O que é o algoritmo do Instagram? Entenda como funciona o feed da rede

O algoritmo do Instagram ajuda a classificar o que será mostrado para cada usuário. Entender como funciona recurso é importante porque, há alguns anos, a famosa rede social de fotos e vídeos disponível Android e iPhone ( iOS ) não exibe seus conteúdos em ordem cronológica de compartilhamento. A mudança se deu com o ingresso de milhões de pessoas na rede social, o que consequentemente aumentou o número de conteúdos publicados.

Em busca de conectar pessoas a publicações de interesse, a plataforma adotou os algoritmos, que ajudam a selecionar o conteúdo exibido de acordo com preferências pessoais. Na lista abaixo, entenda mais sobre a ferramenta que, atualmente, dita o funcionamento do feed do Instagram.

Algoritmo do Instagram exibe publicações classifica as postagens exibida para cada usuário

O que é o algoritmo do Instagram?

O algoritmo do Instagram funciona como um conjunto de “regras” que classificam as postagens de acordo com o que pode ser mais interessante para cada usuário da rede social. Os conteúdos mais alinhados com os interesses dos usuários surgirão primeiro, em todas as partes do aplicativo: feed, explorar e reels.

A ferramenta deu fim ao fluxo único de fotos em ordem cronológica que a rede apresentava anteriormente, pois à medida que mais pessoas ingressavam na plataforma, tornou-se mais complexo acompanhar todos os conteúdos compartilhados. Por isso, algoritmo chegou para classificar as postagens de acordo com o que pode ser mais interessante para cada pessoa, sem que elas deixem de consumir aquilo que gostam em meio a milhares de publicações.

O feed do Instagram, atualmente, é organizado através dos algoritmos

Como funciona o algoritmo do Instagram?

O algoritmo do Instagram possui, de formas simples, um objetivo: fazer as pessoas passarem mais tempo utilizando a rede social e consumindo conteúdos de interesse. Para isso, a plataforma gera “instruções” que definem como e quando as publicações serão exibidas a cada usuário, considerando fatores como histórico de interações, localização, popularidade, entre outros.

Além disso, a ferramenta ainda faz uma análise de cada nova publicação que chega à plataforma, considerando legendas, hashtags e outras características. Ao fim do processo, a plataforma cruza ambas as informações, sobre conteúdos e sobre usuários, trabalhando para que as postagens sejam distribuídas para as pessoas certas, que estão realmente interessadas em vê-las.

"Explorar" e "Sugestões para você" exibem conteúdos que despertam interesse, por isso serão diferentes para cada usuário

Quais dados o algoritmo do Instagram considera?

Antes de compreender quais dados o algoritmo do Instagram considera, é importante saber que a ferramenta está sujeita a alterações, a fim de acompanhar mudanças no comportamento dos usuários. Contudo, atualmente, a rede social considera três principais fatores para fazer a classificação dos conteúdos exibidos. O primeiro deles trata-se do relacionamento. Assim, se uma pessoa interage com uma página frequentemente, é provável que ela continue recebendo os conteúdos no futuro – isso porque o Instagram percebe que as publicações agradam e continua estimulando o vínculo.

O interesse também é um fator levado em consideração. Logo, a interação do usuário em páginas com temáticas semelhantes faz com que a plataforma apresente ainda mais conteúdos parecidos. Por fim, a relevância também se mostra um fator forte nesse processo - ou seja, o Instagram decide o quão relevante é um conteúdo e determina para quem ele é mostrado no feed. Há ainda, fatores secundários de classificação do algoritmo, como o número de contas que uma pessoa segue, frequência de uso da rede social e o tempo de cada sessão.

Para classificar publicações, o Instagram considera fortemente as interações anteriores do usuário

Como ‘educar’ o algoritmo do Instagram?

“Educar” o algoritmo do Instagram fará com que conteúdos de seu interesse cheguem até você. Para isso, a primeira recomendação é curtir e comentar publicações que você goste – deixe sua opinião e dê like em fotos, vídeos, reels e stories. Além disso, você também pode responder a caixinhas de perguntas, votar em enquetes, compartilhar publicações e salvar para ver mais tarde.

Com toda essa interação, os conteúdos daquela conta continuarão sendo disponibilizados para você. Publicações de outras páginas, mas com temáticas semelhantes, também serão mapeadas e exibidas com maior frequência. Você também pode optar pelo caminho oposto: silenciar contas ou reportar aquilo que não deseja ver na rede social.

Para isso, toque nos três pontos exibidos acima da publicação e selecione a opção “Não tenho interesse”. Com isso, a plataforma entenderá que a publicação não te interessa e deixará de entregar recomendações sobre o assunto em seu feed.

Existem maneiras de educar o algoritmo, como interagir com publicações ou sinalizar conteúdos indesejados com "Não tenho interesse"

