em Uma Chance para Lutar — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Um lutador sem um dos braços quer mostrar seu valor no octógono em Uma Chance para Lutar — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Sexta-feira (28/04): A Sogra

Para fechar a semana, o título da vez é a comedia romântica A Sogra (2005), do diretor Robert Luketic (Legalmente Loira). O filme pode ser visto também no HBO Max. Estão no elenco a cantora e atriz Jennifer Lopez (As Golpistas), Jane Fonda (Grace e Frankie), Michael Vartan (Nunca Fui Beijada), Wanda Sykes (A Volta do Todo Poderoso), Adam Scott (Ruptura), Monet Mazur (All American), entre outros.

Depois de várias desilusões amorosas, Charlie (Lopéz) finalmente encontra em Kevin (Vartan) o amor de sua vida. Porém, o maior obstáculo para o relacionamento é a mãe dele, Viola (Fonda). Totalmente controladora, a sogra tem a convicção de que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho. A Sogra possui nota 5,5 no IMDb e aprovações de 18% (crítica) e 55% (público) no Rotten Tomatoes.

7 de 7 Viola (Fonda) atazana a vida amorosa da nora Charlie em A Sogra — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Viola (Fonda) atazana a vida amorosa da nora Charlie em A Sogra — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes