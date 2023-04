Notebook Vaio: veja 6 modelos ideais para trabalho ou estudo

A linha FE, uma das mais conhecidas da Vaio , é voltada para produtividade e pode ser ideal para trabalho ou estudo. O modelo mais acessível da lista é o FE15 B0521H que traz processador Intel Core i3 e SSD de 256 GB pelo valor de R$ 2.699 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

1. Vaio FE15 B0521H - a partir de R$ 2.699

O FE15 B0521H, da Vaio, conta com Alexa integrada, processador Intel Core i3 com velocidade de até 3,2 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 256 GB. A tela possui 15,6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels widescreen e antirreflexiva. O sistema operacional é Windows 11 e a tecnologia de conexão pode ser por meio de Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI. Segundo a fabricante, a bateria dura até 10 horas e a câmera frontal de 1MP HD e 720p oferece imagens de alta qualidade e definição. O modelo está disponível por preços a partir de R$ 2.699.

Os microfones digitais com Noise Cancellation prometem captação de voz nítida e livre de ruídos. Com design fino, o notebook possui dimensões de 45,7 x 28,1 x 5,7 cm e peso de 1,75 kg. O laptop tem nota média de 3,9 estrelas na Amazon e uma das avaliações afirma ter problemas com a reprodução das imagens na tela e desconforto com o barulho das ventoinhas.

Prós : design fino e bateria de longa duração (até 10 horas)

: design fino e bateria de longa duração (até 10 horas) Contras: ventoinhas barulhentas

2. Vaio FE15 B5411H - a partir de R$ 2.799

O Vaio FE15 B5411H conta com processador Intel Core i5-10210U, memória RAM de 4 GB (expansível até 32 GB) com velocidade de até 1,6 GHz, tela Full HD antirreflexo de 15,6 polegadas e armazenamento SSD M2 de 256 GB. Além disso, o aparelho tem tecnologia de comunicação sem fio Wi-Fi e bateria com duração de até 7 horas. O sistema é Linux e o teclado ergonômico é resistente à água. A câmera de resolução de 1 MP promete alta resolução e o equipamento possui dimensões de ‎45,79 x 28,1 x 5,9 cm e pesa cerca de 1,75 kg.

No site da Amazon, o VAIO FE15 B5411H conta com 4,4 estrelas e um dos elogios mais recorrentes é sobre o design moderno e eficiência operacional. Contudo, um comprador afirmou enfrentar problemas com a tela que teria apresentado manchas brancas após poucas semanas de uso, além de haver registros sobre a insatisfação com o sistema Linux. O modelo está disponível pelo investimento em torno de R$ 2.799.

Prós : design moderno e eficiência operacional

: design moderno e eficiência operacional Contras: alguns compradores mencionam insatisfação com o sistema Linux

3. VAIO FE14 B1021H - a partir de R$ 2.999

O VAIO FE14 B1021H possui processador Intel Core i5-8250u que pode atingir uma velocidade máxima de 1,6 GHz, 12 GB de memória RAM e SSD de 256 GB. Ele também conta com placa de vídeo LCD de 14 polegadas, widescreen, antirreflexiva e com resolução 1920 x 1080 Full HD com tecnologia LED. Seu sistema operacional é Linux e o aparelho possui em torno de 42,2 x 26 x 5,8 cm e peso de 2,3 kg. A opção está disponível por valores a partir de R$ 2.999.

O modelo acumula 60 classificações no site da Amazon e tem nota média de 4,1 estrelas. Ele conta com 367 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os usuários elogiam o custo-benefício e o bom desempenho operacional. No entanto, há reclamações pontuais em relação ao teclado, considerado pouco confortável e barulhento.

Prós : bom desempenho e custo-benefício

: bom desempenho e custo-benefício Contras: teclado considerado pouco confortável e barulhento para alguns compradores

4. Vaio FE14 B1792H - a partir de R$ 3.099

O Vaio FE14 B1792H também conta com Alexa integrada e processador Intel Core i3, memória RAM de 4GB (com suporte para até 32 GB) e armazenamento externo de 256 GB. No entanto, o design é mais leve e fino, com tela Full HD ultra estreita de espessura de 19,8 mm, 14 polegadas, antirreflexiva e resistente à água. O sistema é Windows 11 e a bateria especial de polímero de lítio possui capacidade para operar por até 7 horas. A opção pode ser adquirida por valores que partem de R$ 3.099.

Além disso, o aparelho possui dois alto-falantes de 4W e promete áudios livres de distorções. A webcam HD de 1 MP e os microfones são embutidos e o notebook possui cerca de ‎22,1 x 32,4 x 1,98 cm e peso em torno de 1,55 kg. O modelo conta com 72 avaliações na Amazon e é classificado com 4,6 estrelas. Os compradores elogiam o design moderno e a rapidez do processador. Entretanto, segundo alguns usuários, a bateria esquenta demasiadamente e, nesse caso, o aparelho não desliga automaticamente.

Prós : design moderno e desempenho

: design moderno e desempenho Contras: relatos de que a bateria esquenta demasiadamente

5. Vaio FE15 B0111H - a partir de R$ 3.099

O Vaio FE15 B0111H possui processador Intel Core i5 com velocidade de até 2,8 GHz, memória RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB. A tela é Full HD de 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels, também inclui o poder gráfico das novas GPU Intel Xe que oferecem maior qualidade da imagem. Além disso, o modelo conta com Alexa integrada e sistema operacional Windows 11 Home. Segundo o fabricante, a bateria dura até 10 horas e o teclado é resistente à água. O Vaio FE15 B0111H está disponível por valores em torno de R$ 3.099.

O notebook também conta com dois microfones embutidos com tecnologia Noise Cancellation e Webcam HD. Com cerca de ‎24 x 35,9 x 1,98 cm e peso médio de 1.75 Kg, o modelo soma 3,9 estrelas na Amazon. Entre os elogios mais recorrentes, destacam-se as menções sobre a tela antirreflexo e a bateria de longa duração.

Prós : bateria de longa duração (10 horas) e tela antirreflexo

: bateria de longa duração (10 horas) e tela antirreflexo Contras: preço elevado

6. Vaio FE14 B0321H - a partir de R$ 4.399

O Vaio FE14 B0321H possui processador Intel Core i5-10210U com Intel turbo boost de até 4,2 GHz, memória RAM de 8 GB e armazenamento SSD NVMe de 256 GB. A tela LCD de 14 polegadas é widescreen e antirreflexiva e possui resolução de 1920x1080 pixels. O aparelho também inclui alto-falantes e webcam de 3 MP e conta com sistema operacional Windows 10. A bateria de polímero de lítio promete duração de até 7 horas e o notebook tem cerca de 22,1 x 32,4 x 1,98 cm e peso de 1,99 kg.

A opção tem nota média de 4,2 estrelas na Amazon e mais de 290 classificações registradas. Entre elas, os elogios mais recorrentes referem-se ao design compacto e processador veloz. Por outro lado, há reclamações em relação à webcam, considerada de baixa qualidade, e ao barulho emitido pela ventoinha. O laptop é vendido pode ser encontrado por valores a partir de R$ 4.399.

Prós : design compacto e processador veloz

: design compacto e processador veloz Contras: barulho da ventoinha e webcam de baixa qualidade, segundo alguns compradores

