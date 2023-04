Notebook só tem USB-C? Veja quatro acessórios úteis para comprar

USB-C é uma das portas de entrada mais usadas em notebooks e celulares modernos. O novo padrão veio para substituir as antigas portas USB -A e, como está cada vez mais difundido no mercado de eletrônicos , a porta USB-C acaba sendo uma das mais usadas no dia a dia dos consumidores. No entanto, outras conexões como entradas para cartões microSD e portas HDMI também estão sendo retiradas de notebooks e PCs em benefício da novidade. Úteis para transferir fotos de uma câmera digital para o notebook ou para conectá-lo na TV , estas entradas podem fazer falta na rotina.

Para solucionar o problema, o TechTudo listou quatro gadgets úteis para aumentar as conexões em notebooks modernos que oferecem apenas a porta USB-C. Se este é o caso do seu aparelho, continue na matéria para conferir diferentes tipos de dispositivos e entender qual é o melhor para você.

1 de 6 Hub é uma das alternativas para quem usa notebooks apenas com entrada USB-C — Foto: Divulgação/Minix Hub é uma das alternativas para quem usa notebooks apenas com entrada USB-C — Foto: Divulgação/Minix

1. Leitor de cartão SD

Fotógrafos, designers e outros profissionais ainda usam o cartão SD com frequência. Embora o armazenamento em nuvem tenha substituído boa parte dos armazenadores físicos, ainda existem pessoas que precisam de um leitor de cartão SD para transferir imagens e vídeos para o notebook. Caso o seu dispositivo só tenha entrada USB-C, uma opção é comprar um leitor e gravador de cartão SD.

2 de 6 Adaptador para leitor de cartão SD é uma ótima alternativa, principalmente para profissionais da comunicação — Foto: Reprodução/Amazon Adaptador para leitor de cartão SD é uma ótima alternativa, principalmente para profissionais da comunicação — Foto: Reprodução/Amazon

O pequeno acessório é capaz de reconhecer todos os arquivos salvos no cartão e transferi-los para o notebook. Caso você precise fazer o contrário, também é possível, já que o gadget permite as duas funções. É possível encontrar um modelo da SanDisk na Amazon por R$ 225.

2. Adaptador para HDMI

3 de 6 Cabo adaptador USB-C para HDMI é excelente para quem precisa transferir imagem para outro aparelho — Foto: Reprodução/Amazon Cabo adaptador USB-C para HDMI é excelente para quem precisa transferir imagem para outro aparelho — Foto: Reprodução/Amazon

Para quem usa dois monitores no trabalho ou quer transferir a imagem do laptop para outro aparelho, uma conexão HDMI pode ser fundamental. Com um adaptador USB-C para HDMI, basta conectar o acessório no notebook e inserir o cabo HDMI na entrada do eletrônico desejado. Assim, o outro display espelhará as informações contidas na tela do notebook.

Solução de baixo custo, este gadget pode ser um grande aliado de quem precisa projetar slides em reuniões ou deseja assistir a séries e filmes por streaming em uma TV que não é smart. O adaptador da Exbom é uma alternativa no mercado e custa apenas R$ 57.

3. Adaptador USB-C para USB-A

4 de 6 Adaptador original da Apple é uma opção para notebooks sem porta USB — Foto: Reprodução/Amazon Adaptador original da Apple é uma opção para notebooks sem porta USB — Foto: Reprodução/Amazon

Grande parte dos gadgets para computadores e notebooks é desenvolvida com conexão USB-A. Isso pode ser um problema para quem usa laptops da Apple, já que a empresa não oferece mais esta porta de entrada e restringe o uso de determinados acessórios. Mas uma forma de driblar essa característica é comprar o adaptador para USB-A da própria marca.

Disponível na Amazon, o gadget conecta na porta USB-C e permite que acessórios em conexão USB sejam ligados ao adaptador. Isso tudo sem perder qualidade na transferência de dados, já que a porta oferecida no acessório é USB 3.0. Para comprá-lo, é preciso desembolsar cerca de R$ 194.

5 de 6 Existem muitas opções de adaptadores USB-C para USB-A, com diferentes características e compatíveis com diversos modelos — Foto: Reprodução/Amazon Existem muitas opções de adaptadores USB-C para USB-A, com diferentes características e compatíveis com diversos modelos — Foto: Reprodução/Amazon

Caso o seu notebook não seja da Apple e tenha apenas entrada USB-C, existe também uma alternativa para adaptar acessórios USB-A. Com R$ 145 é possível comprar um gadget como este e conectar outros aparelhos compatíveis com o padrão de conexão antigo, como mouse, teclado e até mesmo fone de ouvido.

Como é uma das peças mais procuradas por quem tem apenas a entrada USB-C, os adaptadores para USB-A costumam variar bastante em especificações. O modelo indicado, por exemplo, tem capacidade para transferir imagens com resolução 4K em até 60 Hz de taxa de atualização de tela. Antes de comprar o seu acessório, portanto, confira quais são as necessidades do seu dispositivo.

4. Hub de entradas para USB-C

6 de 6 Hub com várias portas de entrada é uma das melhores soluções para notebook com apenas porta USB-C — Foto: Reprodução/Amazon Hub com várias portas de entrada é uma das melhores soluções para notebook com apenas porta USB-C — Foto: Reprodução/Amazon

Se você precisa conectar vários acessórios e dispositivos em seu PC e sofre com apenas uma entrada no notebook, sua melhor opção é comprar um hub USB-C com várias portas. Com o aparelho, você tem acesso aos benefícios de todos os outros modelos citados em um só acessório e pode multiplicar suas opções de conexões com um só investimento.

O acessório é ótimo para trabalho e não ocupa muito espaço. Para comprá-lo não é necessário pagar muito. Na Amazon, um adaptador com três portas USB 3.0, com leitor de cartão SD e entrada para HDMI custa em média R$ 209 e pode ser um dos melhores gadgets para completar notebooks que só vêm com porta USB-C.

Com informações de ZDNet e PC World