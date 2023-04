Mouse branco: 8 modelos para comprar em 2023 por a partir de R$ 37

Mouses brancos são ideais para quem quer montar um computador com estilo. Empresas como Multilaser , Logitech , Cooler Master , Corsair e Razer oferecem modelos por preços a partir de R$ 37 , como é o caso do Multilaser MO216, que traz design anatômico e conexão USB . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Razer Deathadder Essential oferece cinco botões personalizáveis por valores que partem de R$ 135. Outra opção é o Logitech G502 X Lightspeed, que conta com resolução de até 25.600 DPI e porta de carregamento USB-C por cerca de R$ 750. Veja a seguir oito mouses brancos para comprar no Brasil.

1. Multilaser MO216 - a partir de R$ 37

O Multilaser MO216 deve atender quem busca um dispositivo simples e com valor acessível para realizar as tarefas do dia a dia com conforto por meio de seu design anatômico. O mouse sem fio utiliza conexão USB para se comunicar com o computador que garante conexão a até 10 metros de distância. Ele conta com a tecnologia plug and play, por isso não necessita de softwares ou drivers para ser instalado. O MO216 é alimentado por duas pilhas AAA não inclusas e pode ser encontrado por valores a partir de R$ 37.

Com mais de 8,6 mil avaliações no site da Amazon, o Multilaser MO216 é classificado com 4,3 estrelas. Os usuários destacam o custo-benefício do produto que atende bem às funções básicas do dia a dia. Um ponto negativo destacado por alguns compradores é a fragilidade dos botões e dos suportes de pilha do mouse, que podem prejudicar o seu funcionamento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: fragilidade dos botões e compartimento de pilhas

2. Motospeed V70 Essential - a partir de R$ 109

O Motospeed V70 Essential é um mouse especialmente projetado para gamers que buscam um periférico com durabilidade e precisão sem deixar de lado o custo-benefício. O V70 possui resolução ajustável de até 12.400 DPI, possui sete botões e promete durabilidade de até 20 milhões de cliques. O mouse também oferece iluminação RGB configurável. Seu design ergonômico com a parte central mais alta e maior comprimento, permitindo que ele se adapte a todas as pegadas. O dispositivo é compatível com PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch.

O Motospeed V70 Essential conta com 98 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,9 estrelas. Os usuários citam a beleza do design, o custo-benefício, além de sua precisão e conforto. De acordo com as informações do fabricante, o V70 pesa 94 g.

Prós: custo-benefício, alta resolução e durabilidade

custo-benefício, alta resolução e durabilidade Contras: não há

3. Razer Deathadder Essential White Edition - a partir de R$ 135

O Razer Deathadder Essential é outra opção voltada para o público gamer. O mouse se destaca por possuir cinco botões personalizáveis, o que oferece praticidade e liberdade para diferentes tipos de usuários e jogos. O Deathadder Essential possui resolução de até 6.400 DPI e promete design ergonômico e durabilidade de até 10 milhões de cliques. Sua conexão é feita por meio de um cabo com 2,1 m de comprimento. Ele possui iluminação na cor verde. Ele é vendido por cerca de R$ 135.

O mouse conta com quase 600 avaliações de compradores no site da Amazon e possui classificação de 4,7 estrelas. A qualidade, beleza e conforto do Razer Deathadder Essential foram os pontos que mais agradaram os usuários. No entanto, outros comentários citam que o mouse poderia ser menor e ter um cabo de melhor qualidade.

Prós: custo-benefício, boa resolução e botões personalizáveis

custo-benefício, boa resolução e botões personalizáveis Contras: de acordo com alguns compradores, a qualidade do cabo do mouse poderia ser melhor

4. Cooler Master MM710 - a partir de R$ 149

O Cooler Master MM710 é um mouse que promete recursos profissionais para jogadores exigentes. Sua resolução de até 16.000 DPI oferecem precisão e velocidade nos movimentos. Um ponto de destaque do mouse é seu peso de apenas 53 g, possível por conta do seu design vazado inspirado em favos de mel. O MM710 possui pegada ambidestra, otimizada para destros. O mouse possui conexão com cabo flexível de 1,8m e promete durabilidade para mais de 20 milhões de cliques. O produto aparece por valores que partem de R$ 149.

O Cooler Master MM710 é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon baseado nas avaliações de mais de 3,6 mil usuários. Como pontos positivos do produto se destacam sua leveza, conforto, precisão e custo-benefício. Como ponto negativo, alguns usuários destacaram o fato de o mouse ser um pouco pequeno.

Prós: custo-benefício, leveza e precisão

custo-benefício, leveza e precisão Contras: tamanho pequeno do mouse deixou alguns usuários um pouco incomodados

5. Corsair M55 RGB PRO - a partir de R$ 215

O mouse Corsair M55 RGB PRO é uma opção para gamers que buscam um produto versátil e resistente. Seu design ambidestro e simétrico permitem que ele se adapte a qualquer mão e a durabilidade que pode chegar a até 50 milhões de cliques prometem conforto para várias sessões prolongadas de jogatina. Seu sensor óptico possui precisão de 12.400 DPI e seus oito botões são personalizados através do software da Corsair. O recurso plug and play permite que o mouse seja utilizado assim que for conectado ao computador. Ele também conta com iluminação RGB dinâmica.

O mouse gamer da Corsair possui 752 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Se por um lado o M55 agrada por sua versatilidade e conforto, por outro a dificuldade de utilização do software de personalização desagradou alguns compradores. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 215.

Prós: versatilidade de configurações e conforto

versatilidade de configurações e conforto Contras: alguns compradores acharam difícil utilizar o programa de configuração do mouse

6. Logitech MX Anywhere 3 - a partir de R$ 359

O Logitech MX Anywhere 3 é um mouse wireless projetado para oferecer uma experiência de uso avançada para profissionais que trabalham com múltiplas telas. O mouse conta com seis botões e DPI ajustável entre taxas de 200 até 4.000. Um ponto de destaque do mouse é a sua roda de rolagem eletromagnética em aço permite que o usuário pare com precisão em um pixel específico e role mil linhas por segundo com facilidade. Além disso, o dispositivo pode ser conectado em até três dispositivos e pode ser utilizado para transferência de arquivos entre computadores. Ele pode ser conectado a dispositivos tanto via USB quanto Bluetooth. O mouse é visto por cifras a partir de R$ 359.

O Logitech MX Anywhere 3 possui média de 4,9 estrelas no site da Amazon a partir da avaliação de mais de 2,7 mil compradores. Os usuários elogiam o mouse por sua boa resposta em diversas superfícies, além da duração da sua bateria, carregada via cabo USB-C. A dificuldade de configurar o mouse para uso foi um ponto negativo destacado por alguns compradores.

Prós: bom funcionamento em diversas superfícies e duração da bateria

bom funcionamento em diversas superfícies e duração da bateria Contras: alguns usuários relataram que o mouse é difícil de configurar

7. Logitech MX Master 3S - a partir de R$ 640

O Logitech MX Master 3S é outra opção de alta precisão para ser utilizado em escritório por conta do seu sensor Darkfield que oferece resolução que atinge até 8.000 DPI. O MX Master 3S conta com sete botões personalizáveis e promete funcionar em diversas superfícies, até mesmo nos vidros menos espessos. Ele também oferece roda de rolagem eletromagnética para maior velocidade e precisão. O 3S pode ser conectado tanto pelo adaptador USB quanto via Bluetooth. Ele possui uma bateria alimentada por cabo USB-C que promete guardar a carga completa por até 70 dias. O mouse é vendido por preços a partir de R$ 640.

O MX Master 3S é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon. Entre os comentários de 271 compradores é possível perceber que o mouse se destaca pelo conforto, silêncio e possibilidades de customização, enquanto o fato do seu material sujar com facilidade e ser difícil de limpar foi um ponto negativo bastante citado. Segundo informações do fabricante, o Master 3S pesa 141g. O aparelho é compatível com Windows, Mac, Linux e outros sistemas operacionais.

Prós: conforto, customização e funcionamento silencioso

conforto, customização e funcionamento silencioso Contras: alguns compradores relataram que o mouse suja com facilidade e é difícil de limpar e preço elevado

8. Logitech G502 X Lightspeed - a partir de R$ 750

O Logitech G502 X Lightspeed é um mouse que deve agradar gamers que buscam por precisão máxima. Modelo intermediário da já conhecida linha G502, ele oferece resolução de até 25.600 DPI por meio do seu sensor HERO 25K. O mouse também possui 13 botões programáveis e seus switches do mouse são híbridos óptico-mecânicos, tecnologia inédita em produtos Logitech até então. Além de porta de carregamento USB-C, ele possui suporte para duas pilhas A e promete durabilidade de pilha de até 140 horas de movimento constante. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 750.

Outro ponto de destaque do mouse é sua roda de rolagem possui um modo duplo que permite alternar entre modo de velocidade ou precisão com apenas um clique e também permite dois controles adicionais programáveis.O G502 X Lightspeed possui 26 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,5 estrelas. Os pontos destacados pelos compradores são a sua qualidade, diversas possibilidades de customização e duração da bateria.

Prós: qualidade, duração da bateria e diversas opções de customização

qualidade, duração da bateria e diversas opções de customização Contras: preço elevado

