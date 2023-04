Monitor Dell 27 polegadas: 6 modelos por a partir de R$ 1.999

A Dell oferece amplo portfólio de monitores de 27 polegadas no Brasil. A empresa apresenta desde modelos mais simples para o dia a dia com uso de softwares de edição de texto ou planilhas, até soluções voltadas ao público gamer. O modelo mais barato da lista é o Dell P2722H, que traz taxa de atualização de 60 Hz e bordas discretas por preços a partir de R$ 1.999 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Dell S2721DGF apresenta resolução Quad HD e tela IPS por valores que partem de R$ 3.339. Outra opção é o Dell UltraSharp U2723QE, um monitor 4K que promete contrastes mais precisos por cerca de R$ 4.759. Confira a seguir seis monitores da Dell de 27 polegadas para comprar.

O P2722H é uma opção com taxa de atualização de 60 Hz, não sendo assim o mais indicado para jogos em alto desempenho. O modelo tem um visual arrojado, com uma base que permite o ajuste de altura, além de possuir bordas laterais e superior bem discretas. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.999.

O equipamento da linha profissional da Dell, oferece ainda as conexões DisplayPort, HDMI e VGA, além de portas USB 3.2 e 3.1. Em suas avaliações na Amazon 88% dos consumidores atribuíram cinco estrelas ao modelo, destacando seu design e qualidade.

Prós: custo baixo, visual, opções de conexão

custo baixo, visual, opções de conexão Contras: apenas 60 Hz de taxa de atualização

O Dell G2722HS é ideal para quem está em busca de um novo monitor para jogos. Ele é um modelo que entrega uma taxa de atualização maior e mais recursos para uma experiência com jogos de alto desempenho. O display conta com resolução Full HD e entrega taxa de atualização de até 165 Hz, o que vai permitir que jogadores explorem uma taxa de quadros mais elevadas e deve favorecer a utilização do monitor com jogos competitivos. Ele é visto por cerca de R$ 2.399.

Mais de 75% dos consumidores que avaliaram o produto deram cinco estrelas, destacando recursos como FreeSync e tempo de resposta de 1 ms. O modelo que conta ainda com tecnologia IPS também tem um design muito atraente com bordas finas e um suporte mais discreto.

Prós: taxa de atualização maior, display IPS, suporte a FreeSync

taxa de atualização maior, display IPS, suporte a FreeSync Contras: nenhum relevante

O Dell P2723QE é a primeira opção com resolução 4K da lista, tendo como principal diferencial a resolução mais alta, uma vez que seu design é similar ao de outros modelos do segmento intermediário. Se você não abre mão de qualidade de imagem, o painel IPS de 60 Hz do P2723QE tende a entregar uma qualidade visual muito alta, apesar de por conta do tempo de resposta de 5 ms, não ser a opção mais indicada para jogos. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 3.199.

Como mencionado, o monitor tem um visual moderno com bordas discretas e base com acabamento metálico que dá um aspecto muito interessante ao equipamento. O P2723QE oferece conectividade DisplayPort, HDMI, USB-C com suporte a vídeo e conexão RJ45. Essa versatilidade é um dos pontos destacados pelos 71% de usuários da Amazon que deram cinco estrelas para o monitor.

Prós: resolução 4K, painel IPS, opções de conexão

resolução 4K, painel IPS, opções de conexão Contras: taxa de atualização de apenas 60 Hz

O Dell S2721DGF é uma opção que promete ser mais equilibrada, oferecendo uma resolução mais alta e uma quantidade de recursos maior sem comprometer muito o orçamento dos interessados. O monitor é uma solução Quad HD, ou seja, tem resolução de 2560 x 1440 pixels, o que é um valor muito adequado para jogos modernos que demandam de mais desempenho. O modelo é visto por cerca de R$ 3.339.

Por falar em jogos, a taxa de atualização pode chegar aos 165 Hz com tempo de resposta de 1 ms, sendo ainda um monitor com display IPS com suporte a HDR 400, que vai aprimorar a qualidade visual com cores mais vivas e contraste mais profundo, além de suporte ao FreeSync, que é uma tecnologia que visa inibir as quebras de imagens conhecidas como tearing. Mais de 74% dos consumidores deram cinco estrelas para o S2721DGF, destacando a versatilidade do monitor que oferece conexões HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, saída de áudio, USB 3.0 nas partes frontais e traseiras e um visual bem moderno.

Prós: taxa de atualização de 165 Hz, display IPS, suporte a HDR, visual arrojado, resolução mais alta

taxa de atualização de 165 Hz, display IPS, suporte a HDR, visual arrojado, resolução mais alta Contras: custo alto para modelo Quad HD

O monitor C2723H tem uma proposta bem mais clara: ser um monitor para videoconferências. Com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz, o modelo que assim como outras soluções mais avançadas traz um painel IPS, acaba não sendo a opção mais interessante quando o assunto é desempenho. O produto é visto por cifras a partir de R$ 3.869.

O diferencial de destaque do monitor é a webcam de 5 MP integrada a moldura, o que visa tornar as videoconferências mais funcionais. O monitor da Dell que oferece ainda as conexões HDMI, DisplayPort e USB 3.2 gen 1.

Prós : painel IPS, webcam integrada

: painel IPS, webcam integrada Contras: custo alto para monitor Full HD, desempenho limitado

6. Dell UltraSharp U2723QE – a partir de R$ 4.759

Já o modelo UltraSharp U2723QE, da Dell, é uma opção para quem busca uma qualidade de imagem superior, sendo um monitor 4K com tecnologia IPS Black que promete oferecer contrastes ainda mais precisos e uma qualidade de imagem acima da média. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.759 para comprar o produto.

O U2723QE tem um visual moderno e taxa de atualização de apenas 60 Hz, o que não é o ideal para quem vai jogar, mas o monitor da Dell se destaca mesmo nas opções de conexão, com portas HDMI, DisplayPort, USB tipo-C com suporte a vídeo, saída de áudio e porta LAN. O monitor que conta com uma avaliação de cinco estrelas por parte de 69% dos consumidores da Amazon, oferece ainda suporte a HDR, o que é mais um recurso que promete aprimorar a qualidade de imagem do display.

Prós: 4K, HDR, opções de conectividade, promessa de melhores contrastes

4K, HDR, opções de conectividade, promessa de melhores contrastes Contras: custo alto, taxa de atualização de apenas 60 Hz

