Notebook Compaq: 7 modelos da linha Presario a partir de R$ 1.642

A Compaq oferece a linha de notebooks Presario, que conta com laptops destinados principalmente para produtividade como trabalho ou estudo. O modelo mais barato é o Presario 5112, que traz processados Snapdragon 7C, da Qualcomm e 4 GB de memória RAM por valores a partir de R$ 1.642 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Presario CQ-27 apresenta SSD de 120 GB e tela display de 14,1 polegadas. Outra opção é o Presario 434, que conta com SSD de 1 TB e promete portabilidade. Confira a seguir sete modelos de notebooks Compaq Presario para comprar no Brasil.

O Presario 5112 é um notebook com tela de 15,6 polegadas com resolução HD, que tem como diferencial seu processador, que é um Snapdragon 7C, da Qualcomm. O chip promete ser uma solução de CPU mais eficiente energeticamente. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.642.

O notebook conta ainda com um design compacto, traz 4 GB de memória RAM e armazenamento de 128 GB não expansível. O modelo conta ainda com sistema operacional Windows 11 e pode oferecer uma autonomia de até 15 horas, o que vai depender claro do tipo de uso empregado. O Presario 5112 aparece com uma avaliação de cinco estrelas por parte de 51% dos consumidores da Amazon, que ressaltam sua portabilidade, mas se queixam um pouco da performance.

Prós: custo baixo, boa autonomia de bateria e portabilidade

custo baixo, boa autonomia de bateria e portabilidade Contras: desempenho e volume de armazenamento limitados e tela apenas HD

O Presario 430 é uma opção ainda mais portátil, sendo um modelo que conta com display de 14,1 polegadas também de resolução apenas HD. O laptop é equipado com um processador Intel Core i3 6157U, que é um chip de entrada da 6ª geração da Intel com dois núcleos e quatro threads. O produto é visto por cerca de R$ 1.819.

O notebook conta ainda com 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 120 GB, o que tende a ser o mínimo para uma experiência adequada com o Windows 10 Home instalado. Apesar de não ser a opção que oferece o melhor desempenho, o laptop conta com um índice de cinco estrelas por mais de 84% dos consumidores.

Prós: custo baixo, SSD e portabilidade facilitada

custo baixo, SSD e portabilidade facilitada Contras: desempenho limitado e tela apenas HD

O CQ-27 é mais um laptop da linha Presario que conta com processador Intel. Desta vez, um processador Intel Core i3 5005U, que também é um chip com foco em eficiência energética, tendo dois núcleos e quatro threads com frequências de até 2 GHz. O produto é vendido por valores que partem de R$ 2.299.

O modelo oferece ainda 4 GB de memória RAM e SSD de 120 GB, tendo ainda um display de 14,1 polegadas HD, o que também é um ponto que favorece sua portabilidade. Comercializado com sistema operacional Windows 10, o CQ-27 recebeu cinco estrelas de 54% dos consumidores da Amazon.

Prós: SSD, sistema Windows e portabilidade

SSD, sistema Windows e portabilidade Contras: custo alto considerando especificações

O Presario 421 apresenta especificações mais simples. Ele é mais um equipamento que tem um foco maior na portabilidade, sendo um notebook de 14 polegadas bem fino e leve. O laptop da Compaq é equipado com um processador Intel Petium N3700, que é um chip de entrada lançado em 2015 trazendo quatro núcleos e threads e frequências que podem chegar aos 2,4 GHz. O produto é vendido por preços que partem de R$ 2.399.

O notebook também oferece 4 GB de RAM e armazenamento em SSD de 120 GB, o que deve ser o suficiente para entregar uma experiência satisfatória com o sistema Linux, que tende a ser menos exigente, mas acaba não justificando o seu custo.

Prós: SSD

SSD Contras: processador defasado e tela apenas HD

O Presario 450 é equipado com um processador Intel Core i5 6287U, 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 240 GB. Esta ficha técnica o que tende a oferecer uma experiência um pouco mais adequada com o sistema Windows 10. Ele é comercializado por cerca de R$ 2.499.

O laptop é mais um modelo de 14 polegadas com resolução apenas HD em um painel TN, o que tende a não oferecer a melhor qualidade visual, comprometendo principalmente os ângulos de visão. 62% dos consumidores que avaliaram o notebook na Amazon deram cinco estrelas.

Prós: 8 GB de RAM e SSD de 240 GB

8 GB de RAM e SSD de 240 GB Contras: tela apenas HD

O Presario 431 apresenta um visual sóbrio e conta com um processador Intel Core i3 6157U, que é um chip de 6ª geração que tende a não ter a melhor performance. O notebook conta ainda com 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 120 GB. O laptop pode ser adquirido por cerca de R$ 2.890.

O painel de 14 polegadas também é HD com tecnologia TN. Apesar de ter poucas avaliações na Amazon, a maioria são positivas, destacando a versatilidade do laptop, mas também a ausência de um sistema operacional.

Prós: SSD

SSD Contras: custo alto e tela HD

O Presario 434 promete portabilidade. O laptop é equipado com um processador Intel Core i3 6157U, 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 1 TB, o que acaba fazendo do armazenamento rápido seu diferencial. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.599.

Assim como os demais modelos da lista, o painel de 14 polegadas do notebook oferece apenas resolução HD, o que é uma característica muito comum principalmente em modelos de entrada.

Prós: mais espaço de armazenamento

mais espaço de armazenamento Contras: processador defasado e tela HD

