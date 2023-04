One Piece: conheça os personagens mais famosos do anime

One Piece é um dos animes de maior sucesso entre as obras do gênero o século 21. Lançada em outubro de 1999 na TV, a adaptação do mangá de Eiichiro Oda tem até o momento 1049 episódios disponíveis no Crunchyroll e Netflix (nesta última, o anime está disponível até o episódio 325). O enredo conta a história de um jovem chamado Luffy, um capitão pirata cujo sonho é ser o mais influente dos mares.

Ao longo de sua jornada, Luffy conhece uma gama de personagens importantes e com habilidades diferenciadas. Como são muitos nomes a se decorar no meio dos mil capítulos disponíveis, o TechTudo preparou uma lista dos heróis mais fortes e essenciais à trama. Em cada tópico você confere informações sobre as características do personagem e seu dublador no Brasil.

Monkey D. Luffy

O protagonista da série é um garoto cujo sonho é liderar uma equipe de piratas e ser o capitão mais influente dos mares. Sua maior habilidade é esticar a própria pele, um recurso adquirido após o herói comer a fruta do diabo Gomu Gomu no Mi. Tal poder lhe garante maior força, golpes poderosos, resistência e um artifício ideal para fazer piadas com o próprio corpo.

Luffy é capitão e fundador dos Piratas do Chapéu de Palha, uma tripulação formada por 11 tripulantes com habilidades únicas, cujo nome vem do acessório inseparável do capitão. Sua maior ambição é conquistar o tesouro de Gol D. Roger, popularmente conhecido como "One Piece". O pirata que obter a relíquia conseguirá o título de Rei dos Piratas. Como o anime passou por dois estúdios de dublagem (DPN Santos e Unidub), Luffy foi dublado por Vagner Fagundes e Carol Valença.

Roronoa Zoro

Espadachim e primeiro integrante oficial dos Piratas do Chapéu de Palha. Seu passado como um ex-caçador de recompensas está marcado pelo seu corpo, repleto de cicatrizes de antigas batalhas. Zoro possui a ambição de ser o melhor espadachim do mundo, meta que ele treina bastante para obter. Junto com Luffy, Sanji e Jinbe, é um dos maiores lutadores da tripulação, e também bastante leal a Luffy. Dublado por Marcelo Campos e Glauco Marques.

Nami

A jovem foi a terceira integrante oficial do Piratas do Chapéu de Palha. Na infância, perdeu os pais numa guerra e foi criada por uma oficial da Marinha chamada Bell-mère. No primeiro episódio do programa, Nami já se identifica como uma ladra que gosta de roubar piratas. Por conta desse tipo de comportamento, seu relacionamento inicial com Luffy não é dos melhores, após ela ter roubado o jovem pirata.

A situação fica melhor entre os dois quando há uma rebelião contra Arlong, um tubarão antropomórfico que matou a mãe adotiva da jovem, e jura vingança a todo custo contra o vilão. Dublada por Samira Fernandes, Tatiane Keplmair e Luiza Porto.

Usopp

O carismático quarto integrante do bando de Luffy carregava a má fama em sua aldeia de ser covarde e mentiroso - o fato de ter um nariz avantajado não lhe ajuda muito. No entanto, Usopp fica eternamente grato aos Piratas do Chapéu de Palha quando estes ajudam a aldeia onde mora.

O protagonista possui uma baladeira grande que serve como exercício de sua pontaria. Uma habilidade que se estende também aos canhões do navio tripulado pelos Chapéu de Palha. Dublado por Rodrigo Andreatto e Adrian Tatini.

Sanji

O pirata que está sempre de cigarro na boca é também um príncipe deserdado. Sanji veio de uma família nobre, os Vinsmoke, o que o tornaria um príncipe do reino Germa. Fugiu de casa após se desentender com os irmãos mais velhos e até com o próprio pai, e foi trabalhar como cozinheiro em restaurantes. Em um desses estabelecimentos foi onde ele conheceu Luffy. Dublado por Wendel Bezerra.

Tony Tony Chopper

Por ter a forma de uma rena e parecer dócil, Tony Tony Chopper é o membro mais subestimado entre os Piratas do Chapéu de Palha. Porém, ele é um integrante valioso na parte médica e também um verdadeiro mestre dos disfarces, podendo mudar sua forma física para outros corpos imponentes. Chopper adquiriu essas habilidades após comer a fruta Hito Hito no Mi, um caso semelhante ao de Luffy. Dublado por Fábio Lucindo e Agatha Paulita.

Shanks

Ruivo e com marca de arranhões bem em um dos olhos, Shanks passa uma imagem que é misto de admiração e respeito. O pirata é a fonte de inspiração para Luffy seguir no ramo da pirataria marítima. O capitão conheceu Shanks quando ainda era criança, e viu o personagem sacrificar seu próprio braço para salvar o protagonista. Possui seu próprio grupo chamado Piratas Ruivos. Dublado por Silvio Giraldi.

Portgas D. Ace

Irmão adotivo de Luffy e filho biológico do antigo Rei dos Piratas, Gol D. Roger. Quando criança, foi adotado pelo pai de Luffy, Monkey D. Garp. Mesmo não fazendo parte do mesmo bando, Portgas e Luffy mantém uma admiração um pelo outro que não se extingue nem quando Ace foi capturado após caçar o pirata Barba Negra, sendo autor do resgate do irmão afetivo. Dublado por Marcelo Campos.

Brook

O navio dos Piratas do Chapéu de Palha possui um músico oficial, função essa executada por Brook. O personagem é um morto vivo esquelético encontrado pelo bando em um navio abandonado, que adquiriu esta forma após comer a fruta Yomi Yomi no Mi. Mesmo com toda a estrutura óssea exposta, Brook é um ótimo espadachim, assim como seu parceiro Zoro.

Antes da transformação, ele era vice-capitão dos Piratas Rumbar, mas foi o único a sobreviver em uma longa viagem onde os demais tripulantes sucumbiram em meio à fome e doenças. Dublado por Guilherme Briggs.

Marshall D. Teach, o Barba Negra

O grande vilão da franquia é bastante poderoso após ter comido dois frutos do diabo: o Yami Yami no Mi, que permite controlar a escuridão e anular efeitos de outro fruto; e o Gura Gura no Mi, que permite criar terremotos em qualquer lugar do mundo. Barba Negra é o maior rival de Luffy, pois assim como o jovem capitão, ele também quer ser o Rei dos Piratas a qualquer custo. Dublado por Vanderlan Mendes.

Franky

O único ciborgue dos Piratas do Chapéu de Palha implantou partes robóticas em seu próprio corpo como forma de aprimoramento de suas habilidades. Com a modificação, pode transformar todo o seu corpo em uma verdadeira arma de guerra. Sua experiência com mecânica fez com que ele construísse o Thousand Sunny, segundo navio a ser usado pela equipe de Luffy. Dublado por Duda Ribeiro.

Jinbe

O homem-peixe conhecido como "Cavaleiro do Mar" é o timoneiro da embarcação dos Piratas do Chapéu de Palha. Extremamente simpático à Luffy, ele deseja unificar os povos da Terra e do mar em uma coexistência pacífica. Em batalhas, se sai melhor dentro da água, podendo atingir o inimigo mesmo estando distante graças ao controle do mar que ele possui. Dublado por Mauro Ramos.

Monkey D. Garp

D. Garp é o pai biológico de Luffy e adotivo de Portgas. O vice-almirante é extremamente poderoso e considerado um herói de guerra após a batalha de God Valley, uma ilha no mundo de One Piece que sumiu sem deixar rastros. Seu poder não está apoiado em nenhuma fruta diabo, mas, sim, na habilidade de concentrar sua energia espiritual (chamada de Haki no universo do anime). Dublado por Luiz Carlos de Moraes.

Nico Robin

Tripulante do bando de Luffy e sobrevivente de uma catástrofe na ilha de Ohara, uma península que foi completamente destruída após um ataque militar. Por ser a única sobrevivente do local, Nico também é a única pessoa do mundo a ler e decifrar Poneglyphs, blocos de pedra que revelam informações históricas. Dada a sua habilidade, Nico é a arqueóloga do grupo. Dublada por Angélica Santos e Samira Fernandes.

Sakazuki, o Akainu

O atual almirante da Marinha é um cara durão que acredita na Justiça Absoluta, onde os criminosos pagam pelo que fizeram na mesma medida do crime que cometeram. É totalmente desconfiado do potencial de Luffy, mesmo seu pai sendo o vice-almirante Monkey D. Garp. Quando tem um objetivo na cabeça, vai longe para conseguir o que deseja. Dublado por Jorge Vasconcelos.

