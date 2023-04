Mensagem de Páscoa 2023: 5 apps com frases para enviar no WhatsApp

📝 Qual o editor de imagem (fotografia) você costuma usar? Participe no Fórum do TechTudo

‘Figurinhas de Páscoa’ é um app disponível para Android que conta com um amplo acervo de imagens ilustradas sobre a data comemorativa. Já na página inicial, é possível encontrar seções como “Cesta de Páscoa”, “Ovos de Páscoa” e “Flores de Páscoa”. Basta tocar em "Ver" para visualizar todas as imagens disponíveis em cada uma.

Depois disso, é preciso selecionar uma das fotos para enviar aos seus contatos. O compartilhamento poderá ser feito tocando no ícone do WhatsApp , Instagram, Telegram , Facebook ou Twitter . A plataforma possui mensagens para todos os gostos. Há ilustrações de coelhos e ovos de Páscoa, imagens religiosas, felicitações formais, entre outras opções.

Com o Mensagens Prontas, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS), é possível encontrar diferentes mensagens sobre a Páscoa. Para utilizá-lo, basta acessar a plataforma, tocar no ícone de lupa, localizado na parte superior direita da tela, e pesquisar o termo "Páscoa". Em seguida, toque sobre a sua mensagem preferida e selecione o ícone de "Compartilhar" para enviá-la aos seus contatos via WhatsApp, Twitter, DM do Instagram ou SMS.