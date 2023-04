Mensagem de Sexta-feira Santa: 4 sites com frases e imagens para enviar

É possível encontrar mensagens de Sexta-Feira Santa em plataformas online e gratuitas. Os recados podem ser baixados ou enviados diretamente a amigos e familiares pelas redes sociais para celebrar o feriado cristão, que acontece hoje (7). Sites como Pensador e Mundo das Mensagens permitem que os usuários pesquisem por frases, textos, imagens e GIFs específicos sobre datas comemorativas — e, entre elas, está a Sexta-Feira Santa. O TechTudo separou quatro sites com a proposta. Confira, a seguir, como funcionam as ferramentas para buscar as mensagens e enviar aos seus contatos.

1. Pensador

O Pensador ("pensador.com/sexta_feira_santa/", sem aspas) é uma das mais completas plataformas para encontrar recados sobre a Sexta-Feira Santa. No site, é possível encontrar frases, poemas e poesias de autores conhecidos mundialmente, assim como mensagens de reflexão e temáticas de datas festivas. Pelo endereço, pode-se inserir uma palavra-chave na caixa de busca para encontrar facilmente conteúdos sobre o assunto que esteja procurando.

Além disso, o Pensador também disponibiliza imagens com textos e botões que facilitam o compartilhamento. Ou seja, além de baixar as fotos e enviar manualmente para os seus contatos, também é possível utilizar os ícones das redes sociais para compartilhar as mensagens diretamente com os seus amigos e familiares pelas redes sociais.

2. Mundo das Mensagens

Pelo site Mundo das Mensagens ("mundodasmensagens.com/sexta-feira-santa/"), é possível encontrar mensagens de todos os tipos, temas e assuntos, inclusive felicitações para a Sexta-feira Santa. A plataforma é bem simples e intuitiva: logo no menu, há alguns temas principais em que você pode encontrar frases para enviar aos seus contatos. Caso queira recados específicos, os usuários ainda podem digitar na caixa de busca o assunto que procuram.

Para compartilhar a mensagem com amigos e familiares pelo WhatsApp, basta clicar sobre o ícone do app e selecionar a pessoa desejada. Você também pode compartilhar diretamente do site para outras redes, como Facebook, Twitter, Pinterest e e-mail. Outra opção ainda é copiar as mensagens ou baixar as imagens para enviar manualmente para os seus contatos.

3. 42 Frases

Semelhante aos sites anteriores, o 42 Frases ("42frases.com.br/frases-de-sexta-feira-santa/", sem aspas) também disponibiliza mensagens para qualquer ocasião. Além disso, na plataforma, também é possível buscar conteúdos por autor ou ver os recados que estão em alta. As frases estão organizadas por assuntos, havendo também a opção de escolher diferentes artigos temáticos, como o da Sexta-feira Santa.

O diferencial do 42 Frases é que logo na página inicial, há a possibilidade de ver a frase do dia. Diariamente, o site fornece uma nova frase com o objetivo de motivar o início da rotina do usuário. Assim como as demais plataformas, também é possível copiar o conteúdo manualmente ou enviar diretamente aos amigos clicando sobre os ícones das redes sociais.

4. Mensagens de Bom dia

O site Mensagens de Bom dia ("www.mensagensdebomdia.com.br/sexta-feira-santa", sem aspas) reúne inúmeras imagens com frases para enviar aos contatos e desejar um bom dia de forma diferente e animada. Há opções de mensagens especiais para celebrar datas festivas ou religiosas, como a Sexta-feira Santa. Para compartilhar os recados, basta clicar no botão de "Copiar" ou em cima dos ícones das redes sociais para enviar direto para os seus amigos no WhatsApp, Facebook ou Pinterest.

