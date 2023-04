Naruto: conheça os personagens e dubladores do anime de sucesso

Naruto é um dos principais expoentes dos animes surgidos a partir dos anos 2000, hoje disponível na Netflix e Crunchyroll . Fenômeno em todo mundo, a animação baseada no mangá de Masashi Kishimoto durou 15 anos na TV, com cerca de 700 episódios divididos em dois arcos temporais: Naruto (2002 a 2007) e Naruto Shippuden (2007 a 2017). A trama narra um mundo anacrônico governado por líderes ninja, onde um jovem aprendiz chamado Uzumaki Naruto almeja ser o grande hokage (líder) de sua vila.

Dada a sua enorme quantidade de episódios, são muitos os personagens que marcam presença no anime. Para destacar os nomes de maior importância dentro da saga, confira a seguir os 18 principais heróis e vilões presentes tanto em Naruto como em Naruto Shippuden. Além de saber mais sobre o personagens, você confere informações sobre os dubladores da versão brasileira.

2 de 20 Os personagens principais já crescidos em Naruto Shippuden — Foto: Divulgação/Crunchyroll Os personagens principais já crescidos em Naruto Shippuden — Foto: Divulgação/Crunchyroll

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Naruto Uzumaki

O protagonista da franquia é um garoto órfão habitante da Vila da Folha (em japonês, Konohagakure), uma das aldeias ninja presentes no universo da série. Inicialmente mostrado como um garoto solitário e indisciplinado, Naruto posteriormente integra uma equipe de jovens ninja ao lado da esforçada Sakura e do misterioso Sasuke, chamado Trio 7. Os três são treinados por Kakashi, um sensei com ar relaxado, porém muito habilidoso.

Uma das razões de Naruto ser solitário é que muitos o consideram uma ameaça à vila. No passado, o um demônio chamado Kurama, também conhecido como Raposa de Nove Caudas, atacou Konoha. O quarto hokage na época, Minato Namikaze, aprisionou o monstro no corpo de Naruto, quando este era apenas um bebê. Após passar no exame ninja, o protagonista fica cada vez mais determinado a ser um hokage e mostrar a todos o seu valor. O protagonista é dublado no Brasil por Úrsula Bezerra (Goku criança, em Dragon Ball).

3 de 20 Naruto quando era apenas um garoto, no começo da franquia — Foto: Reprodução/Viz Media Naruto quando era apenas um garoto, no começo da franquia — Foto: Reprodução/Viz Media

Sakura Haruno

A única integrante feminina é uma estudante aplicada e séria em suas ações. No começo da trama, ela é o amor platônico de Naruto. Porém, Sakura é apaixonada por Sasuke, que por sua vez não demonstra afeição nenhuma pela jovem ou por qualquer outra pessoa da vila. Tem ótimas habilidades em concentrar chakra (energia) durante a luta, além das habilidades em elaborar jutsus (técnicas ninja) voltados a cura e combates físicos. Dublada por Tatiane Keplmair (a Hanna Montanah no seriado homônimo).

4 de 20 No Brasil, Sakura Haruno é dublada por Tatiane Keplmair — Foto: Reprodução/IMDb No Brasil, Sakura Haruno é dublada por Tatiane Keplmair — Foto: Reprodução/IMDb

Sasuke Uchiha

O terceiro integrante do Trio 7 é um garoto reservado e misterioso que possui um passado trágico. Sasuke pertencia a um clã de ninjas influentes chamado Uchiha. A família do jovem foi completamente assassinada por seu irmão mais velho, Itachi. Desde que presenciou o ato, Sasuke quer se vingar do irmão e treina com este único propósito. Possui uma rivalidade "amigável" com Naruto, sendo salvo pelo protagonista em alguns momentos. Sasuke é dublado por Robson Kumode, o Kon de Bleach.

Uma das características dos membros do clã Uchiha é o olho vermelho conhecido como Sharigan. Ele permite que o seu portador tenha a percepção do chakra de outro ninja, como também analisar e copiar suas habilidades. Mesmo sendo uma marca de um clã específico, o olho pode ser transplantado a outra pessoa, como é o caso do sensei Kakashi.

5 de 20 Sasuke é um garoto reservado e misterioso que possui um passado trágico; na imagem, o personagem está crescido — Foto: Reprodução/IMDb Sasuke é um garoto reservado e misterioso que possui um passado trágico; na imagem, o personagem está crescido — Foto: Reprodução/IMDb

Kakashi Hatake

O mestre sensei do trio de jovens ninjas Naruto, Sakura e Sasuke é um homem que, embora tenha uma postura desencanada, é extremamente habilidoso e propõe desafios implacáveis ao grupo de aprendizes. Não deixa de ter também um ar misterioso, pois só mostra parte do seu rosto ao público. Posteriormente, seus alunos descobrem que Kakashi tem um Sharigan transplantado, um olho natural do clã Uchiha. É dublado por Élcio Sodré, o Shiryu de Cavaleiros do Zodíaco.

6 de 20 O sensei Kakashi esconde um Sharigan implantado em seu rosto — Foto: Reprodução/IMDb O sensei Kakashi esconde um Sharigan implantado em seu rosto — Foto: Reprodução/IMDb

Hinata Hyūga

Hinata é integrante do concorrente Trio 8, formado também por Kiba e Shino. A adolescente é integrante do clã Hyūga, uma família nobre de ninjas possuidores do Byakugan. Assim como o Sharigan, o olho especial permite habilidades únicas como visão próxima dos 360º graus e longas distâncias. Por ser extremamente tímida e reclusa, Hinata tem uma paixão platônica por Naruto, e é uma das poucas pessoas a nutrir afeto pelo protagonista. Dublada por Flávia Narciso, a Mei Hatsume em My Hero Academia.

7 de 20 Hinata é uma personagem extremante tímida, o que a faz esconder sua paixão por Naruto — Foto: Reprodução/IMDb Hinata é uma personagem extremante tímida, o que a faz esconder sua paixão por Naruto — Foto: Reprodução/IMDb

Jiraiya

No decorrer da trama, Jiraiya passa a ser um dos professores de Naruto. O mestre confia no potencial do jovem, que ele acredita ser bastante habilidoso para sua idade. No passado, Jiraiya foi um dos aprendizes do Terceiro Hokage Hiruzen ao lado de Tsunade Senju e Orochimaru; porém, este último revelou ser um vilão. Tem habilidades com jutsus de sapos ninjas que ele usa para auxiliar nas batalhas. É dublado por César Emílio, o General em Operação Big Hero.

8 de 20 Jiraiya é extremamente habilidoso em invocar sapos nas batalhas — Foto: Reprodução/IMDb Jiraiya é extremamente habilidoso em invocar sapos nas batalhas — Foto: Reprodução/IMDb

Minato Namikaze

Também conhecido como "o Relâmpago Amarelo de Konoha", Minato foi o quarto hokage da Vila da Folha. O personagem é considerado um herói por ter dado a vida para salvar a aldeia do ataque de Kurama. Porém, Minato aprisionou o demônio no corpo de Naruto, quando este ainda era um bebê. No decorrer da saga, o protagonista irá descobrir que esta não é a única relação que tem com Minato.

9 de 20 Minato foi o responsável por aprisionar Kurama no corpo de Naruto quando ele ainda era um bebê — Foto: Divulgação/Crunchyroll Minato foi o responsável por aprisionar Kurama no corpo de Naruto quando ele ainda era um bebê — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Uchiha Itachi

Irmão de Sasuke e assassino do próprio clã familiar. Após matar os próprios pais, Itachi, dublado por Reinaldo Rodrigues, fugiu e montou seu próprio bando de ninjas renegados, chamado Akatsuki. Por ter poupado o irmão, este cresce e jura vingança contra Itachi. Os verdadeiros motivos por trás do ato de Itachi, no entanto, são cheio de reviravoltas.

10 de 20 Irmão mais velho de Sasuke, o personagem é responsável por matar os próprios pais — Foto: Reprodução/IMDb Irmão mais velho de Sasuke, o personagem é responsável por matar os próprios pais — Foto: Reprodução/IMDb

Shikamaru Nara

O adolescente é um dos integrantes do Trio 10, ao lado de Ino Yamanaka e Choji Akimichi, com liderança de Asuma Sarutobi. O personagem é extremamente inteligente, uma característica elogiada pelo seu sensei Asuma. No entanto, muitos personagens o subestimam dada a sua aparente preguiça em resolver certos assuntos. Ele é dublado por Vagner Fagundes, voz do ator Elijah Wood no Brasil.

11 de 20 Nara é extremamente inteligente, embora passe a imagem de ser preguiçoso e relaxado — Foto: Reprodução/IMDb Nara é extremamente inteligente, embora passe a imagem de ser preguiçoso e relaxado — Foto: Reprodução/IMDb

Gaara

O integrante da Vila da Areia é um personagem com uma série de traumas. Assim como Naruto, Gaara possui uma besta da areia aprisionado em seu corpo chamado Shukaku, o demônio de uma cauda. Neste caso, o aprisionamento foi feito pelo seu pai com o propósito do filho ser uma arma letal desde a infância. Ao lado dos irmãos, Kankurō e Temari, os três chegam para rivalizar com os ninjas da Vila da Folha. O personagem é dublado por Yuri Chesman, o Saitama de One-Punch Man.

12 de 20 Vinda da Vila da Areia, o enigmático Gaara foi treinado desde cedo para ser uma arma letal — Foto: Reprodução/IMDb Vinda da Vila da Areia, o enigmático Gaara foi treinado desde cedo para ser uma arma letal — Foto: Reprodução/IMDb

Orochimaru

O primeiro grande vilão da série é um ex-habitante da Vila da Folha. Suas feições pálidas e similar a uma cobra põem medo nos demais. Na infância, foi um dos protegidos de Hiruzen, o Terceiro Hokage de Konoha. Sempre nutriu o desejo de ser o ninja mais poderoso da vila, nem que para isso use de técnicas proibidas contra inocentes. Fez parte da organização Akatsuki, ao lado de Itachi, mas estes se desentenderam e Orochimaru saiu do grupo. O vilão é dublado por Renato Soares, o Lucius Fox em Gotham.

13 de 20 O visual amedrontador de Orochimaru é similar ao de uma cobra — Foto: Reprodução/IMDb O visual amedrontador de Orochimaru é similar ao de uma cobra — Foto: Reprodução/IMDb

Kurama

O demônio preso dentro do corpo de Naruto. Quando o personagem era criança, o Quarto Hokage Minato foi responsável por aprisionar o monstro. Mesmo nos dias atuais, quando Naruto eleva ao máximo seu poder, a raposa se manifesta em alguns momentos.

14 de 20 A raposa de nove caudas foi aprisionada no corpo de Naruto quando o herói ainda era bebê — Foto: Reprodução/IMDb A raposa de nove caudas foi aprisionada no corpo de Naruto quando o herói ainda era bebê — Foto: Reprodução/IMDb

Hiruzen (Terceiro Hokage)

O terceiro líder da Vila da Folha, vivo até o momento da história da franquia. Foi o hokage com maior tempo de atividade em Konoha, voltando ao posto após a morte de Minato. Foi sensei de Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Dublado por Hélio Vaccari, o Mitsumasa Kido em Cavaleiros do Zodíaco.

15 de 20 Hiruzen ao lado de Kakashi é o terceiro líder da Vila da Folha — Foto: Divulgação/Crunchyroll Hiruzen ao lado de Kakashi é o terceiro líder da Vila da Folha — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Tsunade Senju

A personagem é uma ninja poderosa ao lado de Jiraiya e seu sensei Hiruzen. Possui habilidade em invocar lesmas no momento da batalha. Outra capacidade é em habilidades de cura, algo que guarda similaridade com Sakura, uma grande amiga que possui. Dublada por Cecília Lemes, a Chiquinha do seriado Chaves.

16 de 20 A personagem é, ao lado de Jiraiya e Hiruzen, uma das ninjas experientes de maior força em Konoha — Foto: Reprodução/IMDb A personagem é, ao lado de Jiraiya e Hiruzen, uma das ninjas experientes de maior força em Konoha — Foto: Reprodução/IMDb

Iruka Umino

Professor na Academia Ninja, de onde saiu o núcleo adolescente da série. Possui um vínculo bastante fraternal com Naruto, que o considera algo próximo de um pai. Assim como o protagonista, Iruka é órfão e teve de se virar sozinho para sobreviver. Dublado por Silvio Giraldi, o Daryl Dixon em The Walking Dead.

17 de 20 Iruka foi o maior incentivador de Naruto em sua fase inicial na saga — Foto: Reprodução/IMDb Iruka foi o maior incentivador de Naruto em sua fase inicial na saga — Foto: Reprodução/IMDb

Pain

Um dos grandes vilões na fase Shippuden, Pain usa corpo de pessoas mortas para se disfarçar e entrar em certos ambientes. Anteriormente conhecido como Nagato, o vilão assumiu o corpo do Yahiko para entrar na Akatsuki. Extremamente poderoso, nunca havia perdido uma luta - até encontrar Naruto. O personagem é dublado por Wendel Bezerra, conhecido por dar voz ao Goku e Bob Esponja.

18 de 20 Pain é um dos vilões de maior impacto na fase Shippuden — Foto: Reprodução/IMDb Pain é um dos vilões de maior impacto na fase Shippuden — Foto: Reprodução/IMDb

Kisame

Companheiro de Itachi na Akatsuki, o vilão é sádico e tem uma aparência assustadora, similar a de um tubarão. Possui uma espada gigante chamada Samehada, que na verdade é uma entidade viva monstruosa. Dublado por Armando Tiraboschi, o Walter White de Breaking Bad.

19 de 20 Com corpo similar ao de um tubarão, Kisame amedronta os demais personagens de Naruto — Foto: Reprodução/IMDb Com corpo similar ao de um tubarão, Kisame amedronta os demais personagens de Naruto — Foto: Reprodução/IMDb

Deidara

O integrante mais falante e convencido do seu poder dentro da Akatsuki. É capaz de fazer jutsus de bombas para serem usados em batalhas. Tem uma rivalidade com Itachi, pois se acha subestimado perto do líder da comunidade criminosa. Dublado por Igor Lott, o Ulquiorra Cifer em Bleach.