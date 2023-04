Futemax: saiba como funciona app para ver jogos ao vivo e se é seguro

O Futemax é um site usado por diversos usuários para assistir a jogos de futebol online e gratuitamente. Apesar de sua popularidade entre os torcedores, a plataforma não é oficial e transmite as partidas de forma irregular, violando os direitos autorais de emissoras que compraram a permissão para transmitir o conteúdo.

Por esse motivo, o site pode oferecer uma série de riscos à integridade digital de seus visitantes, já que ele não garante nenhuma segurança durante seu uso. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com as principais informações sobre o Futemax e algumas dicas para quem deseja acompanhar partidas de futebol online. Confira nas próximas linhas.

O que é Futemax?

O Futemax ("https://futemax.app/", sem aspas) é uma plataforma que transmite uma série de competições esportivas, sejam elas nacionais ou internacionais. É possível ver desde as rodadas do Brasileirão até os jogos da Champions League. O site também permite assistir a partidas de NBA e lutas de UFC. Além disso, o domínio exibe, na íntegra, o conteúdo de diversos canais, como Globo, Multishow, HBO, SporTV e outros.

Como funciona? É ilegal?

No topo do Futemax, é possível encontrar diversas opções de canais para assistir ao vivo. Clicando em uma das opções, o site será redirecionado para um player para exibir o conteúdo. Ao rolar a página inicial para baixo, a plataforma exibirá todas as partidas esportivas do dia, estejam elas já finalizadas ou em tempo real. Também é possível filtrar os jogos disponibilizados por campeonato ou time.

A plataforma conta com diversos pop-up escondidos, o que dificulta bastante a navegação. Qualquer clique na tela pode te redirecionar para outra guia desconhecida com anúncios de outros sites ou extensões para baixar. Vale ressaltar que não é recomendado instalar nada desconhecido no seu computador, pois o arquivo pode conter vírus e malwares.

2 de 3 O funcionamento do Futemax conta com diversas opções de abas para assistir canais distintos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire O funcionamento do Futemax conta com diversas opções de abas para assistir canais distintos — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Para transmitir todas essas programações, o Futemax espelha o conteúdo de outros canais para o seu próprio domínio. Essa prática, no entanto, viola os direitos autorais das plataformas originais e é considerada crime pelo artigo 184 do Código Penal. A pena prevista é de detenção de até um ano e multa. Portanto, o Futemax é, de fato, ilegal.

É seguro usar o Futemax?

Para avaliar a confiabilidade do Futemax, realizamos um teste no Site Confiável, ferramenta que verifica a segurança de domínios da Internet. A plataforma apontou que o streaming está registrado há três anos, um tempo considerado adequado e que não levanta, necessariamente, suspeitas de fraude. Outro dado fornecido foi que o Futemax conta com protocolo HTTPS válido, que garante que a troca de informações entre o site e o dispositivo do usuário é segura.

Essas informações, no entanto, não garantem segurança total. O selo HTTPS pode ser obtido por qualquer site que queira dar a impressão de ser seguro, e só garante que terceiros não estão roubando seus dados. Ele não impede, por exemplo, que o próprio site use suas informações indevidamente.

3 de 3 Sites ilegais de streaming podem oferecer ameaças à segurança dos usuários — Foto: Divulgação/iStock Sites ilegais de streaming podem oferecer ameaças à segurança dos usuários — Foto: Divulgação/iStock

Além disso, o site é repleto de anúncios e pop-ups escondidos. Ao clicar, mesmo que sem querer, em um desses anúncios, o site pode fazer downloads e expor o dispositivo do usuário a vírus. Outro indicativo para tomar cuidado com o Futemax é seu próprio endereço, que termina com .app. Domínios personalizados como esse passam pouca credibilidade e podem ser um esconderijo para malwares.

Quais alternativas usar para ver futebol legalmente?

Existem diversos streamings que transmitem, de forma gratuita em tempo real, diferentes campeonatos de futebol. A Globoplay e Amazon Prime Video , por exemplo, exibem os principais jogos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Ambos os serviço de streaming contam com aplicativos para iPhone (iOS) e Android, o que permite acompanhar o conteúdo pelo celular.

Já a Copa Sul-Americana pode ser vista pelo SBT, que também conta com uma plataforma de streaming ao vivo. Outra alternativa gratuita é assistir às partidas por meio de lives na Twitch. Canais como o Cazé TV, do streamer Casimiro Miguel, transmitem jogos importantes de diferentes competições com a narração de comentaristas próprios.

