Gabinete branco: 8 modelos que vão de R$ 199 até R$ 3 mil

Gabinetes brancos podem ser interessantes para inovar no setup ou até mesmo para aprimorar a decoração. O modelo mais barato é o T-Dagger TGC-P03W, que possui painel frontal com iluminação RGB, lateral em acrílico, sete slots de expansão e quatro baias de armazenamento por cerca de R$ 199 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o NZXT H7 conta com vidro temperado nos painéis lateral, frontal e superior em vidro temperado, além de acompanhar ventoinhas RGB por valores que partem de R$ 1.871. Outra opção é o Corsair iCUE 5000T, que conta com possui nove slots de expansão por preços a partir de R$ 3.001. Veja a seguir oito gabinetes brancos para comprar no Brasil.

O T-Dagger TGC-P03W é uma opção para quem busca um gabinete gamer com visual e preço atrativos. Disponível por valores a partir de R$ 199, o gabinete possui painel frontal texturizado e iluminação RGB integrada e janela lateral em acrílico. A torre média conta com sete slots de expansão, quatro baias de armazenamento — duas de 3,5 polegadas e duas de 2,5 polegadas — e suporta as placas-mãe ATX, Micro-ATX e ITX. O TGC-P03W tem suporte tanto para ventoinhas quanto para watercoolers, mas não os acompanha.

O gabinete conta com 24 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Além do design, o custo-benefício e a facilidade de instalação são pontos positivos destacados pelos usuários. De acordo com informações do anúncio, o gabinete mede 46.9 x 43.1 x 22.9 cm e pesa 3.26 kg.

Prós: custo-benefício e facilidade de instalação

custo-benefício e facilidade de instalação Contras: não acompanha ventoinhas

2. Aigo Darkflash DK300 - a partir de R$ 206

O gabinete Aigo Darkflash DK 300 é uma torre média compatível com placas-mãe ATX, micro-ATX e ITX. Ele também possui sete slots de expansão e quatro baias de armazenamento — duas para HD e duas para SSD. O design do seu painel frontal possui formato de colmeia, enquanto o painel lateral é de vidro temperado fixado ao gabinete por parafusos. Sua iluminação RGB fica por conta das ventoinhas que o acompanham. O DK 300 também possui suporte para watercooler. Ele é vendido por cerca de R$ 206.

O Aigo Darkflash DK300 foi avaliado por 73 compradores e possui classificação de 4,7 estrelas na Amazon. Os usuários destacam como seus principais pontos fortes o custo-benefício, o bom espaço interno e a beleza do conjunto. A qualidade dos materiais do gabinete e seus parafusos, no entanto, deixaram a desejar de acordo com alguns comentários. Segundo o anúncio, o modelo mede ‎48 x 38 x 28 cm e pesa 5 kg.

Prós: custo-benefício e espaço interno

custo-benefício e espaço interno Contras: qualidade dos materiais do gabinete e seus parafusos desagradaram alguns compradores

3. TGT Skylancer - a partir de R$ 206

O TGT Skylancer é outra opção para quem deseja um design atraente sem gastar muito. Seu painel frontal com iluminação RGB e a lateral em vidro temperado dão o tom do seu design moderno e minimalista. A torre média em aço SPCC e plástico ABS suporta as placas-mãe ATX, micro-ATX e ITX e conta com três entradas USB e Áudio HD. O gabinete possui sete slots de expansão e cinco baias de armazenamento — duas de 3.5 polegadas e três de 2.5. Ele não acompanha ventoinhas e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 206.

O gabinete da TGT já foi avaliado por 125 usuários no site da Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Para os compradores, o Skylancer se destaca por seu design, custo-benefício e acabamento. O seu tamanho compacto agrada quem não deseja ocupar muito espaço, mas deixa a desejar para quem possui componentes mais potentes. O gabinete pesa 4 Kg e mede 43 x 38 x 28 cm, conforme informações do anúncio.

Prós: custo-benefício e acabamento

custo-benefício e acabamento Contras: não acompanha ventoinhas, espaço limitado para hardwares mais potentes

4. Pichau Pouter 3 - a partir de R$ 296

O Pichau Pouter 3 pode ser uma boa pedida para quem gosta de ver todos os componentes do setup em funcionamento. Tanto o painel dianteiro quanto o lateral da torre média são em vidro temperado. Ele já acompanha três ventoinhas instaladas no painel dianteiro. O gabinete possui sete slots de expansão, cinco baias para HD e SSD, duas entradas USB 3.0, entrada Áudio HD e é compatível com as placas-mãe ITX, Micro-ATX, ATX e E-ATX. O modelo é visto por valores que partem de R$ 296.

O Pouter 3 conta com 34 avaliações de clientes e classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon. O gabinete da Pichau é elogiado pelo custo-benefício, espaço interno e por acompanhar ventoinhas RGB com controle de iluminação. Segundo as informações disponíveis no anúncio, o gabinete mede ‎60 x 50 x 35 cm e pesa 6.6 Kg.

Prós: custo-benefício, espaço interno e acompanha ventoinhas com controle de iluminação

custo-benefício, espaço interno e acompanha ventoinhas com controle de iluminação Contras: não há de acordo com relatos dos usuários

5. K-MEX Microcraft IV - a partir de R$ 416

As linhas futuristas e a cor branca do K-MEX Microcraft IV podem ser interessantes para gamers que buscam um gabinete com design mais arrojado. O Microcraft IV é compatível com as placas-mãe Micro-ATX e ITX, conta com quatro slots de expansão e quatro baias internas — duas para HD ou SSD e duas gavetas para SSD. O grande diferencial da mini torre é sua única ventoinha de 200 mm que proporciona design único e inconfundível. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 416.

O gabinete da K-MEX possui classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de 18 compradores. Os usuários elogiam o tamanho compacto, qualidade do material e o design diferenciado do gabinete. O seu tamanho reduzido, no entanto, não agradou a todos os clientes que tiveram problemas durante a instalação dos componentes.

Prós: qualidade do material, design diferenciado e tamanho compacto

qualidade do material, design diferenciado e tamanho compacto Contras: alguns usuários relataram problemas ao instalar componentes por conta do tamanho reduzido do gabinete

6. NZXT H7 Elite - a partir de R$ 1.871

O gabinete NZXT H7 Elite está entre as opções para quem deseja investir mais neste componente. Seu design combina elegância e estilo por meio de seu painel frontal e lateral em vidro temperado e três ventoinhas brancas com iluminação RGB ajustável. Ao todo, o NZXT H7 Elite conta com entradas para sete ventoinhas e três watercoolers. A torre média é compatível com placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX e E-ATX, possui sete slots de expansão e oito baias de armazenamento — seis de 2,5 polegadas e duas de 3,5. Ele possui duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A, uma porta USB 3.2 Gen 2 Tipo C e uma entrada para fones de ouvido. O produto é vendido por valores que partem de R$ 1.871.

O H7 Elite foi avaliado por 68 usuários e é classificado com 4,7 estrelas no site da Amazon. Quem comprou o gabinete destaca como seus pontos fortes a qualidade dos materiais e acabamento, beleza do conjunto e facilidade de instalação. Um aspecto que deixou a desejar de acordo com alguns comentários foi o fato de o controlador de iluminação ser compatível apenas com ventoinhas da NZXT.

Prós: facilidade de instalação, qualidade dos materiais e acabamento

facilidade de instalação, qualidade dos materiais e acabamento Contras: controlador de iluminação é compatível apenas com ventoinhas da NZXT

7. NZXT H9 Elite - a partir de R$ 2.300

O NZXT H9 Elite é uma torre média com os painéis superior, lateral e frontal em vidro temperado, o que o torna uma boa opção para gamers que possam mostrar seus equipamentos de última geração. O modelo possui sete slots de expansão, oito baias de armazenamento — seis de 2.5 polegadas e duas de 3.5 e é compatível com as placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX. A torre média acompanha três ventoinhas RGB e um controlador de iluminação. O gabinete suporta até 10 ventiladores ou três watercoolers em seu sistema de refrigeração. O NZXTH H9 Elite tem duas portas USB 3.2 Tipo A, uma porta USB 3.2 Tipo C e uma entrada para fones de ouvido. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 2.300.

Com 65 avaliações e classificação de 4,9 estrelas na Amazon, o H9 Elite é elogiado por sua beleza, espaço interno, facilidade de instalação e qualidade do acabamento. De acordo com as informações no site do fabricante, o gabinete mede 49 x 29 x 46 cm e pesa 13,1 Kg.

Prós : espaço interno, facilidade de instalação e qualidade no acabamento

: espaço interno, facilidade de instalação e qualidade no acabamento Contras: valor elevado

8. Corsair iCUE 5000T - a partir de R$ 3.001

O Corsair iCUE 5000T é uma opção para gamers que apreciam uma iluminação potente, já que além das três ventoinhas RGB com controlador, o gabinete possui 208 LEDs que garantem uma iluminação vibrante nos cantos dos painéis frontal, lateral e superior. O iCUE 5000T possui nove slots de expansão, seis baias de armazenamento — duas 3.5 e quatro 2.5 e é compatível com placas-mãe ATX. O seu sistema de resfriamento suporta até 10 ventoinhas ou quatro watercoolers. O modelo possui quatro entradas USB 3.0 tipo A, uma entrada USB 3.1 Tipo C e uma entrada de áudio.

O iCUE 5000T conta com 54 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Os usuários elogiam o seu espaço interno, qualidade do acabamento, facilidade de instalação e seu design personalizado. De acordo com as informações disponíveis no site da Corsair, o gabinete mede 56 x 53 x 25,1 cm e pesa 14.5 Kg. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.001 para comprar o produto.

Prós: espaço interno, qualidade do acabamento e facilidade de instalação

espaço interno, qualidade do acabamento e facilidade de instalação Contras: valor elevado

