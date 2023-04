Interruptor inteligente: 6 modelos para montar uma casa conectada

Os interruptores inteligentes são ideais para montar uma casa smart. Este acessório proporciona funções como controlar todas as luzes da casa pelo celular ou assistente virtual. Empresas como Intelbras , Elsys, Smarteck, Positivo e NovaDigital oferecem modelos por preços a partir de R$ 87 , como é o caso do Elsys EPGG22, que traz compatibilidade com Alexa e permite o usuário comandar as lâmpadas da casa por meio do aplicativo de smartphone. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o EWS 101, da Intelbras, fornece design simples com um único botão para conectividade Wi-Fi e apresenta confecção em plástico ABS por valores que partem de R$ 88. Outra opção é o interruptor SMCI2PS1, da Smarteck Touch, é um modelo com dois módulos e permite o usuário controlá-lo por aplicativo por R$ 237. Confira na lista seis interruptores inteligentes para comprar no Brasil.

1. Elsys EPGG22 - a partir de R$ 87

O interruptor EPGG22, da Elsys, é uma alternativa para a casa conectada. Segundo as especificações, este acessório permite gerenciar as lâmpadas da casa por meio do aplicativo de smartphone Elsys Casa+, que oferece opções como programar os horários de acender e apagar as luzes. O dispositivo funciona via conexão Wi-Fi e também pode ser integrado com a Alexa. O produto é visto por R$ 87.

A marca ressalta que o interruptor possui tensão bivolt e opera em uma frequência de 15 A. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o design e as funcionalidades oferecidas pelo acessório. Contudo, alguns reclamam que tiveram que reconfigurar o aparelho após uma queda de conexão no Wi-Fi.

Prós: cumpre com a proposta

cumpre com a proposta Contras: relatos de que o dispositivo perde as configurações em casos de queda da internet

2. Intelbras EWS 101 - a partir de R$ 88

O EWS 101 I, da Intelbras, é um interruptor smart confeccionado em plástico ABS e texturizado na cor branca. O item apresenta um único botão compatível com a conexão Wi-Fi. Ele proporciona o controle de toda a iluminação presente na casa, tanto pelo aplicativo ou por comando de voz via inteligência artificial. O consumidor pode deslizar o botão para cima para ativar o sistema, enquanto que ao deslizar para baixo, ele desliga a tecnologia. O produto é vendido por valores a partir de R$ 88.

O modelo é compatível com a Alexa e Google Assistente e é possível administrar diversos comandos pelo celular, como programar horários específicos para ligar e desligar as luzes e controlar a iluminação de vários cômodos simultaneamente. A instalação pode ser efetuada em uma caixa de 4 x 2 na parede. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a facilidade de instalação e a boa eficiência do sistema.

Prós: possibilidade de programar ações

possibilidade de programar ações Contras: é necessário um tipo específico de fio para o funcionamento da tecnologia

3. Intelbras EWS 1002 - a partir de R$ 139

O EWS 1002, da Intelbras, apresenta duas teclas sensíveis ao toque, com uma leve iluminação LED e compatibilidade com Alexa e Google Assistente para um maior acesso mais prático. O item também permite ao consumidor programar horários específicos para o acionamento das lâmpadas e até simular sua presença enquanto estiver fora. Ele é visto por preços que partem de R$ 139.

A caixa do produto detém um encaixe 4 x 2 e requer fios neutros para a instalação. Além disso, é possível controlar a intensidade da luz das lâmpadas conectadas ao aparelho. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o bom custo-benefício. No entanto, informam que é difícil localizar o interruptor no escuro, pois os LEDs apagam quando as luzes estão apagadas.

Prós: possibilidade de simular a presença do usuário mesmo fora de casa

possibilidade de simular a presença do usuário mesmo fora de casa Contras: o botão de LED apaga quando as luzes estão apagadas

4. NovaDigital IT-WK-02 1C - a partir de R$ 139

O IT-WK-02 1C, da NovaDigital, é um modelo 2 em 1, além de um interruptor smart, ele também possui uma tomada bivolt (110V/220V). Ele pode ser controlado por de diferentes modos, incluindo por comando de voz através de assistentes virtuais como Google Home e Alexa, além de controle sem fio Wi-Fi através dos aplicativos Tuya, Smart Life ou NovaDigital.

O modelo possui um botão com luz LED. Ele é revestido com vidro temperado na parte frontal para uma maior proteção, é resistente à água e é padrão brasileiro 4x2, o que pode facilitar na hora da instalação. Ele é visto por valores que partem de R$ 139. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacam o modelo 2 em 1 e sua praticidade.

Prós: fácil instalação e modelo 2 em 1

fácil instalação e modelo 2 em 1 Contras: tomada costuma dar curtos

5. Positivo Smart Interruptor Wi-Fi - a partir de R$ 155

O Positivo Smart Interruptor Wi-Fi é um aparelho que permite o usuário controlar por meio do próprio aplicativo, as luzes e outros aparelhos como ventiladores de teto, por meio do celular ou tablet. O modelo oferece até três circuitos de iluminação de forma individual, além da possibilidade de criar cenas e automações e também a integração com diferentes aparelhos. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 155.

O controle pode ser realizado com um toque no dispositivo móvel ou até por comando de voz, como Google Assistente e Alexa. O formato moderno e futurista do interruptor é um diferencial, tornando a casa smart, moderna e prática. O produto é compatível com caixas de interruptor padrão e basta conectar os fios e seguir as instruções no aplicativo. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os últimos compradores listaram a praticidade, modernidade e opções de configurações do interruptor.

Prós: opções e modos de configuração

opções e modos de configuração Contras: instalação não é tão fácil

O interruptor SMCI2PS1, da Smarteck Touch, é um modelo com dois módulos. É possível controlá-lo por único aplicativo. Confeccionada em vidro temperado e com luz de LED no painel, para uma melhor visão quando as luzes estiverem desligadas. Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 237 na Amazon.

De acordo com a fabricante, o aparelho é fácil de instalar e traz diversos benefícios como acionamento touch, temporizador, acionamento Wi-Fi e remoto e ainda possui acionamento por comando de voz com a Alexa, Siri e Google Assistente. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram que o produto é seguro e é econômico.

Prós: é econômico e compatível com Alexa, Siri e Google Assistente

é econômico e compatível com Alexa, Siri e Google Assistente Contras: é um interruptor difícil de configurar

