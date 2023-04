Impressora A3: 4 modelos compatíveis com diversos tamanhos de papel

Impressoras compatíveis com papel tamanho A3 são interessantes para quem trabalha com projetos gráficos. Empresas como Epson e Brother Technology oferecem modelos por preços a partir de R$ 3.699 , como é o caso da HLT4000DW, que conta com um jato de tinta e resolução de até 4800 x 1200 dpi. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a Epson Eco Tank L8180 permite a impressão de fotografias. Para isso, ela conta com resolução de 5.760 x 1.440 e kit de seis cores e pode ser encontrada por cerca de R$ 6.979. Confira a seguir quatro impressoras A3 para comprar no Brasil.

1. Brother Tank HLT4000DW - a partir de R$ 3.699

A Brother Tank HLT4000DW é uma impressora A3 jato de tinta voltada para pequenas e médias empresas. Ela pode imprimir documentos em resolução de até 4800 x 1200 dpi com velocidade de até 35 páginas monocromáticas por minuto. Para páginas coloridas a velocidade é de 27 páginas por minuto (ppm). A impressora promete economia com recurso de impressão frente e verso automática e refis para 6.500 impressões em preto e branco e 5.000 impressões coloridas. O modelo é visto por valores a partir de R$ 3.699.

O modelo conta com conexão USB 2.0, Wireless e Ethernet além de impressão via nuvem por meio de dispositivos móveis. Além de folhas A3, sua bandeja comporta papéis tipo carta, ofício, executivo, A4, A5 e A6. No site da Amazon, a impressora possui classificação de 5 estrelas com base em 13 avaliações de usuários que elogiam sua qualidade, velocidade e funcionamento silencioso. De acordo com informações do fabricante, a HLT4000DW possui dimensões (L x P x A) de 57,5 x 47,7 x 31 cm e pesa 16 kg.

Prós : impressão silenciosa com qualidade e velocidade

: impressão silenciosa com qualidade e velocidade Contras: não é multifuncional

A MFCJ6955DW é uma impressora multifuncional (imprime, copia, escaneia e envia fax) A3 para pequenas e médias empresas. Ela oferece recursos como autenticação de usuário via NFC para maior segurança e arquitetura que permite personalização para diferentes fluxos de trabalho. De acordo com as informações da Brother, ela imprime em resolução de 4.800 x 1.200 dpi, com velocidade de 35 ppm e 32 ppm para impressões em preto e branco e coloridas, respectivamente. Do tipo jato de tinta, ela possui um reservatório interno no lugar do refil para oferecer maior duração. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 4.875.

Em relação à conectividade, a impressora é compatível com wireless, ethernet, USB 2.0 e nuvem. Com 10 avaliações de usuários no site da Amazon, a Brother MFCJ6955DW conta com avaliação de 3,8 estrelas. Os compradores elogiam a facilidade de uso e configuração do modelo. Um ponto negativo levantado por um dos usuários é a dificuldade de encontrar tinta para este modelo. O modelo pesa 24 kg e mede 57,6 x 47,7 x 37,5 cm (L x P x A). Sua bandeja também é compatível com folhas do tipo carta, envelope, ofício, duplo carta, executivo, A4, A5, A6 e fotos.

Prós: impressora multifuncional, fácil configuração e versatilidade de impressão

impressora multifuncional, fácil configuração e versatilidade de impressão Contras: pode ser difícil achar tintas para este modelo

3. Epson EcoTank L14150 - a partir de R$ 5.254

A impressora Epson EcoTank L14150 também é uma multifuncional compatível com impressão A3, A4, A5, A6, B5 e A3+. Sua tecnologia Precision Core Heat-Free (que não precisa de aquecimento) e resolução de até 4800 x 1200 dpi prometem impressões de alta qualidade e nitidez. A Eco Tank L14150 tem velocidade de 38 ppm para impressões monocromáticas e 24 ppm para coloridas. Com impressão do tipo jato de tinta, a impressora conta com tanques que prometem até 7.500 impressões preto e branco e 6.000 impressões coloridas. O modelo pode ser utilizado via USB, wireless e Ethernet e aparece por cerca de R$ 5.254.

A Epson EcoTank L14150 conta com 81 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Os compradores a elogiam por sua qualidade de impressão, economia de tinta e design compacto. Alguns usuários relataram dificuldades para instalar e configurar a impressora. De acordo com a Epson, a EcoTank L14150 mede 49,8 cm x 35,8 cm x 24,5 cm e pesa 9,7 kg. A impressora permite configuração personalizada de impressão com medidas máximas de 32,9 cm X 120 cm na bandeja traseira e 21,6 cm x 120 cm na bandeja frontal.

Prós: qualidade de impressão, economia de tinta, impressão configurável e design compacto

qualidade de impressão, economia de tinta, impressão configurável e design compacto Contras: instalação e configuração do modelo podem ser complicados para alguns usuários

4. Epson EcoTank L8180 - a partir de R$ 6.979

A impressora multifuncional 3 em 1 (imprime, copia e escaneia) Epson Eco Tank L8180 é uma jato de tinta compatível com folhas A3 e também conta com impressão fotográfica. De acordo com informações do fabricante, ela tem velocidade de 32 ppm para impressões coloridas e em preto e branco, além de ser capaz de imprimir uma foto 10 x 15 em 25 segundos. Ela conta com outros diferenciais como cinco bandejas para impressão em diferentes formatos e kit exclusivo de seis cores para impressões mais precisas. A L8180 possui resolução de até 5.760 x 1.440 dpi e também comporta folhas do tipo carta, ofício, A4 e A3+.

Ela pode ser utilizada via cabo USB, Wireless, Ethernet e dispositivos móveis. Com 28 avaliações de compradores, a Epson EcoTank L8180 é classificada com 4,2 estrelas no site da Amazon. Os usuários destacam sua qualidade de impressão em diferentes formatos. A Eco Tank L8180 mede 52,3 x 16,9 x 37,9 cm e pesa 11,1 kg. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 6.979 para comprar o produto.

Prós: impressão de alta qualidade em diferentes formatos, alta resolução e design compacto

impressão de alta qualidade em diferentes formatos, alta resolução e design compacto Contras: preço elevado

