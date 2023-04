LOL: veja todos os counters de Aurelion Sol depois do rework do campeão

Aurelion Sol, o Forjador de Estrelas, foi o primeiro campeão a receber uma AMC (Atualização de Mecânica Completa) no League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games . Ele teve design mantido, mas todas as suas habilidades foram alteradas para torná-lo mais atraente e poderoso. Após o rework nas skills, o dragão celestial apareceu mais vezes durante as partidas, acumulando um winrate de 52,41%, segundo o LoLalytics, e sendo considerado um campeão tier S na rota do meio no patch atual.

Com a possibilidade de se tornar uma ameaça no late game, Aurelion Sol agora consegue fortalecer suas próprias habilidades com o passar do tempo. Assim, caso tenha um jogo confortável, ele pode ser um problema. Mas, apesar de poderoso, o dragão celestial ainda sofre contra campeões de alta mobilidade. Por isso, veja, a seguir, cinco personagens para counterar o Forjador de Estrelas.

1 de 6 Aurelion Sol, o Forjador de Estrelas, é um gigantesco e poderoso dragão celestial do universo de League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games Aurelion Sol, o Forjador de Estrelas, é um gigantesco e poderoso dragão celestial do universo de League of Legends (LoL) — Foto: Divulgação/Riot Games

Como counterar o Forjador de Estrelas?

Após o seu rework, Aurelion Sol se tornou mais poderoso e ameaçador no late game. Agora, o dragão celestial consegue fortalecer suas habilidades durante a partida, aumentando a área de efeito delas. Por essa razão, ele rapidamente se transformou em uma ameaça ao longo do jogo.

Apesar de forte, o Forjador de Estrelas ainda pode sofrer diante de determinados campeões, especialmente os com alta mobilidade e dano explosivo. Nesse sentido, Katarina, Zed e Fizz são ótimas escolhas para counterar o Aurelion Sol. Confira os cinco melhores counters do dragão celestial após o rework:

1. Fizz

Apesar de não estar em seu melhor momento, Fizz, o Trapaceiro das Marés, é um campeão chato de lidar. Sua terceira habilidade (E), Brincalhão/Trapaceiro, é uma das mais odiadas do League, e isso porque o yordle consegue escapar facilmente das emboscadas do time adversário. Além disso, caso queira, ele é capaz de realizar dives sem dificuldades.

O pequeno ser azul é ainda bastante ágil, chegando com facilidade até os seus inimigos graças ao combo Q+E. Dito isso, Fizz consegue complicar a vida do Aurelion Sol na rota do meio, colocando-o em certa desvantagem. Para piorar, o trapaceiro é capaz de evitar vários ataques do Forjador de Estrelas com o seu Brincalhão/Trapaceiro, além de aplicar muito dano com a sua ultimate.

2 de 6 Fizz, o Trapaceiro das Marés, aparece normalmente na rota do meio e pode ser um bom counter para Aurelion Sol — Foto: Divulgação/Riot Games Fizz, o Trapaceiro das Marés, aparece normalmente na rota do meio e pode ser um bom counter para Aurelion Sol — Foto: Divulgação/Riot Games

2. Katarina

Katarina, a Lâmina Sinistra, é uma campeã capaz de causar problemas durante a partida. Quando forte, ela pode transitar pelo mapa para acumular abates ou ajudar seus aliados, prejudicando não só o seu adversário de rota, mas todo o time inimigo. Com sua mobilidade elevada, a campeã é um perigo para o Forjador de Estrelas.

Assim como os outros nomes da lista, a campeã é ágil e capaz de se esquivar de vários ataques do Aurelion Sol. Dessa forma, ela consegue chegar até o dragão celestial, aplicar o seu combo e retornar em segurança. Como o Forjador de Estrelas não possui outras formas de escapar além do seu Voo Astral (W), ele se torna vulnerável após usar essa habilidade.

3 de 6 Katarina, a Lâmina Sinistra, é uma mid laner assassina com alta mobilidade e pode ser um bom counter — Foto: Divulgação/Riot Games Katarina, a Lâmina Sinistra, é uma mid laner assassina com alta mobilidade e pode ser um bom counter — Foto: Divulgação/Riot Games

3. Zed

O Mestre das Sombras também consegue aplicar muito dano em combos rápidos. Durante a fase de rotas, por exemplo, ele consegue irritar o Aurelion Sol com suas shurikens de uma distância segura. No nível seis, o ninja pode pressionar ainda mais a rota, visto que agora sua ultimate está disponível. Uma vez "feedado", Zed dificulta cada vez mais a vida do Forjador de Estrelas.

Com tanta pressão na fase de rotas, o dragão celestial poderia optar por comprar Ampulheta de Zhonya ou, caso não faça o item imediatamente, Armaguarda da Caçadora. Sendo assim, o Forjador de Estrelas teria mais armadura para tentar resistir ao Zed, mas perderia uma parte do seu potencial de escala durante a partida.

4 de 6 Zed, o Mestre das Sombras, é um personagem popular do League of Legends (LoL) e possui sua própria história em quadrinhos — Foto: Divulgação/Riot Games Zed, o Mestre das Sombras, é um personagem popular do League of Legends (LoL) e possui sua própria história em quadrinhos — Foto: Divulgação/Riot Games

4. Akshan

Akshan possui um kit de habilidades versátil: ele consegue "pokear" à distância, ficar invisível e, ainda, aplicar dano adicional com seus ataques e skills. Além de conseguir incomodar o Aurelion Sol com ataques básicos na fase de rotas, o Sentinela Rebelde conta também com o Impulso Heroico (E) para se reposicionar ou iniciar uma ofensiva. O atirador não é um campeão que deve ser subestimado em combates um contra um.

5 de 6 Akshan é um atirador do LOL pensado para ser jogado na rota do meio de Summoner's Rift — Foto: Divulgação/Riot Games Akshan é um atirador do LOL pensado para ser jogado na rota do meio de Summoner's Rift — Foto: Divulgação/Riot Games

5. Yone

Yone, o Inesquecido, é um formidável espadachim da rota do meio. Com o Desatar da Alma (E) e Destino Selado (R), ele se aproveita da alta mobilidade para pressionar e eliminar adversários. Aurelion Sol, caso já tenha gastado o seu Voo Astral (W), provavelmente não consegue levar a melhor em um confronto um contra um entre os dois campeões.

No late game, o irmão de Yasuo é um ótimo personagem para atacar pelo flanco, ou seja, chegar pelos lados para surpreender os alvos mais frágeis, como o Forjador de Estrelas. Apesar de conseguir conjurar suas habilidades de uma distância segura, Aurelion Sol precisa tomar cuidado para não ser atacado pelo espadachim.

6 de 6 Yone, o Inesquecido, é irmão de Yasuo e um espadachim formidável; campeão pode servir como counter de Aurelion Sol — Foto: Reprodução/Riot Games Yone, o Inesquecido, é irmão de Yasuo e um espadachim formidável; campeão pode servir como counter de Aurelion Sol — Foto: Reprodução/Riot Games