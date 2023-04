Para que serve o Mi Picks? Veja o que é e como usar o app da Xiaomi

Pensando quem está confuso com o que é o Mi Picks, o TechTudo preparou uma lista com os principais recursos do app e respostas de dúvidas comuns, como se é possível desinstalar o Mi Picks ou pausar suas notificações. Confira nas próximas linhas o que você deve saber.

1 de 2 'O que é Mi Picks?': descubra a função do app presente em dispostivos Xiaomi — Foto: Reprodução/Unsplash 'O que é Mi Picks?': descubra a função do app presente em dispostivos Xiaomi — Foto: Reprodução/Unsplash

O que é e para que serve o Mi Picks?

O Mi Picks funciona como uma loja de aplicativos do sistema Xiaomi. Suas políticas de restrição não são tão limitadas quanto as da Google Play Store, por exemplo, o que permite que os usuários encontrem apps que não estão disponíveis na loja oficial do Android. A plataforma mostra as opções a serem instaladas em categorias, como “jogos”, “relacionamentos” e “finanças”, e também pode exibir sugestões que estão em alta ou podem ser úteis.

Outra função do Mi Picks é baixar atualizações do sistema do celular e de outros apps, sejam eles opcionais ou essenciais. Além disso, a ferramenta permite desinstalar e fazer scan de segurança em aplicativos, identificar apps duplicados, limpar arquivos do sistema e do WhatsApp. Outras possibilidades são administrar os downloads e compartilhar arquivos.

Mi Picks é a mesma coisa que o Get Apps?

Sim, os aplicativos têm funções praticamente iguais. A diferença é que o Mi Picks é uma versão global, usada em celulares fabricados com o sistema universal do MIUI. Já o GetApps costuma vir instalado em celulares que serão vendidos para mercados que usam uma versão regional do sistema da Xiaomi, como a Rússia.

Pode apagar do celular?

Não é possível apagar a loja de apps da Xiaomi do celular. Por fazer atualizações do sistema e de outros aplicativos nativos do smartphone, como a calculadora, o Mi Picks não pode ser desinstalado. Fazer isso poderia inclusive comprometer o funcionamento do seu celular.

Como usar?

Para buscar um aplicativo no Mi Picks, toque no box de texto na parte superior da tela e escreva o nome desejado. Em "Recomendado", a loja exibirá algumas sugestões de apps que estão em alta. Caso queira navegar entre as categorias disponíveis, basta ir em "Categorias".

Para acessar outras funções, com uso da bateria e limpeza do WhatsApp, toque no ícone de usuário no canto inferior direito da tela. A plataforma irá exibir as ferramentas relacionadas ao seu uso pessoal.

2 de 2 Mi Picks é uma espécie de Google Play Store do sistema MIUI — Foto: Reprodução/Mundo Xiaomi Mi Picks é uma espécie de Google Play Store do sistema MIUI — Foto: Reprodução/Mundo Xiaomi

Como ocultar o Mi Picks?

Apesar de não poder ser desinstalado, é possível ocultar o Mi Picks do seu celular. Para fazer isso, vá em "Configurações">"Apps">"App lock". Prossiga em "Ativar" e desmarque todos os aplicativos que estavam marcados. Na tela seguinte, toque em "Aplicativos ocultos" e selecione o Mi Picks.

Como pausar notificações do Mi Picks?

Caso você queira parar de receber notificações do Mi Picks, dê um toque prolongado no próximo alerta que aparecer. Depois, vá no ícone de engrenagem e marque a opção para não receber mais notificações do aplicativo.

