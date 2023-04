Fone de ouvido por condução óssea: 6 coisas para saber antes de comprar

Os fones de ouvido por condução óssea oferecem uma experiência de audição completamente diferente dos fones tradicionais. A maioria dos modelos funciona por Bluetooth e não tem fios, mas seu grande diferencial é que eles não exercem pressão dentro dos ouvidos, como os intra-auriculares , nem sobre eles, como os headphones, para transmitir o som. Diferentemente dos fones comuns, estes acessórios propagam as vibrações sonoras diretamente para as partes internas do sistema auricular usando os ossos da face. Assim, o usuário fica com os ouvidos livres para escutar atentamente os ruídos do ambiente ao mesmo tempo em que curte a música.

Ideais para atividades ao ar livre, como a corrida e o ciclismo, os fones por condução óssea são muito procurados por atletas, já que permitem uma audição mais completa dos sons ao redor e podem ajudar a evitar acidentes em avenidas de tráfego intenso. Estes aparelhos também possuem um ajuste mais seguro à cabeça, o que previne sua queda. Conheça, nas linhas a seguir, seis coisas que você precisa saber sobre os fones por condução óssea e avalie se é esta é uma boa opção para você.

1. O que é condução óssea e como ela funciona em fones?

A condução óssea é uma das formas como o som pode chegar até as pessoas. Todo som precisa de um meio para se propagar, seja ele o ar que chega aos nossos ouvidos, um líquido ou um meio sólido, como os ossos humanos. Portanto, fones por condução óssea são aparelhos que transmitem o som por meio da estrutura óssea da face humana.

Utilizando a tecnologia de transdução óssea, estes aparelhos possuem transdutores que vibram contra os ossos da mandíbula e geram uma oscilação que chega até os nervos dos ouvidos em forma de som. Desta forma, os fones não precisam ficar dentro do ouvido para propagar o som — por isso, permitem que o usuário reproduza áudios e músicas enquanto escuta o barulho ao seu redor, diferentemente dos tradicionais.

2. Por que usar um fone por condução óssea?

Quem precisa manter a consciência do ambiente em que está ao mesmo tempo em que escuta música ou reproduz áudios deve se beneficiar bastante dos fones por condução óssea. O uso no trânsito e durante a prática de atividades esportivas estão entre as principais indicações para este aparelho, já que, em ambas as situações, estar atento aos movimentos e sons ao redor é essencial para garantir a segurança do usuário.

Além disso, os fones por condução óssea são uma boa opção para quem tem a audição comprometida, já que não dependem somente da qualidade do canal auditivo para reproduzir sons. Para quem usa aparelhos auditivos, estes fones são os melhores modelos, já que não precisam ser conectados diretamente aos ouvidos.

3. Fones por condução óssea são mais saudáveis que os comuns

Ao contrário dos fones intra-auriculares, os fones por condução óssea não obstruem o canal auditivo e, por isso, tendem a trazer menos riscos à saúde dos ouvidos. Especialmente quando se pensa em um uso prolongado, de muitas horas ao dia, os fones por condução óssea tendem a ser menos invasivos e cansativos para as orelhas e ouvidos, o que gera mais conforto.

Estes aparelhos também tendem a fornecer um volume de som mais baixo que os fones convencionais, o que pode ser benéfico para evitar que o usuário reproduza áudios em frequências maiores do que as recomendadas para a saúde por longos períodos de tempo. Ainda, eles se prendem ao corpo por uma faixa ajustável na cabeça, e, por isso, não costumam cair durante o uso.

No entanto, alguns usuários apontam que, ao reproduzir músicas em volumes mais altos, às vezes é possível sentir um leve desconforto na região maxilar, que é a principal responsável pela vibração que transmite as ondas sonoras para o osso temporal. Alguns também apontam que o design de determinados modelos nem sempre encaixa tão bem na cabeça.

4. A qualidade do som tende a ser pior do que a de fones convencionais

Muitos usuários afirmam que a qualidade sonora de fones por condução óssea é inferior à de fones comuns. O seu tipo diferente de encaixe ao corpo e transmissão de ondas sonoras faz com que seu volume, no geral, seja mais baixo do que o de fones tradicionais, e que seus graves e agudos não sejam tão nítidos.

Além disso, como eles são mais afastados dos ouvidos, muitas vezes o som acaba vazando demais para o ambiente externo, o que prejudica o usuário na compreensão exata do que está sendo reproduzido e também diminui sua privacidade durante a experiência. No entanto, se o objetivo do consumidor é um aparelho que o permita estar consciente do ambiente ao seu redor durante o uso, estes fatores não devem representar grandes problemas.

5. Principais recursos adicionais dos fones por condução óssea

Os fones de ouvido por condução óssea vêm com recursos adicionais que podem tornar a experiência de uso ainda mais conveniente e agradável. A conectividade Bluetooth está presente na maioria dos modelos, mas o diferencial de algumas marcas é a presença de um cartão SD para armazenamento de músicas direto no acessório, o que permite que o usuário ouça música sem conectar o fone a nenhum dispositivo. Alguns modelos também possuem resistência a água e suor, o que pode ser uma vantagem para quem pratica atividades físicas ao ar livre ou em ambientes úmidos.

Além disso, para garantir um melhor conforto e versatilidade para o uso dos acessórios, algumas marcas aplicaram alças ajustáveis e pontas auriculares intercambiáveis em seus fones. Assim, o usuário pode encontrar o encaixe ideal para o seu tamanho de cabeça e também aumentar a qualidade sonora usando uma ponta intra-auricular quando for preciso.

6. Quanto custa um fone por condução óssea?

Assim como os fones tradicionais, os fones por condução óssea apresentam grande variação de preço, a depender da marca e dos recursos de cada modelo. É possível encontrar modelos com conexão Bluetooth e certificação IPX5 por R$ 99. Grande parte das opções disponíveis para compra no mercado nacional, no entento, custa ao menos o triplo, e os valores podem chegar aos R$ 478. É o caso de um modelo da Haylou que conta com cancelamento de ruído de chamada com microfone duplo, Bluetooth 5.2 e autonomia de até oito horas de bateria.

Há também fones de ouvido para natação, como o QUANI X5, que conta com cartão de memória de 8 GB embutido para permitir a reprodução de músicas sem a necessidade da conexão com o celular. O aparelho também tem um modo MP3 de reprodução e, de acordo com a fabricante, oferece uma qualidade de som similar à de fones TWS. O produto está à venda na Amazon por R$ 480.

Com informações de Lifehacker e Tech Target