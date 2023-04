Microfone USB: 6 modelos por a partir de R$ 224

Microfones USB são uma boa opção para quem deseja produzir conteúdo, fazer transmissões de forma prática ou realizar chamadas. O modelo mais barato é o Fifine K669B, que é uma opção para quem busca qualidade e custo-benefício por preços a partir de R$ 224 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o HyperX QuadCast é um microfone voltado para o público gamer e oferece diferentes recursos como botão para ajuste de sensibilidade e sensor para desligar som e iluminação LED por valores que partem de R$ 799. Outra opção é o Blue Yeti, que pode ser encontrado por cerca de R$ 982 e oferece desempenho profissional e recursos como quatro padrões de captação. Veja a seguir seis microfones com conexão USB para comprar no Brasil.

1. Fifine K669B - a partir de R$ 224

O K669B-3 é descrito pela Fifine como o microfone condensador USB com o melhor custo-benefício. De padrão cardioide com sensibilidade de 34 dB e resposta para frequências de 20Hz a 20 KHz, o modelo promete captura de som detalhada tanto para graves quanto para sons agudos. O recurso plug and play oferece praticidade para a utilização do microfone nos sistemas operacionais Windows e Mac. Ele ainda é compatível com PS4 e PS5, iPad, iPhone e Android. No entanto, ele não funciona em Xbox ou celulares, de acordo com informações do site do fabricante. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 224.

O K669B acompanha um tripé de metal que permite a regulagem da sua altura. No site da Amazon, o microfone conta com mais de 24,5 mil avaliações de compradores e é classificado com 4,5 estrelas. Os comentários dos usuários destacam como pontos fortes do microfone à qualidade de som e o botão que permite o ajuste de volume. Já o volume e a captação de alguns ruídos deixaram a desejar na opinião de alguns clientes.

Prós: qualidade do som e botão dedicado para regulagem de volume

qualidade do som e botão dedicado para regulagem de volume Contras: alguns usuários relataram que o microfone possui volume baixo e capta alguns ruídos durante as gravações

2. Blue Snowball iCE - a partir de R$ 319

O Blue Snowball iCE possui certificação do Skype e Discord que atestam sua qualidade para uso em reuniões ou streaming. Além da estética vintage, o design do Snowball iCE oferece personalização da cápsula condensadora, que promete ser ajustável de acordo com as necessidades de cada usuário. O microfone de padrão cardioide é plug and play em Windows e Mac e acompanha suporte de mesa ajustável. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 319.

Com quase 22 mil avaliações de compradores no site da Amazon, o microfone é classificado com 4,7 estrelas. A qualidade de captação e isolamento de som, o design e facilidade na instalação foram alguns dos pontos mais destacados pelos compradores. O fato de o modelo não possuir ajuste de volume e seu tripé não ser muito ajustável foram citados pelos usuários como aspectos que deixam a desejar no Snowball iCE.

Prós: boa captação e isolamento de ruído que oferecem gravações de qualidade e facilidade de instalação

boa captação e isolamento de ruído que oferecem gravações de qualidade e facilidade de instalação Contras: não possui botão para ajuste de volume

O AT2005USB é um microfone dinâmico padrão cardioide com controle de volume e entrada para fone de ouvido, o que permite a monitoração da gravação em tempo real. Além da entrada USB, o AT2005USB possui uma entrada XLR que permite o seu uso em equipamentos de som. As duas entradas podem ser utilizadas simultaneamente para a gravação de apresentações ao vivo. Essa característica deve atender às necessidades de quem busca um microfone versátil. Segundo o fabricante, sua resposta de frequência de 50 Hz a 15.000 kHZ é ideal para gravações de podcasts, estúdio doméstico e locais externos. O produto é visto por cifras a partir de R$ 641.

O microfone é classificado com 4,6 estrelas com base na avaliação de mais de mil usuários no site da Amazon. Os compradores destacam a qualidade do microfone e seu bom isolamento em ambientes barulhentos ou até mesmo gravações externas. A qualidade do seu tripé, no entanto, foi um ponto que desagradou alguns usuários. O modelo da Audio-Technica é compatível com Windows e Mac e possui o recurso plug and play.

Prós: possui entrada XLR que permite conexão em equipamentos de som e oferece mais versatilidade

possui entrada XLR que permite conexão em equipamentos de som e oferece mais versatilidade Contras: a qualidade do seu tripé deixou a desejar, de acordo com alguns usuários

4. HyperX QuadCast - a partir de R$ 799

O QuadCast, da HyperX, é uma opção de microfone condensador destinada ao público gamer. O microfone possui quatro padrões: estéreo, omnidirecional, cardioide, bidirecional, que podem ser escolhidos de acordo com a necessidade do usuário. O sensor em sua parte superior permite que o usuário desligue e religue o som com apenas um toque. Quando o som está ligado, o LED vermelho está aceso, quando desligado, ele apaga. Ele ainda conta com entrada para fone de ouvido, filtro de ruído integrado, botão giratório para ajuste de sensibilidade e suporte antivibração e antichoque. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 799.

O microfone HyperX QuadCast já foi avaliado por mais de 27,2 mil compradores no site da Amazon e é classificado com 4,9 estrelas, com 93% de avaliação máxima. O QuadCast se destaca pela sua alta qualidade de captação de áudio e isolamento de ruído que oferecem boas gravações, além da facilidade de instalação e seu botão que desliga o áudio. Os usuários citaram como ponto negativo o preço elevado e a captação de ruídos em configurações com maior sensibilidade.

Prós: possibilidade de selecionar o padrão do microfone, sensor que desliga áudio e suporte antivibração e antichoque

possibilidade de selecionar o padrão do microfone, sensor que desliga áudio e suporte antivibração e antichoque Contras: preço elevado e captação de ruídos indesejados em configurações de maior sensibilidade

O AKG Lyra C44 é uma opção que deve agradar quem busca um microfone com qualidade profissional e design. Ele possui quatro modos de captação de áudio: frontal, frontal e traseiro, estéreo restrito e estéreo amplo e resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, configurações que prometem áudio em alta definição. Além disso, o microfone condensador possui seu próprio software para facilitar as configurações de áudio. Seu desenho retrô além de agradar o usuário, pode ser um diferencial estético na produção de vídeos. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 799.

Com 40 avaliações de compradores no site da Amazon, o AKG Lyra C44 possui classificação de 4,9 estrelas. Os comentários destacam a qualidade do microfone que além de streaming e gravações de voz, também oferece bom desempenho na gravação de instrumentos musicais. O microfone é plug and play com suporte para Windows, Mac, Android e iOS e acompanha suporte com regulagem de posição.

Prós: quatro modos de captação selecionáveis e software próprio para configuração de som

quatro modos de captação selecionáveis e software próprio para configuração de som Contras: valor elevado

6. Blue Yeti - a partir de R$ 982

O Blue Yeti é outra opção para consumidores dispostos a investir em um equipamento para uso profissional. Do tipo condensador, o microfone possui quatro opções selecionáveis de captação de áudio e controles para ajuste do volume do fone de ouvido e opção de desligar o áudio. Seu suporte permite ajuste de inclinação e rotação para facilitar a captura de áudio em diversos ambientes. O Blue Yeti também possui seu próprio software para configuração de áudio e recurso plug and play compatível com Windows e Mac. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 982 para comprar o produto.

O microfone conta com quase 11,5 mil avaliações de compradores na Amazon e é classificado com 4,8 estrelas. De acordo com os usuários, o Blue Yeti se destaca pela sua qualidade de som, design e construção robusta. O seu preço elevado, no entanto, o torna uma opção pouco atrativa para quem busca um microfone simples para as atividades do dia a dia.

Prós: quatro modos de captação selecionáveis, software próprio para configuração de som e suporte com ajuste de inclinação e rotação

quatro modos de captação selecionáveis, software próprio para configuração de som e suporte com ajuste de inclinação e rotação Contras: preço elevado

