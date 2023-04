O celular completa 50 anos; confira 10 fatos impressionantes

Neste dia 3 de abril é comemorado o aniversário de 50 anos do celular . Ao longo do tempo, o aparelho passou de item de luxo a objeto indispensável da nossa rotina. Hoje, no Brasil, há mais smartphones que pessoas e o país ocupa o quinto lugar entre os países que mais possuem o dispositivo no mundo. Nossa relação com o celular é tão forte que virou afetiva e dá para citar não apenas as fabricantes favoritas do brasileiro, como Apple , Samsung , Nokia e Xiaomi , como também os modelos de celular que marcaram a vida de quem acompanhou a evolução do telefone móvel nos últimos anos.

Para celebrar seu jubileu, o TechTudo separou dez fatos históricos que mostram um pouco mais da trajetória do aparelho para chegar até os dias atuais. Reunindo o que fez o dispositivo alcançar a popularidade que tem atualmente.

2 de 12 Motorola Dynatac 8000X, o primeiro telefone celular do mundo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Dynatac 8000X, o primeiro telefone celular do mundo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Ideia surgiu bem antes

Mesmo que o primeiro celular só tenha surgido há 50 anos, a ideia de ter um telefone móvel já ocupava o imaginário há mais de um século, nos Estados Unidos. Em 1908, no estado de Kentucky, foi registrada a primeira patente para um telefone sem fio. Cerca de três décadas depois, surgiu o primeiro rascunho do que viria a ser a celular, desenhado pelos engenheiros da operadora de telefonia AT&T. O resultado foi um aparelho que funcionava como um rádio bidirecional e permitia a comunicação entre motoristas de táxi e serviços de emergência.

2. O primeiro aparelho

O primeiro aparelho celular, no entanto, foi demonstrado por Martin Cooper, um engenheiro eletrotécnico da Motorola, em 3 de abril de 1973. Batizado de Motorola Dynatac 8000X, o dispositivo tinha 25 cm de comprimento, 7 cm de largura e pesava por volta de 1 kg. A autonomia era de cerca de 40 minutos de uso ou de 8 horas em modo de espera. O carregamento também não era dos mais rápidos, pois ele levava 10 horas para ficar com 100% de bateria. Por ter o criado o primeiro aparelho capaz de realizar e receber chamadas sem fio, Cooper é considerado o “pai do celular”.

3 de 12 Martin Cooper e o DynaTAC 8000x, aparelho utilizado na primeira ligação via celular — Foto: Reprodução/The Atlantic Martin Cooper e o DynaTAC 8000x, aparelho utilizado na primeira ligação via celular — Foto: Reprodução/The Atlantic

3. O primeiro celular no Brasil

No Brasil, o primeiro aparelho a circular em território nacional também foi lançado pela Motorola, em 1990. Apelidado de “tijolão”, o Motorola PT-550 trazia uma antena externa no topo do dispositivo e carregava um design estilo flip, mas apenas para o teclado.

Na época, o celular era considerado ícone da moda e pode ser visto em diversas produções cinematográficas. Ele vinha com uma base fixa em que era possível carregá-lo, apoiando todo o celular, tal qual o gancho dos telefones sem fio, muito diferente dos carregadores atuais.

4 de 12 Motorola PT-550 — Foto: Reprodução/Internet Motorola PT-550 — Foto: Reprodução/Internet

4. CDMA x GSMA, uma briga de titãs

Pulando para os anos 1990, temos as primeiras mensagens de texto, processadores de sinais digitais e de alta tecnologia. Também ocorreu o surgimento das redes iDEN, CDMA, GSM – que permitiam o acesso do aparelho às redes 2G e 3G. O CDMA (Código de Divisão de Acesso Múltiplo) e o GSM (Global System for Mobiles) eram os protocolos mais populares e competia para ver quem abocanharia a maior fatia do mercado.

Nos Estados Unidos, as operadoras Sprint, Verizon e US Cellular utilizavam CDMA, enquanto AT&T e T-Mobile preferiam GSM. Hoje em dia essa discussão está superada, o GSM venceu, ocorreu o surgimento da rede LTE (4G) e já estamos falando de 5G e do sucessor do chip de telefonia.

5 de 12 Smartphone BlackBerry Curve 3G — Foto: TechTudo Smartphone BlackBerry Curve 3G — Foto: TechTudo

5. iPhone, o aparelho que mudou tudo

6 de 12 Steve Jobs e o primeiro iPhone lançado em 2007 (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo Steve Jobs e o primeiro iPhone lançado em 2007 (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo

Não dá para contar da história do celular sem falar dele: o iPhone. A invenção de Steve Jobs e grande elenco da Apple se tornou um divisor de águas para os aparelhos móveis e marcou, principalmente, pela tela touch em um mercado dominado por teclados analógicos.

Lançado em 2007, o primeiro telefone da maçã teve estreia com propaganda no Oscar. Em apenas dois meses, o modelo atingiu a incrível marca de 1 milhão de unidades vendidas. Ele contava com uma tela de apenas 3,5 polegadas, bem pequena se comparada aos modelos atuais, como o iPhone 14 Pro Max, que traz um display de 6,7 polegadas.

7 de 12 Lançamento do iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Lançamento do iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

De lá para cá, a fabricante conta com mais de 30 modelos lançados.

6. Os queridinhos do Brasil

8 de 12 Motorola V3 — Foto: Divulgação/Motorola Motorola V3 — Foto: Divulgação/Motorola

Por aqui também surgiram celulares que marcaram o coração dos brasileiros. Quem viveu no início dos anos 2000 provavelmente se lembra do icônico Motorola V3, que virou um verdadeiro objeto de desejo entre os consumidores. Teve também o Nokia 3310, que ganhou fama de indestrutível e até hoje é lembrado como sinônimo de resistência.

9 de 12 Nem martelada destruiu o Nokia 3310 — Foto: Reprodução/YouTube Nem martelada destruiu o Nokia 3310 — Foto: Reprodução/YouTube

10 de 12 LG Chocolate, de 2006, tinha câmera com gravação de vídeo — Foto: Divulgação/LG LG Chocolate, de 2006, tinha câmera com gravação de vídeo — Foto: Divulgação/LG

Entre os mais amados, o LG Chocolate marcou uma geração, sendo um importante celular da era pré-smartphone, com seu teclado deslizante e a possibilidade de reproduzir músicas salvas em MP3.

7. A chegada dos modelos dobráveis

Se nos anos de 1990, os celulares analógicos brincavam com formas, tamanhos e lugares inusitados para seus teclados, o visual dos aparelhos com tela sensível ao toque saturou rapidamente. Com mudanças resumidas a tamanho e posição de câmeras, era difícil imaginar o que poderia ser feito de diferente num produto tão consolidado. Tudo mudou quando grandes fabricantes começaram a corrida para lançar smartphones com tela dobrável.

11 de 12 FlexPai, da Royale — Foto: Luciana Maline/ TechTudo FlexPai, da Royale — Foto: Luciana Maline/ TechTudo

O primeiro celular dobrável foi o FlexPai, apresentado pela startup chinesa Royole em 2019, durante a feira de eletrônicos Consumer Eletrônic Show (CES),nos Estados Unidos. No ano seguinte, a concorrência começou a crescer com Huawei, Motorola e Samsung apresentando seus próprios modelos. Em 2022, o chefe da gigante sul-coreana revelou que a Samsung atingiu a marca de 10 milhões de vendas com as linhas Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

8. 5G e a promessa de mais velocidade

Outro ponto mais recente, mas igualmente revolucionário para a indústria da telefonia, foi a chegada da rede 5G. A internet móvel de quinta geração começou a ser implementada no mundo em 2019, mas só chegou ao Brasil no segundo semestre de 2022 e, ainda assim, apenas nas capitais.

Atualmente, a rede ainda está em expansão, mas seus impactos no mercado nacional são visíveis, com o aumento de celulares compatíveis com rede – incluindo modelos intermediários –, além de melhorias de conexão que permitem alcançar velocidades até 100 vezes mais rápidas que a geração anterior.

9. Quantos aparelhos existem hoje no mundo?

Dados do mercado apontam que existem 6,8 milhões de smartphones no mundo e a previsão é que esse dado atinja 7,8 milhões. Porém, o número de dispositivos móveis – contando também aparelhos mais simples - é muito maior. Em 2021, o número de dispositivos móveis funcionando em todo o mundo ficou em quase 15 bilhões, segundo a Statista, contra pouco mais de 14 bilhões no ano anterior. A estimativa é que o número de dispositivos atinja 18,22 bilhões até 2025.

Um ranking recente feito pela consultoria Canalys revelou que a Apple é a fabricante com maior número de modelos entregue às lojas, com quase 73,2 milhões de unidades no quarto trimestre de 2022. A gigante americana detém 25% do mercado global quando considerado o volume de unidades vendidas. A Samsung impera na segunda posição, com 58,3 milhões de remessas. Na sequência vêm a Xiaomi (33,2 milhões), a Oppo (28,5 milhões) e a fabricante Vivo (23,9 milhões).

10. Brasil tem mais smartphones do que habitantes

12 de 12 Diversos aparelhos da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Diversos aparelhos da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Brasileiro gosta tanto de celular que há mais smartphones do que pessoas. no país Um levantamento da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), divulgado em 2022, mostrou haver mais de um aparelho por habitante. Há cerca de 242 milhões de smartphones em uso no país, contra pouco mais de 214 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo ainda revelou que são quatro celulares vendidos para cada aparelho de TV.