Harry Potter e muito mais: 10 celulares com visual bem diferente

As principais marcas de celular estão de olho na busca dos clientes por exclusividade, que pode vir na forma de aparelhos revestidos de ouro ou de edições limitadas dos smartphones. O Redmi Note 12 Turbo especial de Harry Potter, por exemplo, atraiu a atenção dos fãs do universo bruxo – que ganhará uma série no Max . Essas versões contam com pinturas diferenciadas, acessórios, caixas exclusivas e mudanças no software – conforme você verá na lista a seguir.

1. Redmi Note 12 Turbo: Harry Potter

Apesar da ficha técnica potente, o destaque do celular fica por conta dos itens personalizados e inspirados no mundo bruxo. Além do brasão de Hogwarts na tampa traseira, o conjunto vendido pela Xiaomi conta com itens como uma réplica do Mapa do Maroto e outra da carta de aceitação da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, adesivos, ferramenta para ejetar cartão SIM com o símbolo da plataforma 9¾ e uma capinha personalizada.

O celular é exclusivo da China e custa 2.399 yuans, o que dá por volta de R$ 1.760 em conversão direta e sem impostos.

2. Galaxy Z Flip 3 de Pokémon

Em abril de 2022, a Samsung anunciou uma edição especial do Galaxy Z Flip 3 com a temática de Pokémon, no mesmo ano de lançamento dos jogos Pokémon Scarlet e Violet. O celular mantém especificações da versão convencional do Z Flip 3 mas adiciona temas, toques e papéis de parede exclusivos da franquia da Nintendo. O preço sugerido do aparelho era de 1.284.000 won sul-coreanos. Em conversão livre, R$ 4.870.

Esta versão do smartphone é exclusiva da Coreia do Sul. O celular vem numa caixa maior que o convencional, com itens que seguem a temática dos monstros de bolso: uma bolsa com cordão, em formato de poke-agenda (o gadget tecnológico que exerce a função do smartphone no mundo Pokémon), um suporte pop-socket com imagem de uma poke-bola, uma capinha de proteção e um chaveiro do Pikachu. Há também no kit cartas temáticas e adesivos com personagens da franquia.

3. Realme 9 Pro Plus de Free Fire

Lançado em fevereiro de 2022, o Realme 9 Pro Plus ganhou uma versão personalizada em abril do mesmo ano com o tema Free Fire. Trata-se de um smartphone idêntico ao Realme 9 Pro Plus original, com pintura na carcaça que remete ao popular jogo mobile do gênero battle royale. Além das cores que remetem ao jogo, esta edição do smartphone conta com caixa personalizada, adesivos, e gravuras na mesma temática.

O Realme 9 Pro Plus edição Free Fire é na Europa pelo preço sugerido de 419 euros, ou R$ 2.347. Entre as especificações do smartphone, estão a tela com a tecnologia Super AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz e o processador MediaTek Dimensity 920 de 2,5 Ghz, especificações que devem auxiliar jogadores de Free Fire a obter bons resultados nas partidas.

4. Redmi K20 Pro dos Vingadores

Os Vingadores foram o tema escolhido pela Xiaomi para estampar o Redmi K20 Pro. Lançado em 2019, o smartphone ainda possui especificações de ponta até hoje, e conta com um processador Snapdragon 855, até8 GB de memória RAM e câmera de 48 megapixels (MP). Seu diferencial, porém, está na câmera de selfies, de 20 MP, que se projeta para cima – portanto, não há furos ou notch na tela do celular.

A edição limitada do Redmi K20 Pro tem uma caixa customizada com pôster do filme Vingadores Guerra Infinita. O aparelho tem grafismos na tampa traseira que remetem ao Homem de Ferro e capinha tem o símbolo dos Vingadores (Avengers, no nome original). Apesar de a Xiaomi não disponibilizar o preço da versão personalizada do celular, a versão padrão chegou ao mercado chinês por 2.499 yuans, o equivalente a R$ 1.830.

5. Galaxy S20 Plus do BTS

O BTS foi o primeiro grupo sul-coreano a ser indicado ao Grammy em 2020. Para comemorar, a Samsung criou uma versão personalizada do Galaxy S20 Plus em homenageia ao grupo. O smartphone tem a cor roxa característica do grupo de k-pop e um coração no módulo de câmeras. Há também personalizações estéticas no software, incluindo papeis de parede, temas, tela de bloqueio e toques. Essa versão do smartphone chegou a ser vendida no Brasil por R$ 5.999.

Entre as personalizações do Galaxy S20 Plus do BTS, estão a caixa nas cores do grupo. Mas por trás das mudanças cosméticas, o Galaxy S20+ do BTS tem configuração semelhante ao S20 Plus padrão, e conta com uma tela de Dynamic AMOLED de 120 Hz, própria para jogos, processador Exynos 990, com velocidade que chega aos 2,73 GHz e uma câmera telefoto de 64 megapixels.

É importante mencionar que além do Galaxy S20 Plus, a Samsung também criou uma edição BTS dos fones Galaxy Buds+.

6. Realme GT Neo 2 de Dragon Ball

Anunciado em 2022, o Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z é voltado para os fãs da obra de Akira Toriyama, autor do mangá e do anime. O celular foi lançado por 2.999 yuans chineses, o que dá R$ 2.200 em conversão direta. Entre os itens personalizados, estão as cores do smartphone que remetem ao uniforme do protagonista Goku, laranja e azul, e o ideograma do mestre Kame ao lado da câmera.

Entre as especificações do Realme GT Neo 2, destacam-se o potente processador Snapdragon 870, de 3,2 GHz de velocidade, a bateria de 5.000 mAh, e a câmera principal com 64 megapixels. Essa configuração deve ser mais do que o suficiente para rodar jogos como Dragon Ball Z Dokkan Battle. O hardware é o mesmo da versão padrão do Realme.

Entre os itens presentes na caixa do Realme GT Neo 2 - Dragon Ball Z Edition estão adesivos e cartões. O aparelho também recebeu pequenas personalizações no software com a temática de Dragon Ball Z, como na animação de carregamento e nos ícones do menu, que se assemelham às Esferas do Dragão.

7. Oppo Reno 7 Pro de League of Legends

No mesmo ano de lançamento da série Arcane (Netflix), baseada no jogo League of Legends, a Oppo anunciou um smartphone especial para fãs do game. O Oppo Reno 7 Pro especial tem processador Mediatek Dimensity 1200, memória RAM de até 12 GB e 256 GB de armazenamento, configuração que deve ser suficiente para rodar jogos pesados. O aparelho é vendido apenas na China por 3.999 yuans, cerca de R$ 2.920 na conversão direta.

Essa versão do celular conta com um grafismo discreto na cor azul no corpo do aparelho, inspirado na personagem Jinx, do jogo da Riot. A predileção pela personagem também está presente nos outros itens do kit personalizado: a caixa tem formato de bomba, a capa e fonte do carregador têm a grafite da Jinx e há também um colar com uma bala, que remete às armas da personagem.

8. ROG Phone 6: BATMAN Edition

A Asus lançou o ROG Phone 6 no Brasil em novembro de 2022. E o aparelho recebeu uma edição especial do Batman. O herói da DC Comics está presente desde a embalagem até os detalhes no celular e na fonte do carregador. Há também um miniprojetor que simula o Bat-sinal. Esse é um dos poucos aparelhos vendidos em terras tupiniquins, mas prepare o bolso: a edição especial do Batman custa R$ 8.999.

Trata-se de um smartphone potente, com processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 de 3,19 Ghz e tela com taxa de atualização de 165 Hz. Tal configuração deixa clara a vocação do aparelho para os jogos. Além dos detalhes gráficos, a Asus também implementou personalizações no sistema operacional, ao incluir papéis de parede nas principais telas do aparelho, das ligações à tela de carregamento.

9. Realme 10 Pro 5G da Coca-Cola

O terceiro Realme personalizado da lista também é exclusivo de um país asiático: o Realme 10 Pro 5G, que recebeu uma edição especial e limitada da Coca-Cola para o mercado indiano. Seu preço sugerido é de 20.999 rúpias, o que dá R$ 1.290 em conversão direta e sem impostos. Não há previsão de lançamento no Brasil.

Além da marca da Coca-Cola no corpo do celular, o kit conta com uma caixa nas cores da companhia, uma ferramenta de extração de chip no formato de tampa de garrafa e adesivos do refrigerante. As especificações do aparelho são iguais às da versão padrão do celular. O smartphone possui um processador Snapdragon 695, tela de LCD com taxa de atualização de 120 Hz e uma câmera com sensor gigante, de 108 megapixels.

10. Xiaomi Civi 2 da Hello Kitty

A Xiaomi lançou o Civi 2 em edição especial da Hello Kitty em fevereiro de 2023. Trata-se de uma edição exclusiva da famosa personagem da Sanrio, exclusiva do mercado chinês. O preço cobrado por esta versão inédita é de 2.799 yuans, o que dá por volta de R$ 2.050.

No corpo do celular estão impressas diversas imagens da Hello Kitty que se destacam conforme muda o ângulo da luz sobre o aparelho. A caixa também é personalizada, na cor vermelha com imagens da Hello Kitty, que também abriga uma capa rosa transparente e adesivos, além do próprio smartphone.

As especificações devem permanecer as mesmas do aparelho padrão. Assim, o celular deve apresentar uma tela de AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, processador Snapdragon 7 Gen 1 de 2,4 GHz e câmera de selfies dupla, de 32 megapixels.

Menção honrosa: Siemens A40 da Xuxa

