Gabinete gamer barato: 8 modelos até R$ 400 para comprar em 2023

Gabinetes gamer barato são interessantes para quem quer montar um computador para jogos sem gastar muito. O modelo mais barato da lista é o TGT Archer, que conta com lateral em vidro temperado e iluminação RGB por valores a partir de R$ 192 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já quem deseja investir um pouco mais tem como opções o Redragon Superion, que custa R$ 313 e suporta até seis ventoinhas. Outra opção é o K-MEX Microcraft IV, que se destaca por seu design futurista e está disponível por cifras a partir de R$ 389. Veja a seguir oito gabinetes gamer baratos para comprar no Brasil.

1. TGT Archer - a partir de R$ 192

O TGT Archer é uma torre média que deve agradar quem busca um gabinete com design diferenciado e preço acessível. Sua lateral é em vidro temperado que permite a visualização dos componentes internos e acompanha duas ventoinhas com iluminação RGB. Ele suporta quatro ventoinhas de 120 mm, três frontais e uma traseira. O modelo suporta as placas-mãe Micro-ATX , ATX , Mini-ITX. O Archer possui quatro baias, duas para dispositivos de armazenamento de 3,5 polegadas e duas para dispositivos de 2,5 polegadas e sete slots de expansão. O produto é vendido por valores a partir de R$ 192.

Com 112 avaliações de compradores no site da Amazon, o gabinete da TGT é classificado com 4,6 estrelas. Os usuários elogiam o Archer pelo espaço que ele oferece para organizar cabos e componentes de forma prática e pela beleza do seu design. No entanto, alguns clientes relatam que o gabinete é pequeno e que não conseguiram instalar dentro dele placas de vídeo mais robustas. De acordo com as informações no site do fabricante, o gabinete tem 35 x 18 x 42 cm (C x L x A). O modelo possui as seguintes entradas: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Fone de Ouvido, 1 x Microfone.

Prós: custo-benefício e organização prática de fios e componentes internos

custo-benefício e organização prática de fios e componentes internos Contras: seu tamanho não comporta placas de vídeo mais robustas, como as que possuem ventoinhas duplas

2. Pichau HX300 - a partir de R$ 212

O Pichau HX300 é outra opção para quem busca um gabinete com laterais em vidro. Seu design combina uma estética futurista e discreta com a robustez de sua estrutura em aço. Ele suporta as placas-mãe ITX e mATX. O gabinete possui um suporte para water cooler de 120 mm e três para ventoinhas de 120 mm, com uma já inclusa, o que deve agradar aos gamers mais preocupados com refrigeração. O HX300 possui seis baias, duas para dispositivos de 3,5 polegadas e quatro para 2,5, além de sete slots de expansão. O modelo aparece por cerca de R$ 212.

Segundo as informações do site da Pichau, o gabinete mede 36,5 x 21 x 38, 5 cm (C x L x A), o que o classifica como uma torre média. Ele oferece três entradas USB, uma 3.0 e duas 2.0, além de uma entradas para áudio e microfone HD. O HX300 já foi avaliado por 160 clientes no site da Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade de construção do gabinete, seu custo-benefício e seu design. Muitos compradores citaram o fato de o gabinete não possibilitar a instalação de uma ventoinha em sua parte frontal como um ponto negativo.

Prós: custo-benefício, seis baias de armazenamento e suporte para water cooler

custo-benefício, seis baias de armazenamento e suporte para water cooler Contras: não é possível instalar uma ventoinha na parte frontal do gabinete

3. Mancer Narok - a partir de R$ 224

O Mancer Narok é outra opção acessível para aqueles que não abrem mão do design. Ele possui lateral em vidro e acompanha três ventoinhas RGB de 120 mm que se destacam em sua parte frontal em aço vazado. O modelo também suporta water cooler de até 120 mm. Ele é compatível com as placas-mãe ATX, Micro-ATX, ITX, conta com sete slots de expansão e quatro baias, uma para HD, uma para SSD e duas para ambos. Ele possui três entradas USB, uma 3.0 e duas 2.0 e entradas para áudio e microfone HD. Em relação a dimensões, o gabinete é uma torre média de 35 x 20 x 47,5 cm (C x L x A). O modelo pode ser encontrado por valores que partem de R$ 224.

O gabinete Narok possui classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon com base na avaliação de 164 compradores. Os comentários positivos sobre o produto elogiam o seu custo-benefício, seu bom espaço interno para setup de entrada e o fato das ventoinhas RGB já virem todas inclusas. Um ponto destacado negativo destacado pelos clientes foi a falta de espaço para alocação de componentes mais robustos dentro do gabinete.

Prós: custo-benefício, acompanha três ventoinhas RGB, bom espaço interno

custo-benefício, acompanha três ventoinhas RGB, bom espaço interno Contras: não recomendado para quem pretende instalar duas placas de vídeo ou modelos mais robustos

4. Vinik Pyxis - a partir de R$ 279

O gabinete Vinik Pyxis é uma torre média que mede 37 x 18,3 x 42 cm (C x L x A), o que o torna mais uma opção compacta para setups de entrada. A fita de LED RGB é o grande destaque da parte frontal do gabinete por acrescer personalidade ao design marcado por linhas diagonais. O Pyxis suporta placas-mãe ATX, Micro ATX e Mini ITX e conta com sete slots de expansão, além de quatro baias - duas de 3.5 polegadas e duas de 2.5 polegadas. Um diferencial deste modelo é a presença de uma dobradiça em sua lateral de acrílico. Com isso, é possível instalar os componentes com maior facilidade e segurança. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 279.

O modelo oferece possibilidade de instalação de três ventoinhas ou water cooler frontal, ventoinha traseira e duas ventoinhas ou um air cooler no topo. Além disso, ele possui duas entradas USB - uma 3.0 e uma 2.0, uma entradas para áudio e microfone HD e suporte para botão reset. O gabinete foi avaliado por 73 clientes no site da Amazon onde é classificado com 4,5 estrelas. Os compradores elogiaram o seu custo-benefício e tamanho compacto, já outros relataram que tiveram dificuldades para instalar os componentes dentro do gabinete.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: possui apenas duas entradas USB e não acompanha ventoinhas

5. Aerocool ATX Trinity Mini V1 - a partir de R$ 289

O gabinete gamer Aerocool ATX Trinity Mini V1 é outra alternativa que busca atender os gamers atentos à refrigeração do setup. Seu design frontal em plástico ABS vazado facilita o fluxo de ar, além disso é possível instalar equipamentos de refrigeração na parte traseira, frontal e no topo do gabinete. A sua lateral é em vidro temperado. Ele suporta as placas-mãe Micro ATX e mini-ITX, além de contar com quatro slots de expansão e cinco baias de armazenamento — duas de 3.5 polegadas e duas de 2.5 polegadas. O gabinete possui três entradas USB — duas 3.0 e uma 2.0 e entradas para áudio e microfone HD. O produto aparece na Amazon por cerca de R$ 289.

O Aerocool ATX Trinity possui 39 avaliações de compradores e classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon. Os clientes elogiaram o seu tamanho compacto, design e qualidade dos materiais do gabinete. Conforme as informações no site do fabricante, o gabinete é uma mini torre com dimensões de 20 x 37,5 x 30 cm (C x L x A) e está disponível nas cores preta, branca e rosa.

Prós: custo-benefício, tamanho compacto e três opções de cores

custo-benefício, tamanho compacto e três opções de cores Contras: não há

6. Redragon Superion - a partir de R$ 313

O Redragon Superion é uma opção para quem deseja investir um pouco mais em uma torre média de entrada. A parte frontal do gabinete mistura aço e plástico ABS em linhas com formato semelhante ao de uma ampulheta. Isto combinado com a lateral em vidro temperado forma um design simples e elegante. O modelo conta com sete slots de expansão, quatro baias de armazenamento (duas de 3,5 polegadas e duas de 2,5) e suporta placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX e ATX. O Superion suporta até seis ventoinhas — duas no topo, três na frente e uma atrás. O modelo é visto por preços a partir de R$ 313.

Seu painel frontal possui três entradas USB (uma 3.0 e duas 2.0) e um conector de áudio. De acordo com as informações do fabricante, o gabinete apresenta as seguintes medidas (C x L x A): 38,5 x 20,5 x 48 cm. No site da Amazon, o Redragon Superion possui 30 avaliações de compradores e classificação de 4,3 estrelas.Os clientes elogiam o bom espaço para instalação dos componentes oferecido pelo gabinete e a qualidade do seu sistema de refrigeração. O fato do modelo não acompanhar nenhuma ventoinha conta como ponto negativo para quem busca economizar.

Prós: espaço e qualidade do sistema de refrigeração

espaço e qualidade do sistema de refrigeração Contras: não acompanha ventoinha

7. Fortrek Cruiser - a partir de R$ 376

O Fortrek Cruiser deve agradar quem busca um gabinete com iluminação RGB diferenciada. O design vazado na parte superior e frontal oferece beleza e também boa circulação de ar. O modelo acompanha três ventoinhas RGB para adicionar ainda mais personalidade ao gabinete. O Cruiser suporta placas-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX e conta com slots de expansão, além de seis baias de armazenamento (três de 3,5 polegadas e três de 2,5). O gabinete possui suporte para até seis cooler — dois superiores, três frontais e um na parte traseira. O produto é visto por cerca de R$ 376.

O Cruiser possui 550 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,6 estrelas. Entre os principais pontos elogiados por quem adquiriu o gabinete estão seu bom espaço para componentes, funcionamento silencioso das ventoinhas, beleza e qualidade do gabinete. No entanto, alguns comentários apontam que o espaço para instalar os cabos no gabinete poderia ser melhor. O modelo possui entradas para áudio e microfone, uma entrada USB 3.0 e duas 2.0, além botão para controlar a iluminação do gabinete.

Prós: bom espaço para componentes, funcionamento silencioso das ventoinhas e qualidade do gabinete

bom espaço para componentes, funcionamento silencioso das ventoinhas e qualidade do gabinete Contras: o espaço para instalar os cabos no gabinete poderia ser melhor

8. K-MEX Microcraft IV - a partir de R$ 389

As linhas futuristas e a cor branca do K-MEX Microcraft IV podem ser interessantes para gamers que buscam um gabinete com design mais arrojado. O Microcraft IV é compatível com as placas-mãe micro ATX e ITX, conta com quatro slots de expansão e quatro baias internas - duas para HD ou SSD e duas gavetas para SSD. O grande diferencial da mini torre é sua única ventoinha de 200 mm que proporciona design único e inconfundível. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 389 para comprar o produto.

O gabinete da K-MEX possui classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de 18 compradores. Os usuários elogiam o tamanho compacto, qualidade do material e o design diferenciado do gabinete. O seu tamanho reduzido, no entanto, não agradou a todos os clientes que tiveram problemas durante a instalação dos componentes.

Prós: qualidade do material, design diferenciado e tamanho compacto

qualidade do material, design diferenciado e tamanho compacto Contras: alguns usuários relataram problemas ao instalar componentes por conta do tamanho reduzido do gabinete

