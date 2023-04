Gabinete Pichau: 5 modelos para comprar em 2023 por até R$ 295

A Pichau oferece amplo portfólio de gabinetes no Brasil. Nesta lista, o TechTudo separou cinco modelos da marca que custam menos de R$ 300 para quem busca opções com bom custo-benefício. O Pichau HX 300, por exemplo oferece lateral em vidro temperado, seis baias de armazenamento e uma ventoinha inclusa por R$ 212 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Pichau Gadit 2 possui painel frontal com rede de ferro que, quando combinados às suas ventoinhas RGB, oferecem design sofisticado por valores a partir de R$ 268. Outra opção é o Pichau Pouter 3, que oferece os mesmos recursos que o Gadit 2, com a diferença de que sua lateral em vidro pode ser aberta, o que facilita tanto a manutenção quanto a instalação do setup e é vendido por cerca de R$ 295. Veja a seguir cinco gabinetes da Pichau para comprar.

1 de 1 Gabinete Pichau: 5 modelos para comprar em 2023 — Foto: Aline Batista/TechTudo Gabinete Pichau: 5 modelos para comprar em 2023 — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. Pichau HX300 - a partir de R$ 212

O Pichau HX300 é uma opção para quem busca um gabinete com design futurista, estrutura robusta e custo-benefício. Para isso, o gabinete combina o seu painel lateral em vidro temperado com estrutura em aço. Ele suporta as placas-mãe ITX e mATX e possui um suporte para watercooler de 120 mm e três para ventoinhas de 120 mm, com uma já inclusa, o que deve agradar aos gamers mais preocupados com refrigeração. O HX300 possui seis baias, duas para dispositivos de 3,5 polegadas e quatro para 2,5, além de quatro slots de expansão. O modelo é vendido por cerca de R$ 212.

Segundo as informações do site da Pichau, o gabinete mede 36,5 x 21 x 38, 5 cm (C x L x A), o que o classifica como uma torre média. Ele oferece três entradas USB, uma 3.0 e duas 2.0, além de uma entrada para áudio e microfone HD. O HX300 já foi avaliado por 160 clientes no site da Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade de construção do gabinete, seu custo-benefício e seu design. Muitos compradores citaram o fato de o gabinete não possibilitar a instalação de uma ventoinha em sua parte frontal como um ponto negativo.

Prós: custo-benefício, seis baias de armazenamento e suporte para water cooler

custo-benefício, seis baias de armazenamento e suporte para water cooler Contras: não é possível instalar uma ventoinha na parte frontal do gabinete

2. Pichau Apus Black - a partir de R$ 223

O gabinete Pichau Apus Black é uma torre média que promete trazer qualidade, estilo e versatilidade para qualquer setup. Com um design futurista e robusto, o Apus possui lateral de vidro temperado e painel frontal em plástico vazado. O espaço interno suporta equipamentos como placas-mãe ITX, mATX e ATX, além de contar com entradas como 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 e Áudio HD. O gabinete possui estrutura de aço SPCC e vem acompanhada de 3 ventoinhas na cor preta. O gabinete ainda possui iluminação RGB e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 223.

O Pichau Apus conta com 111 avaliações de compradores no site da Amazon onde é classificado com classificação de 4,6 estrelas. Entre as características do gabinete destacadas pelos usuários estão o seu custo-benefício e bom espaço para cabos e componentes de entrada. Suas dimensões são de 38 x 20 x 44 cm. Por outro lado, alguns usuários relataram dificuldade e até impossibilidade de instalar watercooler de 360 mm, que, segundo a Pichau, seria compatível com o modelo.

Prós: custo-benefício e bom espaço para cabos e componentes

custo-benefício e bom espaço para cabos e componentes Contras: alguns usuários relataram dificuldades para instalar water cooler no modelo

3. Pichau Apus RGB - a partir de R$ 251

O Pichau Apus RGB é um gabinete com formato de torre média. Ele possui design semelhante ao modelo anterior, com painel lateral em vidro temperado e painel frontal em plástico vazado. O diferencial, como indica o nome do modelo, são suas ventoinhas com iluminação RGB. As placas-mãe compatíveis com o gabinete são ITX, mATX e ATX, e o espaço interno suporta até sete slots de expansão e quatro baias de armazenamento, sendo duas de 3,5 polegadas e duas de 2,5. O gabinete ainda conta com 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 e Áudio HD como entradas, e é construído com materiais de alta qualidade. Três ventoinhas acompanham o produto, e suas dimensões são de 38 x 20 x 44 cm. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 251 para comprar o produto.

O Pichau Apus RGB conta com 111 avaliações de compradores no site da Amazon onde é classificado com 4,6 estrelas. Os prós e contras comentados pelos usuários são os mesmos do Pichau Apus Black: bom em custo-benefício e espaço para componentes de entrada, mas deixa a desejar na instalação de water cooler de 360 mm. Um ponto positivo em relação ao outro modelo são as suas ventoinhas na cor RGB. Segundo a Pichau, o gabinete tem dimensões de 38 x 20 x 44 cm.

Prós: custo-benefício e bom espaço para cabos e componentes

custo-benefício e bom espaço para cabos e componentes Contras: alguns usuários relataram dificuldades para instalar water cooler no modelo

4. Pichau Gadit 2 - a partir de R$ 268

O Gadit 2 é uma torre média com design moderno e sofisticado. Com painel lateral em vidro temperado e painel frontal que combina rede de ferro com plástico ABS, o gabinete possui um visual único e marcante. Sua estrutura é feita em aço SPCC 0,8 mm promete resistência e durabilidade. As placas-mãe compatíveis com o Gadit 2 são ITX, mATX, ATX e E-ATX, e o espaço interno suporta até sete slots de expansão e cinco baias de armazenamento. Além disso, três ventoinhas com iluminação RGB acompanham o produto. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 268.

No quesito entradas, o Gadit 2 oferece três entradas USB (uma 3.0 e duas 2.0) e uma entrada Áudio HD. O gabinete conta com 60 avaliações na Amazon, onde possui classificação de 4,9 estrelas. Quem comprou o modelo o elogia por oferecer bastante espaço mesmo com design compacto. No entanto, alguns usuários listaram como ponto negativo o fato do gabinete não vir acompanhado com um manual. De acordo com informações apresentadas no site da Pichau, o gabinete possui dimensões de 42 x 21,6 x 48,9 cm.

Prós: desenho compacto que oferece bom espaço para os componentes

desenho compacto que oferece bom espaço para os componentes Contras: não vem acompanhado de manual para montagem, de acordo com alguns comentários

5. Pichau Pouter 3 - a partir de R$ 295

O Pichau Pouter 3 se destina ao mesmo público que o Gaidit 2. O gabinete é uma torre média que acompanha três ventoinhas instaladas no painel dianteiro. Ele possui sete slots de expansão, cinco baias para HD e SSD, duas entradas USB 3.0, entrada Áudio HD e é compatível com as placas-mãe ITX, Micro-ATX, ATX e E-ATX. O ponto que mais chama atenção no design do gabinete é a sua lateral em vidro temperado que pode ser aberta, o que facilita a instalação dos componentes e a manutenção do PC. O produto é visto por preços a partir de R$ 295.

O Pouter 3 conta com 34 avaliações de clientes e classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon. O gabinete da Pichau é elogiado pelo custo-benefício, espaço interno e por acompanhar ventoinhas RGB com controle de iluminação. Segundo as informações disponíveis no anúncio, o gabinete mede ‎60 x 50 x 35 cm e pesa 6,6 kg.

Prós: custo-benefício, espaço interno e acompanha ventoinhas com controle de iluminação

custo-benefício, espaço interno e acompanha ventoinhas com controle de iluminação Contras: não há

