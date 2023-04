Globoplay grátis: conheça 6 séries para assistir sem pagar nada

O Globoplay é uma das principais plataformas de streaming do Brasil e possui grandes produções nacionais em seu acervo on-line. Apesar de oferecer um serviço pago e com conteúdo exclusivo para assinantes, é possível encontrar séries disponíveis gratuitamente e na íntegra por lá. Produções que fizeram sucesso no ar na TV por vários anos, como as comédias Os Normais e Tapas e Beijos, estão liberadas para todos, assim como a programação ao vivo da TV Globo.

O app do Globoplay pode ser acessado através do navegador, de smart TVs, nos celulares Android ou iPhone (iOS), tablets e mais. Para entrar na plataforma basta ter uma Conta Globo. É só fazer o login, dar play e aproveitar. Confira, a seguir, seis séries disponíveis na plataforma que podem ser assistidas sem pagar nada.

Globoplay oferece gratuitamente seis séries que marcaram a TV brasileira

A Grande Família (2001-2014)

Essa família tão unida e muito ouriçada animou as noites na TV por quatorze temporadas, e agora todas elas podem ser encontradas no Globoplay grátis. Com Marieta Severo e Marco Nanini liderando um elenco de peso, essa aclamada série retrata o cotidiano de uma família brasileira típica (às vezes nem tanto), entre crises financeiras, conjugais, profissionais, mas sempre com muito amor, união e bom humor.

A série fez tanto sucesso nas telinhas que rendeu um longa derivado, chamado A Grande Família: O Filme. Apesar de não tão bem avaliado no IMDb, com apenas 5,6/10, a produção recebeu cinco indicações a premiações, como Contigo de Cinema e Guarani.

Família Silva é a protagonista de A Grande Família, seriado com mais de 14 temporadas da TV Globo

Os Normais (2001-2003)

Rui e Vani parecem um casal normal. Mas só parecem mesmo. Em três temporadas de Os Normais, essa dupla transformou em grandes confusões todas as situações que conseguiram, até as mais monótonas. Com grandes críticas à sociedade, à vida a dois, a eles mesmos e a qualquer coisa, na verdade, Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães brilham com seu humor ácido nessa comédia que é sucesso entre o público, com nota 8,3/10 no IMDb.

Como consequência de tanto sucesso, dois filmes derivados foram lançados. O primeiro, Os Normais: O Filme, lançado em 2003, narra a história nada convencional de como Rui e Vani se conheceram e está disponível para assinantes da plataforma. Já Os Normais 2: A Noite Mais Maluca de Todas, lançado em 2009, mostra a tentativa inusitada de resolver uma crise no casamento. Ambos possuem avaliação média no IMDb, com 6,7 e 5,8/10, respectivamente.

Rui e Vani, protagonistas de Os Normais, são um casal de humor ácido que adora confusão

A Diarista (2004-2007)

Mais do que faxina e organização, essa diarista é especialista em confusão. Ao lado das suas amigas Solineuza, Dalila e Ipanema, Cláudia Rodrigues vive a desajeitada Marinete que, além do serviço de limpeza, faz bico de detetive, psicóloga, motorista e secretária dos seus clientes. É claro que o resultado são mais enrascadas do que trabalhos bem sucedidos. O bom é que dá pra rir novamente com as quatro temporadas de A Diarista (6,7/10 no IMDb), que você encontra na aba de séries grátis no Globoplay.

Cláudia Rodrigues e Lilia Cabral na famosa série A Diarista

Toma Lá, Dá Cá (2007-2009)

Celinha era casada com Arnaldo, atual marido de Rita, que é ex-esposa de Mário Jorge, que hoje em dia é casado com Celinha. Confuso, né? E todos ainda moram no mesmo condomínio, no mesmo corredor! Acrescente filhos, sogra, a faxineira em comum, uma síndica fofoqueira e vizinhos nada convencionais.

Essa é a essência da comédia Toma Lá, Dá Cá, estrelada por Miguel Falabella, Adriana Esteves, Marisa Orth e Diogo Vilela. Suas três temporadas estão disponíveis gratuitamente no Globoplay. No IMDb, sua nota 7,7/10 confirma o quanto vale a pena dar o play e se divertir com essas duas atípicas famílias.

Elenco principal de Toma Lá, Dá Cá traz Miguel Falabella, Adriana Esteves, Marisa Orth, Diogo Vilela e mais nomes famosos

Tapas e Beijos (2011-2015)

Juntar Fernanda Torres e Andréa Beltrão não tinha como dar errado. Na pele de Fátima e Sueli, as duas amigas solteironas vivem em busca de um par enquanto ajudam outras mulheres a realizarem o sonho do vestido de noiva perfeito, já que as duas trabalham em uma loja de aluguel para casamento.

Entre Tapas e Beijos, encontros frustrados e decepções amorosas, as amigas seguem incansavelmente em busca da metade da laranja por cinco temporadas, todas disponíveis grátis no Globoplay. A nota da série no IMDb é 7,6/10.

Fernanda Torres e Andréa Beltrão como Fátima e Sueli em Tapas e Beijos

Malhação (1995-2020)

A novela que ficou mais de vinte anos no ar, atravessou gerações e fez parte da vida de tantos brasileiros não poderia ficar de fora desta lista. Foram diversas temporadas, inúmeros elencos, atores e atrizes revelados, outros consagrados, temas polêmicos, tabus quebrados e até mesmo músicas que marcaram a história de Malhação.

De academia à escola, cada fase marcou devidamente a sua época e deixou um gostinho de saudades (apesar da nota baixa no IMDb, apenas 4,5). A boa notícia é que o Globoplay disponibiliza as temporadas desse marco da televisão brasileira gratuitamente.

André Marques viveu o personagem Mocotó em Malhação