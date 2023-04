Gabinete Redragon: 7 modelos para montar um computador gamer

A Redragon oferece amplo portfólio de gabinetes no Brasil. Nesta lista, o TechTudo separou sete modelos da marca que custam menos de R$ 800 para quem busca opções com bom custo-benefício. O Bluestreak GC-MA211, por exemplo oferece lateral em vidro temperado, malha metálica e suporta placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX e ATX por R$ 313 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Grapple GC-607 possui espaço para 2 HDDs 3,5 e 4 HDDs ou SSDs 2,5 por valores a partir de R$ 399. Outra opção é o Wideload GC-802-1, que possui suporte para fans e water cooler de 120mm (frontais), 3 fans de 120mm (base), 3 fans de 120mm (topo) pode ser encontrado por R$ 748. Veja a seguir oito gabinetes Redragon para comprar.

1 de 1 A Redragon oferece amplo portfólio de gabinetes no Brasil — Foto: Divulgação/Redragon A Redragon oferece amplo portfólio de gabinetes no Brasil — Foto: Divulgação/Redragon

1. Redragon Bluestreak GC-MA211 - a partir de R$ 313

O Bluestreak GC-MA211, da Redragon, é um modelo indicado para profissionais e gamers. O item possui um tamanho compacto de 385 x 205 x480 mm, prometendo caber em qualquer canto, afirma a marca. O comprimento de placa de vídeo é de 340 mm enquanto a altura para air cooler é de 160mm. O modelo pode ser adquirido por R$ 313.

Ele suporta placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX e ATX. Seu material é feito em aço SPCC de 0,5 mm, vidro temperado, malha metálica e plástico ABS. Seu slots de expansão PCI é de 7. Suas conexões são feitos por meio do painel frontal, sendo elas: USB 3.0, USB 2.0 e conector de áudio. Ele é avaliado em 4,4 de 5 estrelas.

Prós: suporta diversos tipos de placas-mãe

suporta diversos tipos de placas-mãe Contras: design pode não agradar a todos

2. Redragon Skyfire GC-XA211 - a partir de R$ 351

O Skyfire GC-XA211, da Redragon, pode ser interessante para quem procura um gabinete com estética minimalista, sem chamar atenção. O painel frontal é em malha de metal para um melhor fluxo de ar e compatibilidade para até 3 fans de 120 mm, ou 2 fans de 140 mm, ou 2 fans de 200 mm. Ele possui suporte para placas mães ATX, Micro ATX e Mini ITX. Os slots de expansão PCI é em 7 horizontais e 3 verticais.

As conexões são USB 3.0, USB 2.0 e conector de áudio. O painel lateral é revestido em vidro temperado para a exibição dos componentes internos. A cobertura de fonte de alimentação em todo o comprimento do gabinete para uma aparência sóbria e para esconder os cabos e filtro de poeira magnético instalado no topo do gabinete. O item ainda conta com suporte para fans e water coolers. O modelo pode ser adquirido por R$ 351. O acessório possui 100% de aprovação pelos compradores.

Prós: espaçoso e filtro de poeira

espaçoso e filtro de poeira Contras: material de revestimento é frágil

3. Redragon Brawn GC-500 - a partir de R$ 379

O Brawn GC-500, da Redragon, é um modelo Mid Tower, de orientação vertical, que não são tão altos quanto os full tower, conhecidos como torres completas. Contando com um painel lateral de vidro temperado e com um painel frontal de malha perfurada, o item fornece um ótimo fluxo de ar para o seu sistema e mantém toda a sua construção em uma temperatura constante e sustentável. Compatível com a placa de vídeo ATX, ele pode ser adquirido por R$ 379.

De acordo com a marca, o item suporta diversas configurações devido ao seu amplo espaço interior. Para quem procura deixar o visual da setup mais moderna, o Brawn GC-500 possui lateral de vidro temperado e frente perfurada para maior ventilação. Ele ainda conta com uma entrada USB de 3.0 e duas USB 2.0, juntamente com entrada de HD Áudio para atender seus periféricos. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas, o item se destaca pelo espaço e o visual moderno.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os parafuso de fixação do vidro são frágeis

4. Redragon Grapple GC-607 - a partir de R$ 399

O Grapple GC-607, da Redragon, é um modelo para quem procura espaço e resistência. Sua compatibilidade é para placas mãe Mini ATX, Micro ATX e ATX. Ele possui espaço para 2 HDDs 3,5 e 4 HDDs ou SSDs 2,5. O painel frontal conta com botão power, botão reset, USB 3.0, USB 2.0, conexões para fone e microfone P2, botão para controle dos modos de iluminação.

Os slots de ventilação suporta 3 fans frontais de 120mm e 2 fans de 120mm/140mm no topo. Já para slots para drivers, acompanha conexão de 2 HDD e 4 SSD, além de 7 slots de expansão PCI. O item pode ser encontrado por R$ 399 na Amazon. Avaliado em 4.8 de 5 estrelas, o periférico se destaca pelo espaçamento. No entanto, ele não acompanha os coolers.

Prós: comporta bem os fios

comporta bem os fios Contras: não acompanha coolers

5. Redragon Superion GC-MB211 - a partir de R$ 419

O Superion GC-MB211, da Redragon, com compatibilidade para até 3 fans de 140 mm. O modelo Mid Tower possui painel lateral em vidro temperado para a exibição dos componentes internos. Seu painel frontal é feito de malha de metal para um melhor fluxo de ar e seu formato foi pensando em uma estética mais industrial. Seus materias são aço SPCC de 0.5 mm e plástico ABS. O comprimento para a placa de vídeo é de 340 mm enquanto para a altura para air cooler é de 160 mm.

O item é compatível com placas de vídeos ATX, Micro ATX, Mini ITX e slots de expansão PCI de 7. Sua cobertura de fonte de alimentação em todo o comprimento é ideal para quem procura esconder os cabos e deixar o visual da setup mais limpo. As entradas são do modelo acompanham USB 3.0, USB 2.0 e conector de áudio. Ele pode ser encomendado por R$ 419. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores listaram que o seu revestimento não é tão bom, descascando com facilidade.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: o interior descasca com facilidade

6. Redragon Diamond Storm Pro GC-903 - a partir de R$ 499

O Diamond Storm Pro GC-903, da Redragon, se destaca pelo formato futurístico, que alia as cores RGB ao vidro temperado na parte frontal e lateral, permitindo a visualização do interior do computador e também um bom fluxo de ar. É voltado para usuários que queiram um item de qualidade e com construção em materiais de resistência, como vidro e metal. Compatível com as placas de vídeo Mini-ITX, MicroATX e ATX, ele ser encontrado na Amazon por preços a partir de R$ 499.

O item permite personalização do setup e iluminação com a combinação de cores que você escolher. É possível sincronizar a iluminação do item por meio do cabo de 5v ou troque os efeitos de iluminação de forma rápida e fácil por meio do controle que acompanha o acessório. Quanto às conexões, conta com duas USB 3.0, uma USB 2.0, slot para USB tipo C \, entrada para microfone P2, entrada para fone de ouvido P2 e entradas internas. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, o acessório se destaca pelo custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: preço elevado

7. Redragon Wideload GC-802-1 - a partir de R$ 748

O Wideload GC-802-1, da Redragon, é compatível com placas-mãe ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, oferecendo espaço suficiente para a instalação. O modelo possui um sistema de fluxo de ar otimizado, com entradas de ar e ventoinhas, para manter uma refrigeração eficiente dos componentes internos. Sua estrutura frontal conta com USB 3.0, USB 2.0, entradas de áudio P2, controle RGB, power e reset. O periférico pode ser encontrado por R$ 748.

O gabinete apresenta um formato moderno e mais refinado, com painéis laterais em vidro temperado e estrutura de aço resistente, além de uma boa capacidade de gerenciamento de cabos. O periférico inclui 4 Fans RGB Double Ring e uma controladora RGB 6+2. O periférico ainda possui suporte para fans e water cooler de 120mm (frontais), 3 fans de 120mm (base), 3 fans de 120mm (topo). Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores listaram que ele é resistente. No entanto, eles ressaltam que ele poderia ser maior.

Prós: suporte para fans e water cooler

suporte para fans e water cooler Contras: poderia ser mais espaçoso

