A impressora a laser é um eletrônico prático e econômico porque dispensa o uso de tintas. A máquina é capaz de fotocopiar um documento armazenado no seu computador e passar para o papel por meio da eletricidade estática. Além disso, pode ser um acessório interessante para quem busca uma impressão mais rápida e adequada para alta produção. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Empresas como HP, Elgin e Brother oferecem modelos por preços a partir de R$ 809, como é o caso do Elgin Laser P2500W, que traz conexão Wi-Fi e USB. Outra opção é a Elgin Pantum M6550NW, que é indicada para demandas maiores por cerca de R$ 1.514. Veja a seguir cinco impressoras a laser para comprar no Brasil.

Impressora a laser: veja 5 modelos que dispensam uso de tinta

1. Elgin Laser P2500W - a partir de R$ 809

Elgin Pantum P2500W apresenta rede Wi-Fi e USB

A Laser P2500W, da Elgin, é um produto que usa técnica de impressão a laser rápida e é destinado para uso frequente, o que pode ser uma boa opção para escritório. Ela apresenta rede Wi-Fi e USB para conectar-se aos aparelhos e fazer até 15.000 impressões mensais. A compatibilidade com sistemas como Android e iOS permite enviar documentos direto do celular para a impressora, trazendo uma facilidade maior na rotina. O produto pode ser encontrado por valores a partir R$ 809.

Em termos de estrutura, o modelo traz uma bandeja que suporta até 150 folhas, um peso total de 4,7 kg e acabamento na cor preta. A Elgin indica um armazenamento de 128 MB e resolução de 1200 x 1200 DPI. Além disso, o dispositivo também pode se conectar ao Windows, Mac e Linux. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, a P2500W se destaca pela facilidade na instalação e na rápida impressão. No entanto, relatam que usa-lá conectada ao computador diretamente é mais eficiente.

Prós: impressão rápida e fácil instalação

impressão rápida e fácil instalação Contras: esquenta com facilidade

2. Brother Laser HL1212W - a partir de R$ 1.057

A Laser HL-1212W, da Brother, é uma impressora laser monocromática, econômica e compacta, recomendada para uso pessoal. De acordo com a marca, ela possui velocidade de impressão de até 21 ppm e é um modelo com conexões sem fio e via USB. O modelo permite um armazenamento de até 150 folhas e imprime documentos de alta qualidade com uma resolução máxima de 2400 x 600 dpi. Na Amazon, ela pode ser comprada por R$ 1.057.

Sua capacidade de impressão mensal é em torno de 10.000 folhas. O formato da impressora é clássico e discreto, além de possuir um tamanho compacto para economia espaço, prometendo se encaixar em praticamente qualquer local. Ela é compatível com macOS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista, Windows 10 e Linux. Avaliada em 4.5 de 5 estrelas, os compradores destacaram que a impressão é silenciosa e o custo-benefício prevalece. No entanto, pontuam que a conexão Wi-Fi costuma falhar.

Prós: custo-benefício e tamanho compacto

custo-benefício e tamanho compacto Contras: erros de conexão

3. HP Laser 107W Laser Preto Wi-Fi (4ZB78A) - a partir de R$ 1.124

HP Laser 107w admite conexão Wi-Fi por meio de PCs e smartphones

A Laser 107W 4ZB78A, da HP, é voltada para quem busca uma impressora compacta para pequenas demandas. Ela suporta até 10 mil páginas por mês e imprime em uma velocidade de 21 páginas por minuto. Ela pode ser ideal para usos em escritórios, home office ou uso pessoal. O modelo se destaca pela praticidade de imprimir e escanear sem a necessidade de um computador, sendo compatível com o aplicativo HP Smart, que pode ser acessado por qualquer dispositivo móvel.

Já na conectividade, o modelo conta com porta USB 2.0 de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio. Já a sua alta resolução fica para até 1.200 x 1.200 DPI. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 75% de suas avaliações, destacando a velocidade e fácil instalação. Ela aparece por valores que partem de R$ 1.124.

Prós: valor acessível, alta produtividade e conectividade com o aplicativo HP Smart

valor acessível, alta produtividade e conectividade com o aplicativo HP Smart Contras: não indicada para locais com alta demanda

4. Brother Laser DCP1602 - a partir de R$ 1.499

A DCP 1602 é um modelo multifuncional da Brother e realiza impressões e scanners de alta resolução de forma rápida. De acordo com a fabricante, ela é compatível com toner de alto rendimento, o modelo possui baixo custo de impressão, sendo uma das mais econômicas da linha. Para aumentar a facilidade, ela possui um painel frontal para configurações e utilização do equipamento, incluindo funções de economia de toner e consumo elétrico, entre outras pensadas para o uso diário. Para quem se interessar, ela está disponível por R$ 1.499.

Indicada para escritórios e home-offices, a DCP 1602 imprime até 20 páginas por minuto, com resolução máxima de 2400x600 dpi. Além disso, a 1602 conta com scanner colorido de 600x600 dpi de resolução, e função Cópia ID, que facilita a digitalização e cópia de documentos, reduzindo o desperdício de papel. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, os compradores listaram o custo-benefício e a facilidade das configurações. No entanto, ressaltaram que a sua única conectividade é via USB.

Prós: multifuncional e custo-benefício

multifuncional e custo-benefício Contras: não possui conectividade sem fio

5. Elgin Pantum M6550NW - a partir de R$ 1.514

A Pantum M6550NW, da Elgin, é uma impressora para locais com uma demanda maior. Com impressão a laser, o modelo conta com um ciclo mensal de até 20 mil páginas, velocidade de impressão de 22 páginas por minuto e toner com duração de até 1.600 páginas, além de também copiar e digitalizar com rapidez.

Além disso, o modelo é compatível com Ethernet e Wi-Fi, além de produzir pouco ruído, sendo indicada para o ambiente de trabalho também. Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 1.514.

Prós: modelo robusto e silencioso

modelo robusto e silencioso Contras: preço elevado

