Itália bane ChatGPT: entenda por que chatbot foi proibido e se há riscos

O chatbot, lançado em novembro do ano passado, chama atenção dos internautas pelas respostas específicas e contextualizadas que fornece. Segundo a Agência de Proteção de Dados italiana, o chatbot permanecerá proibido até que tenha se adequado à lei de proteção de dados vigente na União Europeia. A seguir, confira mais informações sobre o que aconteceu com o robô inteligente.

Por que a Itália baniu o ChatGPT?

O ChatGPT foi banido da Itália após uma verificação operada pela Agência de Proteção de Dados do país, que apontou a presença de falhas na proteção de informações pessoais dos usuários da versão premium do chatbot. O mesmo órgão, segundo o site The Guardian, revelou no dia 20 de março que a inteligência artificial teria um bug responsável por vazar dados como nome, email e informações bancárias dos usuários, como o número do cartão de crédito utilizado na operação de compra.

Caso a OpenAI se negue a fazer as atualizações necessárias para garantir a integridade dos dados dos usuários em um prazo de até 20 dias, o órgão italiano cobrará uma multa de € 20 milhões (R$ 110 milhões de reais, na cotação atual). Uma das alegações para o teor da ação é a falta de regulamentos específicos para coordenar o uso de IA.

Existe algum risco na plataforma?

Muitas discussões já foram levantadas sobre a existência ou não de riscos pelo uso do ChatGPT. Uma das principais preocupações dos especialistas é sobre o conteúdo das informações repassadas pela plataforma. Usuários já apontaram que o chatbot emite respostas falsas e desinformação em alguns casos.

Além disso, existe outra preocupação, que se trata da recolha automática de dados a partir das interações com a plataforma, o que chegou a fazer com que o próprio Elon Musk, dono do Twitter, viesse a público para se opor ao uso da ferramenta. Outro problema é a constante falha na segurança dos dados.

Segundo Daniel Barbosa, especialista na empresa de segurança digital ESET, é preciso ter uma atenção especial para evitar a exposição de informações internas dos usuários. Para isso, medidas preventivas devem ser tomadas no momento da prestação de informações sensíveis, como o uso de senhas únicas e o cadastro de serviços com cartões temporários, por exemplo.

O que diz a OpenAI?

Após a polêmica, a OpenAI, empresa de tecnologia sediada em São Francisco, na Califórnia, respondeu à medida através de um comunicado divulgado pelo site The New York Times. Segundo a declaração, a empresa já fez a remoção do serviço na Itália após decisão judicial e pretende manter a integridade das informações pessoais dos usuários. “Trabalhamos ativamente para reduzir os dados pessoais no treinamento de nossos sistemas de IA, como o ChatGPT, porque queremos que nossa IA aprenda sobre o mundo, não sobre indivíduos particulares”, afirma a empresa. Eles também informam que são a favor da regulação das IA.

Outros países podem banir o chatbot?

O ChatGPT já foi proibido em países como China, Coreia do Norte, Rússia e Irã pela própria desenvolvedora. Por outro lado, de acordo com o site BBC, com a proibição na Itália, o BEUC, grupo de defesa do consumidor que pertence à União Europeia, solicitou uma investigação sobre a atuação da empresa no continente ao defender a necessidade de criação de leis que regulem o uso de inteligências artificiais. Porém, até o momento, não há informações concretas sobre a adesão de outros países à proibição do chatbot.

Recentemente, a organização sem fins lucrativos Future of Life Institute divulgou uma carta aberta com mais de 2.000 mil assinaturas, incluindo a de Elon Musk, pedindo a interrupção do desenvolvimento de inteligências artificiais como a do ChatGPT-4.

