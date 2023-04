Impressora Canon: veja 5 modelos a partir de R$ 854

A Canon oferece diversas opções de impressoras de alta performance, com promessa de impressões mais nítidas, economia de tinta, conexão sem fio e até mesmo suporte para assistentes virtuais. Os modelos abaixo variam entre jato de tinta e tanque de tinta, com preços que partem dos R$ 897 e podem chegar a até R$ 4.999 na Amazon .

Entre os destaques, a G3110 é um modelo econômico com promessa de evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso por valores a partir de R$ 897. Já a Pixma G610, por exemplo, trabalha com tanque de seis cores individuais, deve oferecer a impressão de textos nítidos mesmo em fontes pequenas, além de cores vibrantes por cerca de R$ 1.699.

1 de 4 Lista reúne cinco modelos de impressoras Canon por preços a partir de R$ 897 — Foto: Divulgação/Unsplash (Evelyn Geissler) Lista reúne cinco modelos de impressoras Canon por preços a partir de R$ 897 — Foto: Divulgação/Unsplash (Evelyn Geissler)

1. Canon Mega Tank G3110 - a partir de R$ 897

2 de 4 Canon Mega Tank G3110 é uma impressora multifuncional, isto é, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon Canon Mega Tank G3110 é uma impressora multifuncional, isto é, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon

A Mega Tank G3110 é indicada para quem está em busca de uma impressora multifuncional. De acordo com a fabricante, ela é capaz de realizar várias tarefas, permitindo imprimir até seis mil páginas em preto ou até sete mil páginas coloridas. O modelo oferece tanques integrados, com visores de nível de tinta disponíveis. Ela é compatível com ‎Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8. O produto mais barato da lista pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 897.

O modelo faz parte de uma linha econômica e evita o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso. O sistema de abastecimento é construído com um tubo flexível protegido contra a entrada de ar. Além disso, apresenta uma tela LCD de 1,2 cm para a visualização e controle maior. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, a impressora se destaca pelas funções econômicas. No entanto, outros destacam que as impressões rápidas acabam tendo pequenas falhas.

Prós: custo-benefício e modo econômico

custo-benefício e modo econômico Contras: não é compatível com macOS

2. Canon Mega Tank G7010 - a partir de R$ 1.529

3 de 4 G7010 imprime em alta velocidade e dá conta de até 8.300 páginas com um tanque cheio — Foto: Divulgação/Canon G7010 imprime em alta velocidade e dá conta de até 8.300 páginas com um tanque cheio — Foto: Divulgação/Canon

A G7010 também faz parte da linha Mega Tank da fabricante. Ela realiza impressões via jato de tinta a uma velocidade de 30 ppm (páginas por minuto) em impressão preta e 12,5 ppm para colorida. Com dimensões de 40 cm de largura por 23 cm de altura, a máquina oferece conectividade Wi-Fi e um visor digital para acompanhar o status de funcionamento. O modelo é visto por cerca de R$ 1.529 na Amazon.

A fabricante promete uma impressão máxima, por cada garrafa de tinta, de 8.300 páginas em preto e branco no modo econômico, ou 7.700 em colorido no modo padrão. Avaliado com nota 4,5 de 5 na Amazon, os usuários denotam o baixo nível de ruído durante a impressão e a boa qualidade das folhas impressas. Contudo, criticam a dificuldade de instalação.

Prós: velocidade de impressão alta

velocidade de impressão alta Contras: a instalação pode ser complicada

3. Canon Pixma G610 - a partir de R$ 1.699

A Pixma G610 é um modelo com tanque de tinta integrado, ou seja, é uma impressora capaz de gerar impressões coloridas com uma resolução de máxima de 4800 x 1200 dpi, além de oferecer alta qualidade de cor por um baixo custo de tinta. Ela oferece um formato compacto e moderno, sem precisar de muito espaço, e uma tela LCD de duas linhas, para facilitar a configuração e a utilização do equipamento. O equipamento é recomendado para o uso compartilhado em grupos de trabalho de pequeno e médio porte. Os interessados precisam investir cerca de R$ 1.699 para adquiri-la.

De acordo com a fabricante, o sistema da Pixma G610 trabalha com tanque de seis cores individuais, para a impressão de textos nítidos mesmo em fontes pequenas, além de impressões com cores vibrantes em até 47 segundos. A multifuncional G610 promete um volume de impressão maior, com rápida secagem, e tanque capaz de imprimir 3.800 fotos coloridas. O scanner para tamanho A4 possui resolução ótica de 600 x 1200 dpi e conectividade sem fio Wireless. Avaliada em 3,7 de 5 estrelas, os compradores pontuam erros na impressão ao puxar o papel.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: erros ao puxar o papel

4. Canon Mega Tank GX6010 - a partir de R$ 3.367

A Maxify GX6010 é um modelo multifuncional indicado para pequenos escritórios ou para uso doméstico devido ao seu tamanho compacto, capaz de facilitar de uso. Ela conta com o sistema de quatro cores de tinta, que promete um rendimento econômico. Para reabastecer, oferece um sistema de sucção automático, que puxa toda a tinta do frasco para dentro dos tanques, evitando desperdício e ressacamento.

Ainda de acordo com a marca, o equipamento multifuncional atende aos requisitos mais avançados e é um modelo completo, pois possui funções de impressão, cópia e scanner. A conexão é feita via rede Ethernet e Wi-Fi padrão, possibilitando a impressão à distância. O toner de tinta preta acompanha 170 ml, para até 9.000 impressões em preto e branco no modo econômico. O ciclo mensal permite imprimir até 45.000 páginas. Para um controle maior, o modelo acompanha uma tela LCD colorida. O modelo é visto por preços a partir de R$ 3.367. Aprovada com 100% de aprovação, os compradores destacam a fácil instalação e as funções econômicas.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: não há

5. Canon Mega Tank GX7010 - a partir de R$ 4.999

4 de 4 A Canon Mega Tank GX7010 conta com funções de impressão, cópia, scanner, envio de fax, conexão Wi-Fi e mais — Foto: Divulgação/Canon A Canon Mega Tank GX7010 conta com funções de impressão, cópia, scanner, envio de fax, conexão Wi-Fi e mais — Foto: Divulgação/Canon

A GX7010 pode ser uma opção para quem busca uma impressora para o escritório. O modelo conta com funções de impressão, cópia, scanner, envio de fax, conexão Wi-Fi, alimentador automático de documentos e alta velocidade de impressão, indicada para uma rotina de trabalho com alta demanda. O tamanho é compacto quando comparado com impressoras similares de funcionamento a laser.

Outro destaque é a facilidade de troca de cabeça de impressão e do cartucho de manutenção sem a necessidade de assistência técnica profissional. Avaliado em 3,9 de 5 estrelas, os últimos compradores indicam que a impressão é interrompida com frequência. Na Amazon, ela pode ser encontrada por preços que partem dos R$ 4.999.

Prós: alta velocidade de impressão

alta velocidade de impressão Contras: a impressão é interrompida com frequência

