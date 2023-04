LOL, Dota 2 e mais: veja os melhores MOBAs para jogar no PC ou celular

Os games MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) se tornaram um dos gêneros mais populares no mundo dos jogos eletrônicos. Com jogabilidade emocionante, estratégias complexas e batalhas épicas em equipes, eles cativam jogadores de todas as idades e habilidades. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista com 10 títulos para jogar no PC ou celular Android e iPhone ( iOS ), como League of Legends , Dota 2 , Marvel Super War e Pokémon UNITE . Confira a seguir.

1. League of Legends

League of Legends (LOL) é um jogo MOBA gratuito desenvolvido pela Riot Games, disponível para PC. O jogo é baseado em partidas entre duas equipes de cinco jogadores, em que cada player controla um personagem chamado campeão. Essas figuras possuem habilidades e atributos únicos, que devem ser usados em conjunto com os outros membros do time para atingir os objetivos do game.

O principal deles é destruir o Nexus da equipe adversária, item protegido por torres e tropas controladas pelo computador. O título ficou extremamente popular por sua grande e ativa comunidade, bem como por oferecer uma enorme variedade de campeões, modos de jogo e atualizações frequentes.

Além disso, vale destacar que o LOL possui um sistema competitivo bastante consolidado, com torneios regulares em várias regiões do mundo e dois campeonatos internacionais de sucesso: o MSI e o Worlds.

2. Dota 2

Dota 2 é um MOBA de PC desenvolvido pela Valve Corporation e está disponível para jogar gratuitamente em Windows, macOS e Linux. Assim como em League of Legends, nele, os jogadores controlam um personagem chamado herói e trabalham em equipe para destruir a base inimiga.

O game ficou conhecido por sua grande complexidade e dificuldade, com uma grande variedade de heróis, itens e estratégias disponíveis. Cada herói possui habilidades únicas e características que devem ser levadas em consideração na hora de escolher uma composição de equipe. Além disso, Dota 2 possui um gigantesco torneio mundial anual, o The International, que oferece prêmios milionários para jogadores profissionais.

League of Legends: Wild Rift é uma versão do LOL adaptada para dispositivos móveis, desenvolvido pela Riot Games. O jogo foi redesenhado para se adequar à tela menor dos smartphones e tablets, bem como para oferecer partidas mais rápidas e acessíveis. O objetivo do game é o mesmo que em League of Legends: trabalhar em equipe para destruir a base inimiga.

Os jogadores podem escolher entre uma variedade de campeões, cada um com habilidades únicas. Wild Rift também possui controles adaptados para telas sensíveis ao toque, com gestos simples para movimentação e uso de habilidades. Além disso, o título possui pacotes de atualizações únicos, que funcionam de forma separada do jogo original.

SMITE é um MOBA gratuito desenvolvido pela Hi-Rez Studios, e está disponível para PC, Xbox One, PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch. Nele, jogadores controlam deuses e deusas de diversas mitologias, trabalhando em equipe para destruir a base inimiga -- receita tradicional do gênero.

Entretanto, o game se destaca dos demais por seu estilo de gameplay diferente de outros do segmento, como visão em terceira pessoa e um foco maior em ação. SMITE também possui diversos modos de jogo, como Conquista, Joust e Arena. Cada um deles oferece diferentes desafios e estratégias, aumentando a variedade de experiências ao longo da gameplay.

5. Marvel Super War

Marvel Super War é um jogo MOBA mobile da Marvel, que permite que os jogadores assumam o controle de seus super-heróis e vilões favoritos, como Homem-Aranha, Capitão América, Thanos e outros. O game é bem elaborado e apresenta um sistema de batalha em equipe, além de uma grande variedade de modos de jogo.

Os players podem desbloquear habilidades e personalizar seus personagens à medida que avançam, tornando-se cada vez mais poderosos. O título oferece uma experiência imersiva, com gráficos incríveis e uma jogabilidade intuitiva. Ele está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Heroes of the Storm é um jogo MOBA gratuito da Blizzard que apresenta personagens de jogos como World of Warcraft, Diablo, Starcraft e Overwatch. O jogo se destaca pela gameplay divertida e rápida, com partidas mais curtas do que outros títulos do gênero.

Com modos de jogo como AI, Quick Match, Ranked Play e muito mais, o game oferece aos players várias opções para experimentar e se divertir. É possível personalizar personagens com habilidades e talentos únicos, tornando-se cada vez mais poderosos ao longo do tempo. Heroes of the Storm está disponível apenas para PC.

7. Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang é um jogo MOBA para dispositivos móveis Android e iPhone (iOS), e se tornou um dos mais populares no mundo todo. De forma gratuita, com personagens únicos e uma jogabilidade emocionante, o game permite que os players formem equipes de cinco jogadores para batalhas em equipe de 10 minutos.

Os usuários podem escolher entre vários modos de jogo, incluindo modos Clássico, Ranqueado, Personalizado e muito mais. O jogo tem gráficos atraentes e uma jogabilidade intuitiva, além de oferecer uma experiência emocionante para players de todos os níveis de habilidade.

Vainglory é um jogo MOBA mobile que coloca os players em batalhas em equipe de três contra três em tempo real. Cada jogador escolhe um personagem com habilidades e estilos de jogo únicos para lutar contra os personagens controlados pelos jogadores adversários e tentar destruir o cristal inimigo.

O jogo tem gráficos impressionantes e uma jogabilidade suave, que pode ser aproveitada em dispositivos móveis Android e iPhone (iOS). Ele também está disponível para jogar no PC através do emulador BlueStacks.

9. Pokémon UNITE

Pokémon UNITE é um jogo MOBA recém-lançado, disponível exclusivamente no Nintendo Switch e dispositivos móveis Android e iPhone (iOS). O game é gratuito para jogar e apresenta uma variedade de personagens Pokémon jogáveis e com habilidades únicas.

Em partidas de cinco contra cinco, os players trabalham em equipe para marcar pontos em um mapa enquanto lutam contra os jogadores adversários. O objetivo final é marcar pontos suficientes para vencer o jogo.

11 de 12 UNITE leva o universo Pokémon para dentro dos jogos MOBA — Foto: Divulgação/The Pokémon Company UNITE leva o universo Pokémon para dentro dos jogos MOBA — Foto: Divulgação/The Pokémon Company

Awesomenauts é um MOBA de ação 2D disponível no PS4, Xbox One e PC. O game apresenta uma variedade de personagens jogáveis, cada um com habilidades e estilos de jogo únicos. Em partidas de três contra três, os jogadores trabalham juntos para destruir a base inimiga.

O jogo tem gráficos coloridos e uma trilha sonora animada. Além da jogabilidade competitiva, ele também tem uma campanha para um jogador, permitindo que os jogadores experimentem a história. Os player ainda podem decidir desfrutar de Awesomenauts sozinhos ou com amigos.

