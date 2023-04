Notebook gamer barato: 5 modelos a partir de R$ 3,6 mil para comprar

Notebooks gamers baratos são opções para entusiastas de jogos que não desejam gastar muito ao montar um setup, ou para quem precisa de bom desempenho com programas mais pesados. Os modelos de entrada trazem configurações interessantes por investimentos mais baixos, como o 2 A.M. E550, da Positivo . O laptop está disponível na Amazon por cerca de R$ 3.679 , traz armazenamento em SSD de 128 GB, além de HD com 1 TB.

1 de 1 Acer Nitro 5 está entre as opções listadas abaixo — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 está entre as opções listadas abaixo — Foto: Divulgação/Acer

Notebook gamer Acer: qual escolher? Veja dicas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Positivo 2 A.M. E550 - a partir de R$ 3.679

O Positivo 2 A.M. E550 pode ser uma opção interessante para quem busca um notebook gamer de entrada com preço acessível. O modelo é equipado com processador Intel Core i5 de 9ª Geração com até 4,1 GHz, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050 de 3 GB, armazenamento em SSD de 128 GB e HD de 1 TB. A memória RAM pode ser expandida em até 32 GB e ainda há um slot livre para instalar mais um SSD. O teclado retroiluminado na cor vermelha possui controle de intensidade e destaque nas teclas W, A, S, D e nas setas. O sistema operacional pré-instalado é o Windows 10 Home.

No quesito conectividade, ele oferece quatro portas USB (duas 3.1 tipo A, uma 3.1 tipo C e uma 2.0), uma entrada para HDMI, uma entrada Mini DisplayPort, além de entradas individuais para fones de ouvido e microfone. O notebook conta com 15 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas. Os usuários elogiam o custo-benefício e o desempenho com programas pesados e jogos simples. No entanto, ele pode apresentar queda de desempenho ao rodar jogos atuais. Interessados precisam investir a partir de R$ 3.679.

Prós: custo-benefício, vem com SSD e HD

custo-benefício, vem com SSD e HD Contras: pode ter problema para rodar jogos atuais por conta do hardware desatualizado

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO 2 A.M. E550 R$ 4.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de 2 A.M. E550 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO 2 A.M. E550 R$ 4.299 IR À LOJA

2. Lenovo Ideapad Gaming 3i ‎82MG0009BR - a partir de R$ 3.999

O Lenovo Ideapad Gaming 3i 82MG0009BR é outra opção de notebook gamer abaixo dos R$ 4 mil. Ele é equipado com processador Intel Core i5-11300H, de 11ª geração e até 4,4 GHz, memória RAM de 8 GB, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB e armazenamento em SSD de 512 GB. O modelo possui tela de 15,6 polegadas com qualidade Full HD e teclado retroiluminado na cor branca. O sistema operacional é o Windows 11.

O Gaming 3i possui três portas USB (duas 3.2 tipo A e uma 3.2 tipo C), uma entrada HDMI 2.0 e uma entrada para fone e microfone. No site da Amazon, o modelo é classificado com 4,7 estrelas a partir da avaliação de quase 300 compradores. De acordo com os comentários, o modelo se destaca pelo custo-benefício e desempenho tanto para jogos atuais quanto para programas pesados. Um ponto que deixa a desejar, no entanto, é a duração da bateria durante os jogos.

Prós: custo-benefício e desempenho para jogos atuais e programas pesados

custo-benefício e desempenho para jogos atuais e programas pesados Contras: a bateria pode descarregar rápido durante os jogos

Gostou do produto? Compre aqui 15" Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MG0009 R$ 4.000 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MG0009 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 15" Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MG0009 R$ 4.000 IR À LOJA

3. Acer Nitro 5 AN515-57-52LC - a partir de R$ 4.299

O Acer Nitro 5 AN515-57-52LC possui processador Intel Core i5-11400 de 11ª geração, que pode atingir uma velocidade máxima de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM, que pode ser expandida para até 64 GB, e armazenamento em SSD de 512 GB, com dois slots vazios para upgrades. Ele também conta com placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada, tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e um teclado ABNT2 retroiluminado. O sistema operacional é o Windows 11.

O AN515-57-52LC traz 367 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os usuários elogiam o desempenho para jogos e softwares pesados, além do custo-benefício para um notebook gamer. A duração da bateria, que promete autonomia de até sete horas, deixou a desejar de acordo com a avaliação de alguns compradores. O notebook apresenta dimensões ‎25,5 x 36,34 x 2,43 cm e pesa 2,3 Kg. É visto por valores a partir de R$ 4.299

Prós: custo-benefício, desempenho e boa capacidade para receber upgrades

custo-benefício, desempenho e boa capacidade para receber upgrades Contras: bateria dura menos que o especificado, de acordo com alguns compradores

Gostou do produto? Compre aqui 8 GB Acer Nitro 5 AN515-57-52LC R$ 4.320 IR À LOJA

Todas as ofertas de Acer Nitro 5 AN515-57-52LC × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 GB Acer Nitro 5 AN515-57-52LC R$ 4.320 IR À LOJA

4. Lenovo Ideapad Gaming 3 - a partir de R$ 4.399

O Lenovo Ideapad Gaming 3 é uma opção interessante para usuários que preferem os processadores da AMD. Ele vem equipado com o AMD Ryzen 7 5800H, com velocidade de até 4,4 GHz, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada e armazenamento em SSD de 256 GB. O notebook oferece teclado retroiluminado na cor branca, que faz um contraste com a carcaça na cor Shadow Black, além de tela Full HD de 15,6 polegadas antirreflexo. O Gaming 3 possui duas entradas USB 3.2 tipo A e uma tipo C, entrada HDMI 2.0 e entrada única para fone de ouvido e microfone. O modelo custa aproximadamente R$ 4.399.

O notebook utiliza Linux como sistema operacional, o que pode ser uma dificuldade para usuários acostumados com o Windows. O modelo conta com 105 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,6 estrelas. Os usuários destacam o desempenho proporcionado pela combinação do processador AMD com a placa de vídeo GTX 1650, que permite rodar jogos pesados em alta qualidade gráfica. A duração da bateria, no entanto, deixa a desejar de acordo com alguns relatos.

Prós: bom desempenho em jogos pesados em configurações de alta qualidade gráfica

bom desempenho em jogos pesados em configurações de alta qualidade gráfica Contras: duração da bateria

Gostou do produto? Compre aqui TELA DE 15,6″ Lenovo Ideapad Gaming 3 R$ 4.380 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo Ideapad Gaming 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TELA DE 15,6″ Lenovo Ideapad Gaming 3 R$ 4.380 IR À LOJA

5. Lenovo Ideapad Gaming 3i ‎82MGS00200 - a partir de R$ 5.599

O Lenovo Ideapad Gaming 3i ‎82MGS00200 é uma opção para quem deseja investir um pouco mais em um notebook gamer de entrada. Ele vem equipado com processador Intel Core i5-11300H, de 11ª geração que atinge até 4,4 Ghz, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB e SSD com capacidade de 512 GB. O sistema de resfriamento oferece dois coolers e quatro saídas de ar, prometendo um funcionamento sem aquecimento e silencioso mesmo em jogos de alto desempenho. O laptop também possui teclado retroiluminado na cor branca e tela Full HD de 15,6 polegadas com tecnologia antirreflexo.

O Ideapad Gaming 3i 82MGS00200 conta com 460 avaliações de compradores no site da Amazon e avaliação de 4,7 estrelas. Os elogios vão para o bom desempenho em jogos e programas exigentes, além da facilidade de realizar upgrades de memória RAM ou de capacidade de armazenamento. Assim como os outros modelos da Lenovo, a baixa duração da bateria foi um ponto bastante criticado pelos usuários. O notebook tem sistema operacional Linux e valores próximos dos R$ 5.599.

Prós: bom desempenho em jogos e programas exigentes, além da facilidade de realizar upgrades

bom desempenho em jogos e programas exigentes, além da facilidade de realizar upgrades Contras: duração da bateria

Gostou do produto? Compre aqui INTEL CORE I5 Lenovo ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MGS002 R$ 3.800 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MGS002 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INTEL CORE I5 Lenovo ideapad Gaming 3i i5-11300H ‎82MGS002 R$ 3.800 IR À LOJA

5 dicas para comprar um PC gamer bom e 'barato'