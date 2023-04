Onde assistir a Karatê Kid? Relembre sinopse e elenco dos filmes

Karatê Kid é uma das franquias de filmes mais consagrada no universo cinematográfico quando o tema é artes marciais. Classificada dentro do gênero de ação e drama underdog, a trama segue o jovem Daniel LaRusso que começa a aprender karatê com ensinamentos do cotidiano passados pelo mestre Kesuke Miyagi. Com quatro filmes da série original lançados, a direção dos três primeiros ficou nas mãos do cineasta John G. Avildsen, enquanto o último teve Christopher Cain como responsável. A saga está disponível em várias plataformas de streaming, como Netflix , Amazon Prime Video , Paramount+ , entre outros.

Sucesso entre o público, a franquia Karatê Kid aborda temáticas que vão além das artes marciais, como amizade, amor, família e lealdade. Para acompanhar a cronologia e enredo de cada um dos títulos da franquia Karatê Kid, confira a lista do TechTudo a seguir.

1. Karatê Kid - A Hora da Verdade (1984)

O primeiro filme da franquia encontra-se atualmente no catálogo da Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube. Dirigido por John G. Avildsen e com roteiro de Robert Mark Kamen, o longa de ação é estrelado por Ralph Macchio, Elisabeth Shue e Noriyuki "Pat" Morita, que foi indicado ao Oscar 1985 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.

Situado em um ambiente high school, a história acompanha o adolescente Daniel LaRusso (Ralph Macchio), um jovem que muda de cidade com a mãe e acaba sofrendo bullying no novo colégio. Após apanhar do valentão Johnny Lawrence (William Zabka), o protagonista acaba sendo salvo por Kesuke Miyagi (Pat Morita), um velho mestre de karatê. A partir disso, ele passa a ensinar a arte marcial a Daniel, que terá que participar de uma competição de luta se quiser se ver livre da perseguição.

Aclamado pela crítica e um enorme sucesso de bilheteria, o filme tem nota 7,3 no site IMDb, com base em 231 mil considerações. Já a aprovação no site agregador Rotten Tomatoes é de 89% na crítica (com selo "Fresh") e 82% entre a audiência. Segundo o consenso do site em questão, o projeto cinematográfico é "totalmente previsível durante todo o seu tempo, mas caloroso, sincero e difícil de resistir, em grande parte devido à química descontraída de Pat Morita e Ralph Macchio".

2. Karatê Kid 2 - A Hora da Verdade Continua (1986)

Dois anos após o primeiro filme, foi lançada a sequência Karatê Kid 2 - A Hora da Verdade Continua, que conta com direção de John G. Avildsen e está disponível no Amazon Prime Video, Apple TV+, Netflix, Paramount+ e YouTube. Com Ralph Macchio e Pat Morita reprisando seus papeis anteriores, a trama dá continuidade à história de Daniel, que agora acompanha o Sr. Miyagi até a sua casa de infância no Japão. Lá, o mestre enfrenta seu antigo inimigo, enquanto Daniel se apaixona e acaba ganhando um novo rival.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem tem repercussão mediana na crítica. No site agregador IMDb, a produção tem nota 6,1. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Avildsen tem 44% de aprovação entre a crítica e uma pontuação de 51% referente à audiência.

3. Karatê Kid 3 - O Desafio Final (1988)

O terceiro filme da franquia é o último com o ator Ralph Macchio no papel de Daniel LaRusso. Disponível no Apple TV+, Amazon Prime Video e Netflix, o longa também conta com direção de John G. Avildsen e acompanha o retorno de John Kreese (Martin Kove), que tenta se vingar de Daniel e Miyagi com a ajuda de um outro grande vilão: o empresário milionário Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Apesar do sucesso da franquia, Karatê Kid 3 - O Desafio Final coleciona reviews negativas a seu respeito, sendo rejeitado pelos principais críticos de cinema. Prova disso são as performances do longa no agregadores, como é o caso do IMDb, onde o projeto foi avaliado com nota 5,3. A situação piora no Rotten Tomatoes, visto que o filme tem um índice de aprovação de apenas 15% da crítica, com base em 33 reviews.

4. Karatê Kid 4 - A Nova Aventura (1994)

O quarto filme da série Karatê Kid é protagonizado por Pat Morita e Hilary Swank, que interpreta Julie Pierce, a mais nova pupila do mestre Miyagi. Disponível na Netflix, o projeto, dirigido por Christopher Cain (A Força da Inocência), acompanha uma adolescente problemática que sofre pela perda dos pais e acaba sendo treinada pelo famoso professor de karatê.

Considerado o pior filme da franquia, Karatê Kid 4 - A Nova Aventura é um fracasso tanto de público quanto de crítica, principalmente ao que se refere à bilheteria, que só arrecadou US$ 9 milhões. No Rotten Tomatoes, o longa-metragem recebeu apenas 7% de aprovação da crítica e no agregador IMDb tem nota 4,5 de 10.