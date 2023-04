Mensagem de Feliz Páscoa: 5 sites com frases, imagens e GIFs para enviar

É possível encontrar mensagens de Feliz Páscoa gratuitas na Internet. Plataformas como Frases do Bem ou Recados Online reúnem imagens, textos e GIFs para mandar para familiares e amigos e celebrar a data comemorativa. Para os religiosos, alguns sites ainda contam com recados que exaltam o aspecto cristão da data, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Além de poder baixar ou copiar as frases e fotos, certas plataformas também permitem compartilhar as mensagens diretamente por redes sociais. A seguir, conheça cinco sites com frases, imagens e GIFs para desejar Feliz Páscoa.

1. Casa e Festa

O site Casa e Festa disponibiliza diversos conteúdos voltados para a Páscoa. Na plataforma, é possível encontrar diferentes frases e imagens referentes à data, como mensagens para amigos e familiares ou com teor religioso. Além dos recados temáticos, o site também fornece uma variedade de ideias para a comemoração do dia, como receitas de ovos da Páscoa, decorações, cartões para colorir e muito mais.

Para encontrar conteúdos sobre a Páscoa no site Casa e Festa, o usuário pode acessar um artigo com 60 mensagens e frases curtas de Feliz Páscoa por meio do link "casaefesta.com/mensagens-e-frases-curtas-de-feliz-pascoa/". Se preferir, também é possível ir até a página inicial da plataforma "casaefesta.com" e clicar na opção "Páscoa", presente no menu superior do site.

2. Frases do bem

O site Frases do Bem apresenta um artigo com 40 frases de Páscoa para compartilhar no WhatsApp ou em outras redes sociais. O conteúdo conta com frases e pequenos textos que exaltam a fé e a tradição da data. Além disso, o site também mescla imagens entre as frases, que podem ser baixadas ou compartilhadas diretamente nas redes sociais.

Para acessar as frases, basta seguir o endereço "www.frasesdobem.com.br/frases-de-pascoa-para-whatsapp". A plataforma permite que os usuários naveguem pelo conteúdo e o compartilhe no WhatsApp, Facebook e Pinterest, além de oferecer um recurso para copiar os textos com apenas um clique.

3. Recados Online

Para os mais religiosos, o site Recados Online conta com uma lista de 36 imagens para a Páscoa. O conteúdo é composto por fotos e GIFs, que valorizam o aspecto cristão da data comemorativa, para compartilhar com amigos e familiares. O site também fornece outras listas com mensagens e imagens em diferentes contextos para usuários que não desejam focar no lado espiritual da data.

As imagens podem ser acessadas no link "www.recadosonline.com/pascoa-religiosa". O site permite que os usuários baixem as fotos ou as compartilhe diretamente no WhatsApp ou no Facebook com apenas um clique. Além disso, a plataforma também fornece o menu "Relacionados", que dá acesso a outras listas com a temática da Páscoa.

4. Frases Para Whats

O site Frases para Whats também disponibiliza uma lista temática com diferentes frases de Feliz Páscoa. A coletânea reúne 40 recados, que variam entre mensagens religiosas, frases para compartilhar com a família, recados de celebração e muito mais. Boa parte do conteúdo se baseia em frases curtas, mas também é possível encontrar textos mais elaborados para a ocasião.

A plataforma é voltada para o compartilhamento de frases no WhatsApp. Para acessar a lista, basta acessar o link "www.frasesparawhats.com.br/feliz-pascoa". Nele, o usuário pode copiar as mensagens para enviar manualmente para os seus contatos ou, por meio de um ícone específico, compartilhar os recados diretamente no aplicativo de mensagens.

5. 42Frases

O site 42Frases preparou um enorme compilado de 80 frases voltadas para a Páscoa. As mensagens são distribuídas na forma de frases soltas ou em imagens, sendo ainda separadas em subgrupos como "Frases religiosas", "Infantis", "Engraçadas", entre outras. Para ajudar na navegação, a plataforma fornece um índice logo no inicio da página, que pode ser utilizado pelo usuário para ir direto para um subgrupo específico. O internauta pode acessar a lista pelo link "www.42frases.com.br/frases-de-pascoa/#5".

