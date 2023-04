O que significa 767 no Instagram? Entenda os códigos 'secretos' do app

Nas linhas a seguir, entenda o que significam as regras 767, 477 e mais no Instagram, app disponível para Android e iPhone ( iOS ).

Sequências de números têm sido utilizadas por diversos usuários do Instagram; lista reúne possíveis significados — Foto: Getty Images

1 de 2 Sequências de números têm sido utilizadas por diversos usuários do Instagram; lista reúne possíveis significados — Foto: Getty Images

O que significa 767 no Instagram?

O código 767, divulgado por diversos usuários no Instagram e em outras redes como o TikTok , significa “Permanecer juntos, mesmo que a maioria se vá” . Assim, os números expressariam lealdade e cumplicidade entre duas ou mais pessoas, e geralmente são usados entre casais, amigos e até mesmo familiares, pelo recurso ‘Notas’. Muitas vezes, as publicações são acompanhadas por emojis carinhosos ou que demonstram racionalidade, como o símbolo de cérebro.

Significado de 477, 367 e outros códigos utilizados no Instagram

A seguir, saiba mais sobre outros códigos secretos amplamente buscados e usados no Instagram . Vale destacar que a origem das sequências ainda é um mistério e que não há explicações exatas.

“Melhores amigos para sempre” é o significado do código 477 no Instagram. Comumente usados no recurso notas ou em legendas de publicações, os números podem ser adotados por pessoas que desejar expressar a força de uma amizade.