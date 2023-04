Monitor Samsung 24 polegadas: 5 modelos a partir de R$ 995

A Samsung oferece amplo portfólio de monitores de 24 polegadas no Brasil. Os modelos neste tamanho podem ser uma opção interessante para quem procura mais conforto, imersão e qualidade durante o uso. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 995 , como é o caso do Samsung T350, que traz um com taxa de atualização de 75 Hz e uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outra opção é o Odyssey G32, permite a mudança na orientação da tela: o item passa da posição horizontal para a vertical e pode ser adquirido por cerca de R$ 2.099. Confira cinco monitores da Samsung de 24 polegadas para comprar em 2023 na Amazon.

1 de 1 Lista reúne 5 modelos de monitores Samsung de 24 polegadas a partir de R$ 995 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Lista reúne 5 modelos de monitores Samsung de 24 polegadas a partir de R$ 995 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Samsung T350 - a partir de R$ 995

O Samsung T350 conta com borda mais fina que os monitores convencionais, o que deve ser interessante para usuários que procuram por mais imersão visual durante o uso, principalmente durante filmes e series. O display fornece uma taxa de atualização de 75 Hz e uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O produto é visto por valores que partem de R$ 995.

A interface de conexão oferece entradas HDMI e D-Sub. O periférico também é um modelo de entrada com funções mais básicas, por isso, pode ser mais atrativo a usuários com baixa produtividade. No entanto, seu tempo de resposta é de 5 ms. Avaliado com uma nota de 4,77 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a qualidade da tela e as possibilidades de configurações. No entanto, criticam a falta de versatilidade na interface de conexão.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: interface de conexão pouco versátil

2. Samsung Smart Monitor M5 - a partir de R$ 1.099

O Samsung Smart Monitor M5 oferece recursos smarts e se destaca pelo custo-benefício. O tamanho da tela pode atender a usuários que precisam de múltiplas janelas abertas ao mesmo tempo. A interface de conexão apresenta formato simplificado e simples, com apenas duas portas HDMI e outra USB. Já no quesito desempenho, o consumidor pode usufruir de um display com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e de uma taxa convencional de atualização de 60 Hz.

Além disso, a conectividade Wi-Fi ainda permite a utilização do serviço smart: é possível acessar um navegador de pesquisa e até softwares de streaming, ideal para quem procura um periférico para atender o entretenimento. Ele também conta com compatibilidade a assistente virtual Alexa, da Amazon. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5, os usuários denotam a versatilidade proporcionada pelas funções e pela fácil instalação. Contudo, criticam que ao alterar as funções do sistema, podem ocasionar a perda da qualidade e uma certa lentidão. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.099 na Amazon.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: as funções do sistema, podem ocasionar a perda da qualidade da imagem

3. Samsung Odyssey CRG50 - a partir de R$ 1.349

O Samsung Odyssey CRG50 é um monitor que se destaca em virtude do seu formato curvo: uma característica interessante para os públicos que procuram por alta imersão durante o uso. A tela é atrativa para uso durante partidas de games, por exemplo, principalmente aqueles que oferecem um mapa e uma ampla visão do cenário. O item conta com 144 Hz de taxa de atualização e um tempo de resposta de 4 ms.

A resolução Full HD de de 1920 x 1080 pixels. Já a interface de conexão hospeda duas entradas HDMI e outra DisplayPort. O item é indicado, também, para usuários com alta produtividade e que precisam de mais de uma aba aberta simultaneamente. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta qualidade do produto, a reprodução nítida do visual, e as opções de filtro. Porém, criticam que não oferta entrada para suporte de mesa. O produto é visto por cifras a partir de R$ 1.349.

Prós: apresenta resolução nítida e mais clara

apresenta resolução nítida e mais clara Contras: ausência de encaixes para suporte de mesa

O Samsung LF24T450FQLXZD pode ser uma opção interessante para quem procura conforto. O monitor possui altura ajustável, além de girar e inclina. De acordo com a marca sul-coreana, o modelo conta com painel IPS e promete preservar a vivacidade e os detalhes das cores em toda a tela. O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 1.399.

Além disso, os usuários podem trabalhar confortavelmente devido à tela Full HD de 1920 x 1080 sem bordas, aumentando a produtividade e prometendo tons perfeitos, sem cores lavadas e ao Flicker Free, função que remove a tremulação contínua e irritante da tela, enquanto o Eye Saver Mode minimiza as emissões de luz azul. Já na área de conectividade, ele possui duas portas HDMI 1.4 e uma porta display port.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: preço elevado

5. Samsung Odyssey G32 - a partir de R$ 2.099

O Samsung Odyssey G32 é um modelo da marca sul-coreana que permite a mudança na orientação da tela: o item passa da posição horizontal para a vertical, para um uso completo e mais imersivo. Além disso, seu tamanho se destaca, ele se destaca por 54 cm na lateral, enquanto a altura fica por 49 cm. Com resolução Full HD, sendo 1920 x 1080 pixels, o periférico fornece tensão elétrica bivolt, uma taxa de atualização acima da média com 165 Hz, e um tempo de resposta de 1 ms. Ele é vendido por cerca de R$ 2.099 na Amazon.

O painel de conexão disponibiliza entradas HDMI e DP. O monitor também pode ser montado na parede e hospeda diferentes recursos para aumentar a imersão durante as atividades. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o formato rotacional, a sua qualidade visual e o menu simplificado, mas criticam que o formato do suporte detém pés que ocupam muito espaço na mesa.

Prós: qualidade visual

qualidade visual Contras: os pés do suporte ocupam muito espaço

