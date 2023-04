Monitor HQ: 6 modelos por a partir de R$ 389

Qual é um bom monitor para jogar no PC? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O HQ 17SHQ-LED é um monitor de entrada que promete qualidade e bom desempenho por cifras que partem de R$ 389 . Ele pode ser ideal para o consumidor comum, que realizará atividades simples no computador. No entanto, não deve conquistar usuários que precisam de uma tela mais profissional, como editores de fotos e vídeos, devido a sua taxa de atualização de 60 Hz.

Com uma resolução de ‎1280 x 1024 pixels, o HQ 17SHQ-LED possui tela de 17,1 polegadas HD LED e acompanha um cabo HDMI, mas também possui entrada para cabo VGA. Um dos seus destaques fica para o baixo consumo. No site da Amazon, o monitor possui uma nota máxima de 5 estrelas.

O formato é discreto, com acabamento em preto brilhoso, e a marca promete imagens vivas e nítidas. No site da Amazon, ele foi avaliado com nota 4,1 de 5, com clientes que destacam o bom custo-benefício. No entanto, outros alertam para defeitos após pouco tempo de uso e citam dificuldades em contactar a empresa.